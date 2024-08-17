Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта

Куда исчез передовой комплекс ПВО С-350 "Витязь", активно упоминаемый в 2015-20 годах, но "забытый" во время СВО
[ ] для раздела Блоги
+
+

Почему в боевых сводках не слышно о С-350 «Витязь»

Если вы задаёте этот вопрос, то просто не заметили сообщение об успешном перехвате в начале 2023 года сразу 12 ракет Himars, причём в автоматическом режиме, что до этого никто в мире не делал. Были упоминания о применении «Витязя» в 2022 году, а ещё в 2017 он прошёл боевые испытания в сирийском Хаме. Совсем недавно, в июле 2024 МО РФ показало видео, на котором С-350 совершает пуск ракеты где-то на Донбассе. Четыре упоминания за 7 лет? Особенно во время СВО. Маловато, конечно, но о причинах поговорим позже, пока же приглядимся к С-350 повнимательнее.

С-350 "Витязь" - советские и южнокорейские корни

реклама



Разработки С-350 начались в СССР ещё в 80-е годы, но сопернику «Patriot» пришлось ждать до поступления в состав ВКС РФ до февраля 2020 года. Ничего необычного, многое из того, что могло бы быть на вооружении ещё в 90-е годы, задержалось надолго. Для «Витязя» это пошло только на пользу. В 1999 году им заинтересовались корейцы, только не северные, а южные.

Несущий втрое больше ракет на одной пусковой установке, чем «Patriot», менее заметный и быстрый в боевом развертывании ЗРК С-350 явно превосходил зарубежные аналоги. Вот только электроника была не на высоте, а это как раз то, чем славится Республика Корея. Взяв на себя финансирование застрявшего проекта, корейцы предоставили российским конструкторам доступ к современным технологиям и электронную начинку.

ЗРК KM-SAM

реклама



В 2011 году Agency for Defense Development и «Алмаз-Антей» закончили проектные работы, а в 2015 ЗРК KM-SAM (корейский аналог С-350 с уменьшенным до 8-ми количеством ракет на пусковой установке) встали на боевое дежурство. Дальше пути «Витязя» и «Чхонгуна» разошлись. Корейцы самостоятельно модернизировали комплекс, хотя и не добились заявленных целей превзойти американский THAAD. Появившийся в ноябре 2020 года «Cheongung-II» способен поразить цель на расстоянии 50-60 км вместо 40 у предшественника, а высота увеличилась с 15 до 20 км.Пуск ракеты ЗРК KM-SAM

Работу над следующей версией «Cheongung-III» собираются закончить к 2034 году. В 2022 США обратились к РК с просьбой поставить KM-SAM Украине, но получили отказ. Аргументом было то, что самим не хватает. Однако это не помешало заключить в том же году контракт с ОАЭ на поставку десяти комплексов. Сумма составила рекордные для южнокорейского ВПК 3,5 млрд. долларов.

Тактико-технический портрет С-350

Комплекс С-350 состоит из пункта боевого управления 50К6, 1-2 многофункциональных РЛС 50Н6 и от 4 до 8 самоходных пусковых установок 50П6. Все они размещаются на шасси БАЗ-69092. 470-сильный дизельный двигатель позволяет двигаться по шоссе со скоростью 90 км/ч, подниматься в гору с уклоном 30°и преодолевать брод глубиной до 1,7 м. 

Пункт боевого управления может размещаться на расстоянии до 2 км от пусковой установки и в 30 км от главного командного пункта. РЛС работает в автоматическом режиме и не требует участия оператора. Она может сопровождать до 100 целей.

реклама



Пусковая установка несёт 12 зенитных управляемых ракет типа 9М96, которые могут применяться также на ЗРК С-400. Могут использоваться и ракеты 9М100 меньшей дальности. Интервал между пусками – 2 с. Время перезарядки – 30 мин.

Ракетный арсенал «Витязя»

Самая дальнобойная ракета из штатного вооружения С-350 – это 9М96ДМ, имеющая дальность до 120 км и скорость 1800 м/с (5,3М). Она может сбивать аэродинамические цели на высотах от 10 м до 30 км. Для баллистических целей диапазон поуже – от 2 до 25 км в высоту и от 1,5 до 30 км по дальности. Длина 5,65 м, диаметр 0,24 м. Масса ракеты 420 кг, из которых 24 кг приходится на осколочно-фугасную боевую часть. Наведение инерциальное и радиокомандное на начальном участке. Далее включается активная радиолокационная головка самонаведения серии «Сланец». Управление с помощью газодинамических рулей позволяет перехватить цель, маневрирующую с ускорением до 25g.

Зенитная ракета 9М96 (экспортный вариант)

Ракета 9М96 полегче (333 кг) и покороче (4,75 м), дальность поменьше – 40 км. Обе ракеты стартуют с использованием «холодного» пуска, при котором пороховой заряд выбрасывает её вертикально вверх на высоту 20 м, а затем уже включается твердотопливный реактивный двигатель. Этот способ увеличивает предельную дальность и сокращает минимальную дистанцию поражения цели до 1 км.Ракеты 9М100 на пусковой установке С-400

реклама



Вместо транспортно-пускового контейнера (ТПК) с зенитными ракетами 9М96 может размещаться 3 ТПК с ракетами 9М100 с дальностью 0,5-15 км, высотой поражения цели от 5 м до 8 км. Масса 140 кг, длина 3,165 м, диаметр 0,2 м, масса БЧ 14,5 кг. Предназначена такая ракета для борьбы с беспилотными и пилотируемыми летательными аппаратами, высокоточными маневрирующими ракетами, в том числе противорадиолокационными. Унифицированы также для комплексов С-400 «Триумф».

«Витязь» на распутье

Первоначально предполагалось, что С-350 смогут заменить устаревшие С-300ПС и «Буки» ранних модификаций. Новые комплексы пригодились бы для прикрытия важных объектов административного и производственного назначения от массированных атак с применением авиации, БПЛА, крылатых и баллистических ракет на дистанциях до 60-120 км.

ЗРК БУК М3 "Викинг"

«Витязи» бесценны и в качестве войскового ПВО вместо «Буков», а с ракетами 9М100 и выполняя работу «Торов». Они могли бы уберечь и комплексы ПВО большой дальности С-400 и С-500 от поражения после исчерпания боезапаса при воздушном налёте высокой интенсивности. Дивизион из 8 пусковых установок С-400 может выпустить 32 ракеты, после чего становится беззащитным. Совместно с дивизионом из 8 ПУ С-350 боезапас составит уже 128 ракет (32 С-400 + 96 С-350).

ЗРК БУК-М3

Приведённые сведения позволяют оценить потребности ПВО России в «Витязях». Имеем более 50 дивизионов С-400, около 40 дивизионов С-300 разных модификаций, получается около 100 комплексов. Прибавим потребности войск и некоторое количество С-500. Получилось минимум 100-110 дивизионов, к которым нужно приставить «помощника». А теперь посмотрим, сколько «Витязей» есть в наличии. По данным The Military Balance на 2024 год имеется целых… 6 пусковых установок. И дело даже не в финансах, хотя изделие не дешёвое.

То, благодаря чему «Витязь» появился на свет, а именно корейская электроника, стало его ахиллесовой пятой. Санкции были введены намного ранее начала СВО и серьезно осложнили запуск С-350 в серийное производство. После начала сотрудничества с КНДР милостей от Республики Корея ждать тем более не приходится.

Что теперь делать, вопрос остаётся открытым. Надеяться на помощь Саудовской Аравии и других заинтересованных в передовой системе ПВО стран тоже такая себе перспектива. Можно попробовать заняться импортозамещением, но влезет ли громоздкая отечественная электроника в изящные габариты «Витязя», терзают смутные сомнения. Слать проклятия в адрес «Роснано» и его бывшего руководства поздно, а С-350 нужны, и чем больше и раньше, тем лучше.

Как бы то ни было, в планах на 2027 год заложено, что ПВО РФ будет иметь 12 дивизионов С-350. Каким путём будут решены стоящие перед «Витязем» проблемы, узнаем через три года. Миссия кажется невыполнимой, но очень и очень необходимой.

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

ракеты с-350 9м100 9м96 с 350 витязь
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
11
Самый редкий западный танк в зоне СВО – британский Challenger 2 ВСУ, уничтожен в Курской области
7
Новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store теперь доступна по всему миру
3
Стоимость разработки GTA 6 составила 2 млрд долларов, а создание игры велось с 2014 года
6
Немецкое издание Bild допускает, что Курская авантюра Зеленского может закончиться капитуляцией Украины
1
Xiaomi 14 получил скидку в 100 долларов
1
В Подмосковье запустят проект по поиску пропавших домашних животных с помощью ИИ
+
Мощная солнечная вспышка Х-класса достигла Земли и нарушила работу телекоммуникаций по всей Азии
1
Politico: В США рассматривают возможность поставок Украине дальнобойных ракет JASSM для F-16
+
Epic Games Store раздаст The Callisto Protocol и Gigantic бесплатно
+
Атака на Курскую область: "Последняя попытка" Украины и НАТО
+
В магазине Steam приоритетными станут информативные пользовательские обзоры игр
+
Строящуюся с начала 2000-х годов дорогу в обход Владикавказа откроют в 2026 году
+
В московском автосалоне появился Mercedes-Maybach GLS 600 2024 года
+
Сырский заявил о создании военной комендатуры на территории Курской области
5
MSI выпустила собственную функцию PBO для Ryzen 9000, которая оказалась эффективнее аналога от AMD
6
В следующей версии Windows 11 SSD станут медленнее ради безопасности данных
7
MLID: проблемы с Ryzen 9000 связаны с просчётами при разработке и выпуском сырого продукта
4
Производительность AMD Ryzen 9000 зависит от прав учетной записи Windows
8
«Марпосадкабель» подключается к импортозамещению: производство кабелей выросло в 1,5 раза
+

Популярные статьи

"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
AMD A10-9700 - в тихом омуте черт ногу сломит
7
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
11
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
44
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
10
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
91
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
12
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
77
Опыт и соображения по организации резервного электроснабжения
2
По данным инсайдеров Xbox сливает новые эксклюзивы на PlayStation
+

Сейчас обсуждают

Alexander Tikhonov
15:46
И однажды когда ты не понравиться компании Microsoft, по причине, например, что звёзды не сошлись, заблокирует тебе доступ к зашифрованному диску, не говоря уже о политических - можешь попрощаться со ...
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
Dark_Cloud
15:32
Скажем так, статья поверхностная, созданная только чтобы подстричь бабла, не дающая ответов на вопрос в заголовке советы капитана очевидность из серии "неправильно не выбирайте, выбирайте правильно" п...
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
Александр Новоженин
15:31
Куда они там прорываются все время, да изобретают. Где фактическое приминение!? Мне нужно 4-6 слойные платы, я на этом говне смогу их делать?! Нет, так нахер это не нужно.
Тюменский студент создал принтер для прототипирования печатных плат
Такой то
15:31
"если в кошельке всего $300" значит ты заблудился, иноагент
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
RangerXP
15:31
После фиаско нового поколения процессоров полагаю что они на... никому не будут нужны. Разве что под выход новых х3Д процессоров.
ASUS тизерит материнские платы на чипсетах X870E и X870 для процессоров AMD Ryzen 9000
Александр Балакирев
15:29
Она для камеры?
Western Digital представила первую в мире SD-карту на 8 ТБ и SSD на 16 ТБ
Razzer
15:24
За 3 недели с 10 компьютеров 100 тысяч долларов на майнинге? Ой, кто-то обманывает.
Майнеры добывали криптовалюту арендуя квартиру в Airbnb
Dark_Cloud
15:19
Время отклика матрицы ничего общего с частотой развертки не имеет и на некоторых цветовых переходах время одного обновления пикселя может запросто занимать несколько циклов рефреша поэтому "частота ра...
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
Antithesis
15:12
Пустое поле поразили?
Российские военные поразили еще две установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области
Алмаз Шакиров
15:08
Чеза игра такая о которой я даже не слышал
Стоимость разработки GTA 6 составила 2 млрд долларов, а создание игры велось с 2014 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем