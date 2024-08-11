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А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"

Подробности о самой мощной системе противоракетной обороны в мире А-235 "Нудоль"
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В 16 раз быстрее звука: А-235 «Нудоль» - убийца спутников

Система противоракетной обороны А-235 «Нудоль» встала на боевое дежурство в июне 2019 года. Точные характеристики её до сих пор хранятся в строжайшей тайне, к тому же постоянно меняются, поскольку новые ракеты модернизируются. Последние испытания проводились в марте 2024 года. И всё же можно обрисовать в общих чертах её возможности. Скорее всего, «Нудоль» не сменит своего предшественника А-135 «Амур», а станет его могущественным помощником.Ракета 53Т6 и её гиперзвуковая боевая часть

Немного истории

Работа над предшественниками многофункциональной системы противоракетной и противокосмической обороны А-235 «Нудоль» началась… в 1948 году. Именно тогда в рамках секретной программы И-32 перед двумя НИИ была поставлена задача изучить возможности обнаружения и перехвата баллистических ракет дальнего действия.

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В 1954 году началась разработка зональной системы ПРО «Барьер», в феврале 1956 года генеральный конструктор ОКБ-30 (позже - ЦНПО «Вымпел») Г.В.Кисунько доложил Президиуму ЦК КПСС о возможности создания такой системы, а уже через месяц представил её эскизный проект. В августе было принято постановление о строительстве в бесплодной пустыне у озера Балхаш полигона Сары-Шаган для испытания противоракеты В-1000, работу над которой вели в «ракетном» ОКБ-2 под руководством академика П.Д.Грушина.

Памятник ракете В-1000 на штатной ПУ СМ-71П в г. Приозерске, полигон Сары-Шаган 

В октябре 1960 встала на боевое дежурство станция дальнего обнаружения «Дунай-2», а 4 марта 1961 года впервые в мире комплексом ПРО «А» был осуществлен перехват боеголовки баллистической ракеты Р-12. Боевая часть была осколочно-фугасная, но задумывалась и ядерная, в связи с чем над полигоном в октябре 1961 и октябре 1962 года на высотах от 80 до 300 км было проведено пять ядерных испытаний.

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В-1000 была двухступенчатой. Твердотопливный ускоритель за четыре секунды разгонял почти девятитонную ракету до 630 м/с, а затем работавший на жидком топливе двигатель второй ступени доводил скорость до 1000 м/с. Максимальная скорость была в полтора раза больше и почти в 4,5 раза «обгоняла» звук.

В июле 1962 года об успешном испытании противоракетного оружия поведал Пентагон. Ракета «Найки-Зевс» без БЧ прошла в 2 км от мишени, что сочли неслыханным достижением. О том, что В-1000 годом ранее поразила боеголовку баллистической ракеты всего с 32 м промахом они не знали, а над назначением загадочных сооружений в казахской пустыне, сфотографированных самолётом-шпионом U-2, тщетно ломали голову. Секретность была такая, что даже думать на эту тему не стоило без специального разрешения.Американская ракета ПРО Nike-Zeus

«Аннушка», как называли систему «А» её создатели, на вооружение не поступила, поскольку была чисто экспериментальной. Опыт её разработок лёг в основу вставшей на боевое дежурство в 1971 году системы «А-35», защищавшей Москву. В масштабах всей страны обеспечить противоракетную оборону было нереально, но защитить столицу вполне посильно. Американцы сосредоточились на прикрытии одного района шахтного размещения межконтинентальных баллистических ракет.Система ПРО "А-35"

Договор об ограничении систем противоракетной обороны, подписанный Брежневым и Никсоном в Москве 26 мая 1972 года, зафиксировал сложившееся положение, но не запрещал модернизацию существующих систем и разработку новых. В 1978 году «Аннушка» получила новое имя «А-35М», новую ракету и новое ПО, кратно увеличив свои возможности. Параллельно шли работы над А-225 и А-375 с мобильными пусковыми установками, предназначенными для перехвата размещаемых в Западной Европе ракет средней дальности.

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Новые твердотопливные ракеты ближнего перехвата 53Т6 с дальностью 80 км должны были уничтожать боеголовки, пролетевшие сквозь первый эшелон, для которого предназначалась ракета 51Т6 с дальностью до 350 км или модификации ПРС-1, летавшие втрое дальше. Ракетами 53Т6 и 51Т6 оснащена стоящая и сейчас на страже московского неба с 1990 года система А-135 «Амур».Противоракета 51Т6

Уничтожение ракет средней дальности поставило окончательный крест на проектах А-225 и А-375, а после распада СССР пришёл в запустение полигон Сары-Шаган. Местное население растащило оборудование на металлолом, а здания разобрали на стройматериалы.

Воскрешение «Нудоля»

К счастью, судьба ещё одного проекта оказалась более счастливой. В 1978 году было поставлено задание по модернизации «Амура», в 1985 эскизный проект А-235 был готов, 31 января 1991 года был заключён государственный контракт на опытно-конструкторские работы «Самолёт-М» со сроком готовности в 2015 году.

Первый успешный пуск ракеты состоялся точно в срок, 18 ноября 2015 года из шахты «Амура» в Подмосковье. В 2016 испытательные пуски переведены на космодром Плесецк. 26 марта 2018 года «Нудоль» впервые взлетел со штатной мобильной пусковой установки, а 23 декабря была испытана противоспутниковая ракета.

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Много шума наделал перехват космического аппарата «Целина-Д» 15 ноября 2021 года. Госдепартамент обвинял Россию в образовании облака космического мусора, угрожающего МКС. На самом деле, обломков было куда меньше, чем при проведённых ранее американских, китайских и индийских испытаниях противоспутникового оружия. Давно вышедший из строя аппарат был уничтожен очень аккуратно на высоте около 550 км.

Чтобы иметь возможность перехвата спутников в случае ограниченного конфликта и не привести к переходу его в ядерную войну, боевую часть решено было сделать осколочно-фугасной направленного действия, так что при подрыве мишень не разлеталась на кучу мелких обломков.Мобильная пусковая установка А-235

Состав комплекса

Мобильная пусковая установка на подвижной пусковой установке 14П222 (на шасси МЗКТ 12х12). Контейнер длиной около 25 м и диаметром около 2,5 м. Этого достаточно для размещения снятых с вооружения в 2006 году ракет типа 51Т6 «Азов», имевших максимальную высоту поражения 600 км. После модификации ракеты получили дальность 1500 км. Некоторые источники сообщают о 3000 км, преодолённых за 17 минут при перехвате спутника «Целина-Д».

Точных данных о ТТХ ракет для А-235 не сообщается, но, по самым скромным заявлениям военных, они превосходят применяемые на А-135 вдвое (здесь речь о дальности). Для поражения целей на ближних дистанциях предусмотрена ПРС-1М (45Т6), представляющая собой модифицированную ракету 53Т6. По информации из различных источников за 5 секунд она достигает гиперзвуковой скорости в 5,2 км/с (18 720 километров в час), а за 6 сек поднимается на высоту 30 км.Гиперзвуковая боевая часть ракеты 53Т6 

Вплоть до отделения головной части управление осуществляется с помощью импульсных газоструйных микродвигателей, при этом перегрузки достигают 200 g. Про новую ракету говорят и о 300 g. Учитывая, что большинство целей на конечном участке полёта маневрируют с ускорением 8 g, а гиперзвуковые – не более 30 g, перехват гарантирован с близкой к единице вероятностью.

Никто не раскрывает информацию о третьем типе ракет типа 58Р6 с промежуточной дальностью, как и сам факт их существования, но первоначально система проектировалась как трёхэшелонная.

Наведение ракет может осуществляться как с собственной многофункциональной радиолокационной станции «Нарва», так и с размещённой в Софрино РЛС «Дон-2Н» из состава СПРН. Она обеспечивает одновременный обзор всей верхней полусферы в зоне ответственности комплекса и способна увидеть в космосе объект размером 5 см и рассчитать его траекторию. Сравнительные испытания с зарубежными аналогами были проведены в 1994 году и показали неоспоримое превосходство созданной в СССР радиолокационной станции.РЛС "Дон-2Н"

Прошедший модернизацию «Дон-2Н» оснащён четырьмя суперкомпьютерами «Эльбрус-3М», связанными в сеть с модульной структурой, не требующей отключения при замене модулей. РЛС способна обнаруживать и сопровождать одновременно до 100 целей.

Селекция боеголовок баллистических ракет от ложных целей может осуществляться оптико-электронным комплексом самолётного базирования «Онега».

Специальная боевая часть представляет собой термоядерный заряд мощностью 10-20 кт (некоторые источники указывают 1,5 Мт). Он обладает уникальными характеристиками по широкому спектру поражающих факторов ядерного взрыва. Поток высокоэнергетических нейтронов способен спровоцировать цепную реакцию в поражаемой ядерной боеголовке.Испытания А-235

Главным достоинством уже стоящего на вооружении «Нудоля» в отличие от его предшественника «Амура» является его мобильность. Комплекс может быть оперативно доставлен и развернут в любой точке и обеспечить надёжную защиту от баллистических и гиперзвуковых ракет и их боевых частей любого объекта (шахтной пусковой установки МБР, важного промышленного района, командного пункта и т.д.).

Спутники разведки и связи могут быть уничтожены за считанные минуты. Х-37В больше не может чувствовать себя в космосе столь вольготно. Высота его работы заведомо меньше пределов досягаемости «Нудоля».

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