Чем встретим дальнобойные AGM-158B JASSM-ER

Ещё 30 августа в ходе визита в США на встрече с министром обороны Ллойдом Остином его украинский коллега Умеров представил список целей на территории России, по которым ВСУ хотели бы нанести удары дальнобойным высокоточным американским оружием. И вот в СМИ появилась информация о том, что администрация Байдена якобы дала на это согласие. Угроза без преувеличения серьёзная. С какими вызовами может столкнуться российская ПВО, и чем она может их купировать, разбираемся.

AGM-158B-2 JASSM-ER

Угрозы: знакомые и новые

Главная головная боль украинских генералов - ставшие высокоточными и дальнобойными благодаря модулям УМПК российские ФАБы. Запасы их с советских времён немалые, к тому же налажен выпуск новых в массовых масштабах. ФАБ-3000 и ФАБ-1500 разносят в пыль хорошо укреплённые опорники и командные пункты, мосты и составы с техникой. Находится применение и бомбам весом 250 и 500 кг. ФАБ-500 М-62 с УМПК

Сбить их чрезвычайно трудно, а Су-34, с которых «умные бомбы» отправляются к целям с расстояния 50-120 км, в воздухе поразить средствами ПВО без риска их последующей потери проблематично. Именно поэтому Украина умоляет НАТО разрешить бить по аэродромам на «старой» территории РФ западными ракетами.

Запускаемые с установок M270 MLRS и M142 HIMARS ATACMS причинили немало неприятностей в Крыму и на Донбассе, но уже израсходована или уничтожена на складах половина поставленной партии. Просят ещё, но американские чиновники ссылаются на недостаток на складах. Странно, ведь с 1991 года их выпущено различных модификаций около 5000, из них в конфликтах в Ираке и на Украине потрачено около 700. Пусковая установка M270 MLRS

Из оставшихся 1239 относятся к первой версии MGM-140A с дальностью 165 км и очень низкой точностью. 536 штук MGM-140B более дальнобойные (до 300 км) и чуть поточнее (КВО 100 м). Эти ракеты с кассетной боевой частью, остальные – с осколочно-фугасной БЧ массой 227 кг.

Точность более новых MGM-164 и MGM-168 – от 3 до 10 м. В запасе их у США более 800. Портить рекламу хорошо продающемуся товару производители вряд ли захотят, а вот устаревшими версиями поделятся. Так что наработанные навыки по перехвату ATACMS российским зенитчикам ещё пригодятся.

Украинская баллистическая ракета с дальностью 600-700 км, о которой было объявлено в конце августа с большой помпой, явно неприятная цель. Есть надежда, что вряд ли их возможно выпустить в значимых количествах. Куда хуже дальнобойные ракеты «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM-ER, которыми ВСУ собирается поражать Сушки и МиГи на аэродромах базирования. F-16 с AGM-158 JASSM-ER

Что за фрукт такой вожделенный – эта AGM-158 JASSM

Американские истребители не совместимы с британско-французскими ракетами, а без них мечты об ударах по целям на земле придётся оставить. Ракеты AGM-158 JASSM обещали поставить Украине одновременно с F-16, так что, скорее всего, уже есть. Вопрос только, в какой модификации. А между ними две большие разницы.

«Джазм» без дополнительных букв в конце – это известная с середины 80-х высокоточная AGM-158A с дальностью 370 км и массой боевой части 450 кг. Боевая часть содержит 109 кг ВВ в оболочке из вольфрамового сплава. Это позволяет пробивать слой бетона толщиной до 2,1 м или проникать в грунт на глубину до 24 м. Длина ракеты 4,29 м, размах крыла 2,4 м, сечение 0,55*0,45 м, масса 1 021 кг, скорость дозвуковая (0,65-0,85М). Наведение инерциальное с коррекцией по GPS. Перед пикированием на цель включается инфракрасная головка самонаведения. AGM-158 JASSM-ER экспериментальная версия

В настоящее время не производится. С 1984 года их выпущено 1260 шт. 19 израсходовано в Сирии, две из которых не взорвались и были переданы сирийцами России для изучения. Стоимость базовой версии 500 000 долл. B1B несет 24 такие ракеты, B2 Spirit – 16, B52H -12, F15E - 3, а F-16C/D и F/A18E/F – по 2.

С 2010 года корпорация Lockheed Martin производит AGM-158B JASSM-ER с дальностью 980 км при тех же размерах и массе. Это достигнуто за счёт увеличенного количества топлива и более экономичного двухконтурного турбореактивного двигателя. В 2022 году выпущено 525 этих ракет, в планах производство должно составить 1000 шт./год. Стоимость за штуку с учётом доставки и первоначального обслуживания составляет около $900 000.

Последняя модификация AGM-158B-2 JASSM-XR получила дальность 1800 км. Ракета крупнее и тяжелее предшественников. Её масса 2300 кг, из которых 910 приходится на проникающую БЧ, которой теперь под силу пробить 7,5 м бетона. Носителем пока должен выступать В1В, в дальнейшем планируется расширить линейку, но из-за тяжеловесности она будет короче, чем у предыдущих версий.

Обычная AGM-158 JASSM

Профиль полёта у JASSM отличается от Storm Shadow/SCALP-EG. Если те летят на высоте 30-60 м, поднимаясь только перед пикированием на цель, то AGM-158 JASSM летят высоко, однако, технологии «стелс» ограничивают дистанцию обнаружения её радарами.

Вариант XR на F-16 не подвесишь, использование AGM-158A больших преимуществ не даёт, поскольку придётся подлетать близко к ЛБС, а охота на F-16 будет в приоритете. Так что стоит ожидать применение AGM-158B JASSM-ER, поэтому придётся прикрывать от них центральный регион и Поволжье.

Чем сбивать будем

Оставим в стороне вопрос, каким образом достигнута совместимость поставляемых ракет с устаревшими F-16A/B. Если США действительно решили отказаться от введённого в 1987 году Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и всё же поставить Украине AGM-158B JASSM-ER, станет ли это критической угрозой для военных аэродромов ВКС РФ?

Принципиально ничего не изменится, хотя неприятностей поначалу доставить могут. Кадры пролёта Storm Shadow над установками С-300 и С-400 31 января 2024 года доставили немало радости противнику, но наши потихоньку научились.

Указанные ранее особенности полёта этих ракет делают их более сложной целью чем AGM-158. В случае поставок модификации увеличенной дальности придётся расширить круг аэродромов, к прикрытию которых необходимо будет привлечь больше средств ПВО.

Потребуется создание вокруг аэродромов глубоко эшелонированной обороны, включающей С-300/400, «Буки» и «Торы», желательно самых последних модификаций для самых важных объектов. Возможности «Буков» и «Панцирей» мы уже рассматривали ранее, приглядимся к «Тору».

"Тор-М2" Пуск ракеты

«Тор» - почти всемогущий

ЗРК «Тор» малой дальности начали разрабатывать в СССР ещё в 1972 году, в 1986 его приняли на вооружение, в 1991 уже проведена первая модернизация. Всего насчитывается десяток версий, если считать экспортные варианты. В ПВО сухопутных войск России насчитывается более 120 этих ЗРК. Кроме бывших советских республик, они есть у Ирана, Китая, Египта, Греции и Кипра.

Шасси может быть гусеничным или колесным, есть и стационарные установки. «Тор-М2» и «Панцирь-СМ» способны вести обстрел целей на ходу, что не доступно никаким другим ЗРК в мире. Это позволяет защищать колонны бронетехники на марше от вертолётов, самолётов и ракет.

Боекомплект «Тор-М2» включает 16 ракет 9М338К, размещённых в 4 транспортно-пусковых контейнерах. Они поражают цели на дальностях от 1 до 16 км и высотах от 10 м до 12 км. Максимальная скорость цели 2520 км/ч, скорость ракеты до 2,41М. Наведение помехозащищённое радиокомандное. Число одновременно сопровождаемых целей – 48, дальность обнаружения – до 32 км. "Тор-М2". Инфографика

В батарею входят 4 боевые машины, 2 транспортно-заряжающие машины, транспортная машина с дополнительным боекомплектом, машина техобслуживания и мобильный командный пункт.

«Тор» надёжно прикрывает «Бук» от противорадиационных и крылатых ракет, беспилотников, самолётов и вертолётов противника, а тот в свою очередь защищает С-300 и С-400. Все они обмениваются информацией о целях друг с другом и внешними источниками, включая истребители Су-57, Су-35, МиГ-31, самолёты ДРЛО.

В итоге сетецентрический принцип построения эшелонированной ПВО позволяет обнаруживать и перехватывать все виды аэродинамических и баллистических целей в радиусе до 400 км.

Так что встретить дальнобойные ракеты AGM-158B JASSM-ER у российской ПВО есть чем, главное – не зевать и не расслабляться.