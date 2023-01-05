TikTok объявил о том, что платформа расширяет функции, позволяя создателям ограничивать просмотр своих видео только для взрослой аудитории.

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3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Создатели коротких видео смогут запретить пользователям младше 18 лет просматривать их видеоролики, если они считают их неподходящими для младшей аудитории.

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Этот инструмент, названный контролем аудитории, является частью постоянных усилий по дальнейшему соблюдению политики TikTok, запрещающей сексуально навязчивый контент. Правила сообщества TikTok запрещают наготу, сексуальную активность и сексуально откровенный контент. Контент сексуального характера уже запрещен к показу в рекомендациях.

Теперь создатели видео смогут ограничить доступ подростковой аудитории к "пограничному" содержанию, которое не нарушает правила сообщества.

Контроль аудитории был впервые опробован в начале этого года для TikTok LIVE, а теперь эта функция распространяется на создателей коротких видео. В ближайшие недели она станет доступна во всем мире.

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В июле TikTok объявил о системе рейтинга зрелости контента, которая направлена на предотвращение попадания неприемлемого контента к пользователям подросткового возраста. В пятничном пресс-релизе TikTok представил обновленную информацию о ее влиянии: "Поскольку мы определили контент как сексуально наводящий или откровенно сексуальный, мы предотвратили просмотр подростковыми аккаунтами более 1 миллиона откровенных видео только за последние 30 дней", - говорится в заявлении.