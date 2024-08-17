Почему в боевых сводках не слышно о С-350 «Витязь»

Если вы задаёте этот вопрос, то просто не заметили сообщение об успешном перехвате в начале 2023 года сразу 12 ракет Himars, причём в автоматическом режиме, что до этого никто в мире не делал. Были упоминания о применении «Витязя» в 2022 году, а ещё в 2017 он прошёл боевые испытания в сирийском Хаме. Совсем недавно, в июле 2024 МО РФ показало видео, на котором С-350 совершает пуск ракеты где-то на Донбассе. Четыре упоминания за 7 лет? Особенно во время СВО. Маловато, конечно, но о причинах поговорим позже, пока же приглядимся к С-350 повнимательнее.

С-350 "Витязь" - советские и южнокорейские корни

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Разработки С-350 начались в СССР ещё в 80-е годы, но сопернику «Patriot» пришлось ждать до поступления в состав ВКС РФ до февраля 2020 года. Ничего необычного, многое из того, что могло бы быть на вооружении ещё в 90-е годы, задержалось надолго. Для «Витязя» это пошло только на пользу. В 1999 году им заинтересовались корейцы, только не северные, а южные.

Несущий втрое больше ракет на одной пусковой установке, чем «Patriot», менее заметный и быстрый в боевом развертывании ЗРК С-350 явно превосходил зарубежные аналоги. Вот только электроника была не на высоте, а это как раз то, чем славится Республика Корея. Взяв на себя финансирование застрявшего проекта, корейцы предоставили российским конструкторам доступ к современным технологиям и электронную начинку.

ЗРК KM-SAM

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В 2011 году Agency for Defense Development и «Алмаз-Антей» закончили проектные работы, а в 2015 ЗРК KM-SAM (корейский аналог С-350 с уменьшенным до 8-ми количеством ракет на пусковой установке) встали на боевое дежурство. Дальше пути «Витязя» и «Чхонгуна» разошлись. Корейцы самостоятельно модернизировали комплекс, хотя и не добились заявленных целей превзойти американский THAAD. Появившийся в ноябре 2020 года «Cheongung-II» способен поразить цель на расстоянии 50-60 км вместо 40 у предшественника, а высота увеличилась с 15 до 20 км. Пуск ракеты ЗРК KM-SAM

Работу над следующей версией «Cheongung-III» собираются закончить к 2034 году. В 2022 США обратились к РК с просьбой поставить KM-SAM Украине, но получили отказ. Аргументом было то, что самим не хватает. Однако это не помешало заключить в том же году контракт с ОАЭ на поставку десяти комплексов. Сумма составила рекордные для южнокорейского ВПК 3,5 млрд. долларов.

Тактико-технический портрет С-350

Комплекс С-350 состоит из пункта боевого управления 50К6, 1-2 многофункциональных РЛС 50Н6 и от 4 до 8 самоходных пусковых установок 50П6. Все они размещаются на шасси БАЗ-69092. 470-сильный дизельный двигатель позволяет двигаться по шоссе со скоростью 90 км/ч, подниматься в гору с уклоном 30°и преодолевать брод глубиной до 1,7 м.

Пункт боевого управления может размещаться на расстоянии до 2 км от пусковой установки и в 30 км от главного командного пункта. РЛС работает в автоматическом режиме и не требует участия оператора. Она может сопровождать до 100 целей.

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Пусковая установка несёт 12 зенитных управляемых ракет типа 9М96, которые могут применяться также на ЗРК С-400. Могут использоваться и ракеты 9М100 меньшей дальности. Интервал между пусками – 2 с. Время перезарядки – 30 мин.

Ракетный арсенал «Витязя»

Самая дальнобойная ракета из штатного вооружения С-350 – это 9М96ДМ, имеющая дальность до 120 км и скорость 1800 м/с (5,3М). Она может сбивать аэродинамические цели на высотах от 10 м до 30 км. Для баллистических целей диапазон поуже – от 2 до 25 км в высоту и от 1,5 до 30 км по дальности. Длина 5,65 м, диаметр 0,24 м. Масса ракеты 420 кг, из которых 24 кг приходится на осколочно-фугасную боевую часть. Наведение инерциальное и радиокомандное на начальном участке. Далее включается активная радиолокационная головка самонаведения серии «Сланец». Управление с помощью газодинамических рулей позволяет перехватить цель, маневрирующую с ускорением до 25g.

Зенитная ракета 9М96 (экспортный вариант)

Ракета 9М96 полегче (333 кг) и покороче (4,75 м), дальность поменьше – 40 км. Обе ракеты стартуют с использованием «холодного» пуска, при котором пороховой заряд выбрасывает её вертикально вверх на высоту 20 м, а затем уже включается твердотопливный реактивный двигатель. Этот способ увеличивает предельную дальность и сокращает минимальную дистанцию поражения цели до 1 км. Ракеты 9М100 на пусковой установке С-400

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Вместо транспортно-пускового контейнера (ТПК) с зенитными ракетами 9М96 может размещаться 3 ТПК с ракетами 9М100 с дальностью 0,5-15 км, высотой поражения цели от 5 м до 8 км. Масса 140 кг, длина 3,165 м, диаметр 0,2 м, масса БЧ 14,5 кг. Предназначена такая ракета для борьбы с беспилотными и пилотируемыми летательными аппаратами, высокоточными маневрирующими ракетами, в том числе противорадиолокационными. Унифицированы также для комплексов С-400 «Триумф».

«Витязь» на распутье

Первоначально предполагалось, что С-350 смогут заменить устаревшие С-300ПС и «Буки» ранних модификаций. Новые комплексы пригодились бы для прикрытия важных объектов административного и производственного назначения от массированных атак с применением авиации, БПЛА, крылатых и баллистических ракет на дистанциях до 60-120 км.

ЗРК БУК М3 "Викинг"

«Витязи» бесценны и в качестве войскового ПВО вместо «Буков», а с ракетами 9М100 и выполняя работу «Торов». Они могли бы уберечь и комплексы ПВО большой дальности С-400 и С-500 от поражения после исчерпания боезапаса при воздушном налёте высокой интенсивности. Дивизион из 8 пусковых установок С-400 может выпустить 32 ракеты, после чего становится беззащитным. Совместно с дивизионом из 8 ПУ С-350 боезапас составит уже 128 ракет (32 С-400 + 96 С-350).

ЗРК БУК-М3

Приведённые сведения позволяют оценить потребности ПВО России в «Витязях». Имеем более 50 дивизионов С-400, около 40 дивизионов С-300 разных модификаций, получается около 100 комплексов. Прибавим потребности войск и некоторое количество С-500. Получилось минимум 100-110 дивизионов, к которым нужно приставить «помощника». А теперь посмотрим, сколько «Витязей» есть в наличии. По данным The Military Balance на 2024 год имеется целых… 6 пусковых установок. И дело даже не в финансах, хотя изделие не дешёвое.

То, благодаря чему «Витязь» появился на свет, а именно корейская электроника, стало его ахиллесовой пятой. Санкции были введены намного ранее начала СВО и серьезно осложнили запуск С-350 в серийное производство. После начала сотрудничества с КНДР милостей от Республики Корея ждать тем более не приходится.

Что теперь делать, вопрос остаётся открытым. Надеяться на помощь Саудовской Аравии и других заинтересованных в передовой системе ПВО стран тоже такая себе перспектива. Можно попробовать заняться импортозамещением, но влезет ли громоздкая отечественная электроника в изящные габариты «Витязя», терзают смутные сомнения. Слать проклятия в адрес «Роснано» и его бывшего руководства поздно, а С-350 нужны, и чем больше и раньше, тем лучше.

Как бы то ни было, в планах на 2027 год заложено, что ПВО РФ будет иметь 12 дивизионов С-350. Каким путём будут решены стоящие перед «Витязем» проблемы, узнаем через три года. Миссия кажется невыполнимой, но очень и очень необходимой.