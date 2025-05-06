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Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги

Тестирование и обзор безбуферного SSD WD Black SN7100 ёмкостью 1 ТБ. Фантастические скорости без DRAM-кэша и высокая энергоэффективность.
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WD Black SN7100 - новый король субфлагманов

Western Digital недавно представила нового чемпиона по энергоэффективности. Твердотельный PCIe 4.0 накопитель WD Black SN7100 NVMe устанавливает новый стандарт производительности на Ватт благодаря низкому энергопотреблению, а его скорость случайного чтения опережает даже топовый Samsung 990 Pro.

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SN7100 по сути представляет собой крупное обновление популярного накопителя WD Black SN770. Компания WD (SanDisk) не стала пользоваться услугами сторонних производителей контроллеров и памяти, а применила собственные разработки. 

Контроллер SanDisk Polaris 3 — это усовершенствованная версия контроллера Polaris, который использовался во многих накопителях, в том числе Blue SN580. В целом, WD провела множество оптимизаций, но основным изменением стала скорость шины. Увеличение скорости шины позволило использовать новую флеш-память и обеспечило максимальную пропускную способность при меньшем количестве каналов и микросхем.SN7100 поставляется в такой коробке

В SSD используется новейшая 218-слойная флеш-память BiCS8. Теоретически WD могла бы использовать в этом накопителе более старую 162-слойную BiCS6, которую мы уже видели во многих накопителях, например, в SN5000. BiCS6 может поддерживать скорость 2400 МБ/с на канал, в то время, как у BiCS8 эта величина достигает 3600 МБ/с. Подобную скорость показывает топовый Corsair MP700 Elite, в котором использован интерфейс PCIe 5.0. Но зачем WD выбрала BiCS8 для своего субфлагмана?

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Существует несколько возможных причин. Одна из них заключается в том, что BiCS8 более эффективна, чем BiCS6, поскольку в первой используется улучшенная конструкция с «массивом под схемой (CuA) с КМОП-матрицей», а также подход «пластина на пластине», чем-то похожий на Xtacking от YMTC. Это должно способствовать более быстрому наращиванию производства, а переход на флэш-память с бОльшим количеством слоёв является естественным шагом для снижения цены за гигабайт.

BiCS8 также быстрее, чем BiCS6, как по производительности случайного чтения, так и по общей пропускной способности. Это должно повысить производительность даже самого "маленького" накопителя объёмом 500 ГБ, что позволит WD конкурировать в разных сегментах.

SN7100 является односторонним накопителем форм-фактора M.2 2280 с одним модулем NAND-памяти. Более подробные характеристики для моделей разного объёма приведены в таблице ниже.


 500 ГБ 1 ТБ 2 ТБ
Макс. скорость последовательного чтения 6,800 МБ/сек 7,250 МБ/сек 7,250 МБ/сек
Макс. скорость последовательной записи 5,800 МБ/сек 6,900 МБ/сек 6,900 МБ/сек
Макс. скорость случайного чтения 900 000 IOPS 1 000 000 IOPS 1 000 000 IOPS
Макс. скорость случайной записи 1 350 000 IOPS 1 400 000 IOPS 1 400 000 IOPS
Интерфейс PCIe Gen 4x4 NVMe PCIe Gen 4x4 NVMe PCIe Gen 4x4 NVMe
TBW 300 600 1200
Наличие псевдо-SLC кэша есть есть есть

Гарантия на SN7100 составляет пять лет (но не в России), а показатель TBW (гарантированное количество терабайт, которые можно записать) составляет 600 терабайт на терабайт ёмкости — средний показатель для SSD-накопителя с памятью TLC. Хотя пользователи вряд ли достигнут этого TBW, худшее, что может случиться, — это переход накопителя в режим "только для чтения". Вы не потеряете никаких данных.

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Что касается цен, то данные разнятся. В официальной рознице накопителя (на момент написания обзора) нет. На сером рынке стоимость варьируется от 6 500 - 8 500 рублей за версию на 1 ТБ. Версия на 2 ТБ на известном китайском маркетплейсе предлагается за 12 тысяч рублей - на полторы тысячи дешевле, чем SN850X.

Устройство и внешний вид

Накопитель выглядит следующим образом. Плата имеет не так много элементов, чип памяти всего один.

На стикере указана дата производства - 7 февраля 2025 года, серийный номер, потребляемое напряжение, максимальный ток и страна изготовления, в данном случае - Китай.

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Контроллер Polaris 3 фирмы SanDisk, произведён также в Китае.

SSD имеет один модуль флэш-памяти.

Обратите внимание, что существует версия, произведённая в Малайзии, о чём свидетельствует соответствующая гравировка на чипе памяти и надпись на стикере. Есть ли между ними разница, пока неизвестно.

Тесты

Начнём с программы CrystalDiskInfo версии 8.17.3. S.M.A.R.T-параметры приведены на скриншоте ниже. SSD новый, определяется корректно. Диск работает в режиме PCIe 4.0x4 и поддерживает стандарт NVMe 2.0. Ёмкость составляет 1000 ГБ.

После инициализации в "управлении дисками" по данным системы объём составляет 931,5 ГБ (это нормально и связано с разными методами подсчёта объёма двоичных данных).

В свойствах диска видим те самые триллион байт (1000,2 ГБ), которые операционная система округляет до 931 ГБ.

Теперь переходим в HWMonitor.

Программа определяет наличие двух датчиков температуры, при чём один из них залочен на нижней отметке в 54 градуса по Цельсию. Мы уже видели подобное, когда делали обзор на Netac NV7000 (кстати, он сгорел спустя 3 года эксплуатации).

Так как SSD позиционируется как относительно холодный, то тесты будем проводить без радиатора. Проверим заявления об энергоэффективности и узнаем как диск будет чувствовать себя, например, в ноутбуке или PS5.

Теперь переходим в AIDA64. Здесь имеется некая странность, так как по версии "Аиды", датчиков хоть и также два, но значения одного из них отличаются на весомые 20 градусов. Далее в тестах мы ещё сравним их показания.

В той же AIDA64 можно найти некоторую дополнительную информацию о накопителе, хотя и неполную.

При тестировании в CrystalDiskMark накопитель показал впечатляющие скорости для безбуферного SSD, особенно порадовала скорость случайного чтения блоков по 4кБ, которая достигла 117.9 МБ/с. Напомню, что именно эта скорость в основном определяет быстродействие SSD в ежедневных задачах (загрузка Windows, программ или уровней в видеоиграх). Скорость последовательного чтения крупных блоков размером 1МБ подтвердилась и составила 7 213 МБ/с. Скорость последовательной записи даже чуть выше заявленной - 6 945 МБ/с. Однако, данные числа в реальном использовании не так важны.

Обратите внимание на показания датчиков температур. Так, по данным AIDA64, температура составила 47/49 градусов под конец теста. При этом HWMonitor показывал куда большие значения - 49/69 градусов. Возможно, что один из датчиков показывает температуру на контроллере, а другой на памяти.

Но вот вам ещё один пример: температуры дисков в простое спустя 2 минуты после включения ПК. WD SN7100 полностью пустой, ни программ ни системы на нём нет. При этом на SSD от Samsung такой пляски температур не происходит.

Как видите, Sensor 1 в HWMonitor показывает стабильно на 20 градусов выше. С чем это связано - не понятно. Может в комментариях найдутся знающие люди и просветят)

Сравним результаты с флагманским SSD прошлых лет - WD Black SN850X.

Как видим, SN7100 проигрывает только по скорости мелкоблочной записи, опережая в остальном своего собрата с DRAM-буфером.

Давайте теперь взглянем на результаты Samsung 990 Pro - топового накопителя с DRAM-кэшем, вышедшего в 2023 году.

Ситуация та же. Новинка проигрывает исключительно по скорости случайной записи мелких блоков.

Псевдо-SLC кэш

Накопители TLC/QLC (3 и 4 бита на ячейку памяти) используют часть своей ёмкости в режиме SLC (1 ячейка памяти - 1 бит) для повышения производительности. Такой режим принято называть псевдо-SLC кэшированием. В нём накопитель показывает скорости чтения/записи, близкие к максимальным. При копировании больших файлов этот кэш может заполнится, что приведёт к снижению производительности.

Для того, чтобы вычислить размер псевдо-SLC кэша запишем на диск файл, весом 450 ГБ. В данном случае в начале копирование происходило со скоростью около 5 ГБ/с, а затем, при заполнении SLC кэша примерно на 324 ГБ, скорость упала до 800 МБ/с. Стоит отметить, что это не значит, что такая скорость останется навсегда. Когда копирование закончится и диск будет простаивать, контроллер перераспределит записанную информацию, тем самым вновь освободив "быстрый" кэш.

Энергоэффективность

Зарубежный портал TechPowerUp провёл крупное сравнение энергопотребления более десятка разных SSD. В их тесте использовался WD Black SN7100 ёмкостью 2 ТБ.

Как видно, SN7100 занял первое место как по скорости чтения/Вт, так и по скорости записи на Ватт потребляемой мощности. Соперник в лице Samsung 990 Pro 2 ТБ, отстаёт на внушительные 28% (или 38% в обратном пересчёте). Версия SN850 без X вообще оказалась вдвое менее энергоэффективной.

Тот же ресурс провёл температурное тестирование накопителя без радиатора, результаты представлены ниже.

На каждой из диаграмм снизу дана ось времени, синяя линия показывает скорость передачи в МБ/с, а красная линия показывает температуру в градусах Цельсия (измеренную с помощью SMART).

В тесте на запись наблюдается небольшой троттлинг, но только после почти двух минут непрерывной записи на максимальной скорости.

Итоги

WD Black SN7100 — это новый высокопроизводительный накопитель компании, пришедший на смену SN770, выпущенному в 2022 году. В то время как некоторые накопители на рынке уже поддерживают PCI-Express 5.0, SN7100 довольствуется 4-м поколением интерфейса, что в данном случае не столь важно, а даже способствует снижению тепловыделения. В качестве флэш-памяти используется недавно выпущенная 218-слойная память BiCS8 TLC (в SN770 использовалась 112-слойная флэш-память BiCS5).

Результаты синтетических тестов производительности SN7100 очень хороши, особенно учитывая его "бюджетное" позиционирование. Во многих тестах накопитель превосходит высокопроизводительные накопители, имеющие DRAM-буфер и в целом находится в верхней части рейтинга. Скорость произвольной записи немного ниже, что ожидаемо для накопителя без DRAM, но показатели ненамного хуже, чем у более дорогих накопителей.

Итоговая таблица относительной производительности, которую составило издание TechPowerUp на основании более 20 тестов выглядит следующим образом:

Накопитель уверенно обошёл более дорогих конкурентов с DRAM, чем задал новую планку для всех безбуферных SSD.

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