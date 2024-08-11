А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
В 16 раз быстрее звука: А-235 «Нудоль» - убийца спутников
Система противоракетной обороны А-235 «Нудоль» встала на боевое дежурство в июне 2019 года. Точные характеристики её до сих пор хранятся в строжайшей тайне, к тому же постоянно меняются, поскольку новые ракеты модернизируются. Последние испытания проводились в марте 2024 года. И всё же можно обрисовать в общих чертах её возможности. Скорее всего, «Нудоль» не сменит своего предшественника А-135 «Амур», а станет его могущественным помощником.
Немного истории
Работа над предшественниками многофункциональной системы противоракетной и противокосмической обороны А-235 «Нудоль» началась… в 1948 году. Именно тогда в рамках секретной программы И-32 перед двумя НИИ была поставлена задача изучить возможности обнаружения и перехвата баллистических ракет дальнего действия.
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В 1954 году началась разработка зональной системы ПРО «Барьер», в феврале 1956 года генеральный конструктор ОКБ-30 (позже - ЦНПО «Вымпел») Г.В.Кисунько доложил Президиуму ЦК КПСС о возможности создания такой системы, а уже через месяц представил её эскизный проект. В августе было принято постановление о строительстве в бесплодной пустыне у озера Балхаш полигона Сары-Шаган для испытания противоракеты В-1000, работу над которой вели в «ракетном» ОКБ-2 под руководством академика П.Д.Грушина.
В октябре 1960 встала на боевое дежурство станция дальнего обнаружения «Дунай-2», а 4 марта 1961 года впервые в мире комплексом ПРО «А» был осуществлен перехват боеголовки баллистической ракеты Р-12. Боевая часть была осколочно-фугасная, но задумывалась и ядерная, в связи с чем над полигоном в октябре 1961 и октябре 1962 года на высотах от 80 до 300 км было проведено пять ядерных испытаний.
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В-1000 была двухступенчатой. Твердотопливный ускоритель за четыре секунды разгонял почти девятитонную ракету до 630 м/с, а затем работавший на жидком топливе двигатель второй ступени доводил скорость до 1000 м/с. Максимальная скорость была в полтора раза больше и почти в 4,5 раза «обгоняла» звук.
В июле 1962 года об успешном испытании противоракетного оружия поведал Пентагон. Ракета «Найки-Зевс» без БЧ прошла в 2 км от мишени, что сочли неслыханным достижением. О том, что В-1000 годом ранее поразила боеголовку баллистической ракеты всего с 32 м промахом они не знали, а над назначением загадочных сооружений в казахской пустыне, сфотографированных самолётом-шпионом U-2, тщетно ломали голову. Секретность была такая, что даже думать на эту тему не стоило без специального разрешения.
«Аннушка», как называли систему «А» её создатели, на вооружение не поступила, поскольку была чисто экспериментальной. Опыт её разработок лёг в основу вставшей на боевое дежурство в 1971 году системы «А-35», защищавшей Москву. В масштабах всей страны обеспечить противоракетную оборону было нереально, но защитить столицу вполне посильно. Американцы сосредоточились на прикрытии одного района шахтного размещения межконтинентальных баллистических ракет.
Договор об ограничении систем противоракетной обороны, подписанный Брежневым и Никсоном в Москве 26 мая 1972 года, зафиксировал сложившееся положение, но не запрещал модернизацию существующих систем и разработку новых. В 1978 году «Аннушка» получила новое имя «А-35М», новую ракету и новое ПО, кратно увеличив свои возможности. Параллельно шли работы над А-225 и А-375 с мобильными пусковыми установками, предназначенными для перехвата размещаемых в Западной Европе ракет средней дальности.
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Новые твердотопливные ракеты ближнего перехвата 53Т6 с дальностью 80 км должны были уничтожать боеголовки, пролетевшие сквозь первый эшелон, для которого предназначалась ракета 51Т6 с дальностью до 350 км или модификации ПРС-1, летавшие втрое дальше. Ракетами 53Т6 и 51Т6 оснащена стоящая и сейчас на страже московского неба с 1990 года система А-135 «Амур».
Уничтожение ракет средней дальности поставило окончательный крест на проектах А-225 и А-375, а после распада СССР пришёл в запустение полигон Сары-Шаган. Местное население растащило оборудование на металлолом, а здания разобрали на стройматериалы.
Воскрешение «Нудоля»
К счастью, судьба ещё одного проекта оказалась более счастливой. В 1978 году было поставлено задание по модернизации «Амура», в 1985 эскизный проект А-235 был готов, 31 января 1991 года был заключён государственный контракт на опытно-конструкторские работы «Самолёт-М» со сроком готовности в 2015 году.
Первый успешный пуск ракеты состоялся точно в срок, 18 ноября 2015 года из шахты «Амура» в Подмосковье. В 2016 испытательные пуски переведены на космодром Плесецк. 26 марта 2018 года «Нудоль» впервые взлетел со штатной мобильной пусковой установки, а 23 декабря была испытана противоспутниковая ракета.
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Много шума наделал перехват космического аппарата «Целина-Д» 15 ноября 2021 года. Госдепартамент обвинял Россию в образовании облака космического мусора, угрожающего МКС. На самом деле, обломков было куда меньше, чем при проведённых ранее американских, китайских и индийских испытаниях противоспутникового оружия. Давно вышедший из строя аппарат был уничтожен очень аккуратно на высоте около 550 км.
Чтобы иметь возможность перехвата спутников в случае ограниченного конфликта и не привести к переходу его в ядерную войну, боевую часть решено было сделать осколочно-фугасной направленного действия, так что при подрыве мишень не разлеталась на кучу мелких обломков.
Состав комплекса
Мобильная пусковая установка на подвижной пусковой установке 14П222 (на шасси МЗКТ 12х12). Контейнер длиной около 25 м и диаметром около 2,5 м. Этого достаточно для размещения снятых с вооружения в 2006 году ракет типа 51Т6 «Азов», имевших максимальную высоту поражения 600 км. После модификации ракеты получили дальность 1500 км. Некоторые источники сообщают о 3000 км, преодолённых за 17 минут при перехвате спутника «Целина-Д».
Точных данных о ТТХ ракет для А-235 не сообщается, но, по самым скромным заявлениям военных, они превосходят применяемые на А-135 вдвое (здесь речь о дальности). Для поражения целей на ближних дистанциях предусмотрена ПРС-1М (45Т6), представляющая собой модифицированную ракету 53Т6. По информации из различных источников за 5 секунд она достигает гиперзвуковой скорости в 5,2 км/с (18 720 километров в час), а за 6 сек поднимается на высоту 30 км.
Вплоть до отделения головной части управление осуществляется с помощью импульсных газоструйных микродвигателей, при этом перегрузки достигают 200 g. Про новую ракету говорят и о 300 g. Учитывая, что большинство целей на конечном участке полёта маневрируют с ускорением 8 g, а гиперзвуковые – не более 30 g, перехват гарантирован с близкой к единице вероятностью.
Никто не раскрывает информацию о третьем типе ракет типа 58Р6 с промежуточной дальностью, как и сам факт их существования, но первоначально система проектировалась как трёхэшелонная.
Наведение ракет может осуществляться как с собственной многофункциональной радиолокационной станции «Нарва», так и с размещённой в Софрино РЛС «Дон-2Н» из состава СПРН. Она обеспечивает одновременный обзор всей верхней полусферы в зоне ответственности комплекса и способна увидеть в космосе объект размером 5 см и рассчитать его траекторию. Сравнительные испытания с зарубежными аналогами были проведены в 1994 году и показали неоспоримое превосходство созданной в СССР радиолокационной станции.
Прошедший модернизацию «Дон-2Н» оснащён четырьмя суперкомпьютерами «Эльбрус-3М», связанными в сеть с модульной структурой, не требующей отключения при замене модулей. РЛС способна обнаруживать и сопровождать одновременно до 100 целей.
Селекция боеголовок баллистических ракет от ложных целей может осуществляться оптико-электронным комплексом самолётного базирования «Онега».
Специальная боевая часть представляет собой термоядерный заряд мощностью 10-20 кт (некоторые источники указывают 1,5 Мт). Он обладает уникальными характеристиками по широкому спектру поражающих факторов ядерного взрыва. Поток высокоэнергетических нейтронов способен спровоцировать цепную реакцию в поражаемой ядерной боеголовке.
Главным достоинством уже стоящего на вооружении «Нудоля» в отличие от его предшественника «Амура» является его мобильность. Комплекс может быть оперативно доставлен и развернут в любой точке и обеспечить надёжную защиту от баллистических и гиперзвуковых ракет и их боевых частей любого объекта (шахтной пусковой установки МБР, важного промышленного района, командного пункта и т.д.).
Спутники разведки и связи могут быть уничтожены за считанные минуты. Х-37В больше не может чувствовать себя в космосе столь вольготно. Высота его работы заведомо меньше пределов досягаемости «Нудоля».
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