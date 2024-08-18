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Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности

С-500 "Прометей" впервые показали широкой публике. Что известно о "гиперзвуковом щите" России стоимостью 600 миллионов долларов
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С-500 «Прометей» представлен миру

Изюминкой проходившего с 12 по 14 августа Международного военно-технического форума «Армия 2024» стал впервые показанный широкой публике С-500 «Прометей». Представители 110 военных делегаций и предприятий из 83 стран наряду с другими образцами военной техники впервые смогли увидеть новейший зенитно-ракетный комплекс пятого поколения вживую.

От «Прометея» не уйти даже на гиперзвуке

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Испытания, проведённые в феврале 2024 года, подтвердили способность С-500 отслеживать и перехватывать гиперзвуковые цели. Кроме того, «Прометей» сбивает баллистические ракеты и их боевые блоки, перехватывает цели, летящие со скоростью 7 км/с в ближнем космосе на высотах до 200 км. Дальность его составляет 600 км, а радар 60К6 видит на 2000 км. В системе 4 радара разных типов для различных целей, включая «невидимки» F-22, В2 Spirit и F-35.Испытания гиперзвуковой ракеты комплекса С-500

Звучит фантастически, многие эксперты обвиняли создателей С-500 из концерна «Алмаз — Антей» в съёмках «мультиков», а сообщения о начале производства считали дезинформацией. Путь «Прометея» к поступлению в ВКС на стражу неба и космических высот был сложен и тернист, дату окончания испытаний и постановки на боевое дежурство неоднократно переносили. Впрочем, для столь уникального изделия это неудивительно.

От идеи до воплощения 

В 2002 году, за 5 лет до начала эксплуатации предшественника С-400, на стол конструкторов из НПО «Алмаз» легла записка с требованиями к будущему «Прометею». Исследования велись под кодом «Властелин». Эскиз был готов в 2011 году, а через ещё два года начались испытаниям отдельных элементов.

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В феврале 2014 судьба «Прометея» висела на волоске, поскольку возможность достижения требуемых параметров вызывала сомнения, но уже в июне испытания ракеты дальнего перехвата аэродинамических целей 40Н6 прошли успешно. Дальность её составила 380 км, а высота поражаемых целей от 10 м до 30 км. В 2015 году противоракета пополнила арсенал ЗРК С-400, увеличив его дальность в полтора раза. ТТХ приведены для экспортного варианта 40Н6Е, для оригинальной версии они не раскрыты до сих пор.

Вот только требуемая дальность комплекса была 600 км, а предельная высота составляла 200 км. Для этого нужно было создать ракеты сверхдальнего высотного перехвата 77Н6-Н и 77Н6-Н1, которыми также предполагалось оснастить А-135 «Амур» и будущий А-235 «Нудоль». С ними у «ракетного» МКБ «Факел» вышла заминка, поэтому планируемое на 2016 год принятие С-500 на вооружение было отложено на четыре года.

Далее от руководителей «Ростеха» прозвучали противоречивые заявления о начале серийного производства в 2019, 2020, 2021 году, чем вызвали злорадные сомнения у западных экспертов. И всё же осенью 2021 года первый «Прометей» встал на боевое дежурство под Москвой.

Состав комплекса С-500

Общими для всей системы являются пункт боевого управления 85Ж6-1 и уже упомянутая РЛС 60К6. В «Прометее» реализован принцип разделения по целям на аэродинамические и баллистические, для которых предусмотрены отдельные радары и пусковые установки.

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Для первых (самолёты, крылатые ракеты и БПЛА) имеется командный пункт 55К6МА, радар S-диапазона (2,9-3,3 ГГц), представляющий собой модернизированную версию радара от С-400 с увеличенной до 640 км дальностью, одновременно отслеживающий до 300 целей. Пусковая установка несёт четыре ракеты 40Н6М с радиолокационной головкой самонаведения, способной работать как в активном, так и в полуактивном режиме. Внешне ПУ 51П6М выглядят так же, как пусковые установки комплексов С-300 и С-400.

Вариант исполнения гиперзвуковой ракеты для С-500

Для баллистических целей, в том числе гиперзвуковых, предназначены свой пункт боевого управления 85Ж6-2, и две многофункциональные РЛС 76Т6 и 77Т6, вторая из которых имеет активную фазированную антенную решётку, а первая - пассивную. Пусковая установка 77П6 несёт два контейнера для ракет 77Н6-Н или 77Н6-Н1.

Все системы максимально автоматизированы, с таким объемом вычислений в критически короткий промежуток времени от обнаружения целей до их уничтожения не справиться без искусственного интеллекта.

Ахиллесова пята «Прометея»

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Мощный комплекс, для которого нет не сбиваемых целей, сам требует надёжной эшелонированной защиты, поскольку после отстрела противоракет совершенно беспомощен. Идеально было бы придавать к каждой системе дивизион С-350 «Витязь», только их пока крайне мало. Возможно прикрытие системами С-400, С-300ВМ4 («Антей-2500»), с которыми «Прометей» связывается единой сетью, создающей эшелонированную комплексную систему ПВО.

Вариант стартовой позиции С-500 "Прометей"

Не помешает и дополнительная защита ЗРК средней и малой дальности. Бук-М2/М3 прикроют эшелон до 45-70 км, а Тор-М1 и Тор-М2 уничтожат прорвавшиеся через него самолёты и БПЛА, включая выполненные по технологии «стелс», вертолёты, крылатые и противорадиолокационные ракеты, а также планирующие авиабомбы на дистанции до 16 км.ЗРК Бук-М3

Вероятность поражения цели – 95 процентов. Высокая боевая эффективность «Прометея» была подтверждена в ходе СВО, когда за 5 дней система уничтожила 24 истребителя ВСУ. Звучит как сказка? Возможно. Официальных заявлений от МО не было, но об этом с неподдельным восторгом сообщил крупнейший информационный ресурс Китая Sohu, а наши СМИ быстро подхватили новость.

Перспективы и надежды

Уже подписанный контракт с МО предусматривает поставку 10 систем С-500 на первом этапе. Вот только где найти финансы, когда и кроме него всего надо много и уже сейчас. Возможно, как раз в этом и может помочь прошедший форум. Найдётся немало желающих приобрести мобильный зенитно-ракетный комплекс, которому по плечу любые цели, к тому же легко доставляемый транспортной авиацией или по железной дороге в любую точку для оперативного прикрытия административных и промышленных центров, а также важных военных и инфраструктурных объектов.

Уже интересовались им Индия и Турция, вряд ли откажутся ОАЭ, Саудовская Аравия и многие другие страны, которым не жалко выложить 600 млн. долларов за надёжно защищённое небо.

Только нужно помнить про подводные камни. Сотрудничество с индийцами требует понимания тонкостей восточного бизнеса, чтобы не получилось так, как было с Су-57. Захотят получить всю документацию, выведать все секреты, а при отказе взять паузу на год-два на песни и танцы.

Появлению С-500 у саудитов вряд ли обрадуется Иран и Турция – страна НАТО со всеми вытекающими. Купленные у России С-400 они собираются поставить на охрану неба Триполи, ливийской столицы, власти хоть и признанной, но противостоящей поддерживаемому Москвой Хавтару.

А секретов у «Прометея» много. Мы не случайно не стали приводить характеристики «космических» ракет 77Н6. В открытых источниках с ними такая путаница, что трудно разобраться, какая из них чисто кинетическая, вся задача которой - точно попасть по боеголовке, энергии удара при такой скорости достаточно для её разрушения. Другая может нести осколочно-фугасную или ядерную боевую часть.

Что касается стоимости… Да, дорого, но если раздать россиянам, как у нас любят говорить, то выйдет всего по четыре доллара. А с «Прометеем» желающих напасть явно поубавиться. Только нужно их явно побольше, чем сейчас, да и не одна только Москва в России.

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с-500 армия 2024 с-500 прометей 77н6 зрк с 500
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Спасибо!
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
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