Зачем России «Искандер-1000» и "Искандер-К"

Объявленное Шольцем решение о размещении в Германии американских ракет средней дальности возвращает к ситуации 80-х годов прошлого века, когда «Першинги» устроили большой переполох. Советскому Союзу с трудом удалось выправить равновесие. Сейчас об этом позаботились заранее. «Искандер-1000» уже пошёл в серию. Он не просто нужен, он необходим для купирования возникшей угрозы.

Что касается комплекса "Искандер-К" с ракетой 9М729, способной, по данным США, лететь на дальность до 2000 км с обычной и до 2350 км с ядерной боевой частью, то сейчас он переживает своё возрождение. Уйдя в историю с подписанием договора о РСМД, теперь "Искандер-К" снова появится (а может и уже появился) в войсках. США из договора вышли ещё в 2019 году. Транспортно-пусковой контейнер ракеты 9М729

Первое развёртывание «Першингов»

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Часто конец короткого периода разрядки международной напряжённости связывают с Афганской войной. Вот только решение о развёртывании ракет в Европе было принято НАТО за две недели до её начала.

Ещё в середине 70-х в Европе появились 180 «Першингов-1». Оружие серьёзное. Термоядерные боеголовки мощностью до 400 килотонн, точность около 0,4 км, дальность 740 км. СССР ответил РСД-10 «Пионер». Три разделяющиеся боеголовки по 150 кт могли быть доставлены на расстояние 5 500 км. КВО было равно 550 м. РСД-10 "Пионер" (пусковая установка и ракета)

Решение НАТО 1979 года серьёзно осложняло положение СССР. Модернизированные «Першинги-2» - это совершенно другая ракета. Мощность ядерного заряда была снижена на 250 кт, зато точность повысилась до 20-30 м. Теперь ракета могла долететь до цели, удалённой на 1 800 км. Под удар попадала значительная территория Европейской части Советского Союза. Крупные города, ракетные шахты, аэродромы, РЛС, склады, командные пункты могли быть уничтожены за 7-10 минут.

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То, что не доделают «Першинги», могли довершить летящие следом такие же высокоточные «Томагавки». Их было решено разместить 464 штуки. Ракета дозвуковая, медленная, зато летит очень низко, используя рельеф местности для скрытности от радаров ПВО. Соблазн нанести первый обезоруживающий удар у НАТО появлялся немалый.

Советский Союз спешно начал создавать РК «Скорость», поставил на вооружение «Оку», нацеленную на места базирования натовских комплексов, усилил маскировку ценной техники и принял другие срочные меры. Стрелки часов Судного дня застыли совсем близко к полуночи, и тут случилась фактическая капитуляция СССР в Холодной войне.

«Искандер» - рождённый благодаря Перестройке

На встрече Рональда Рейгана с Михаилом Горбачевым в Рейкьявике советский лидер сделал нежданный подарок, от которого опешили американцы. В соответствии с принятым Договором все наземные установки дальностью свыше 500 км должны быть уничтожены. Подписание договора о РСМД

По собственной инициативе в качестве жеста доброй воли Горбачев предложил уничтожить и принятый на вооружение в 1983 году ОТРК «Ока» с предельной дальностью 400 км, под договор не попадавший. При этом ракеты морского и воздушного базирования под соглашение не попали, что дало существенные преимущества США и их союзникам по НАТО.

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Подписанное пером топором не вырубишь, но не все смирились с этой ситуацией. Главный конструктор КБ Машиностроения С.П.Непомнящий, под руководством которого родилась «Ока», сумел убедить правительство, что допущенную ошибку необходимо срочно устранить.

21 декабря 1988 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О начале опытно-конструкторских работ по созданию ОТРК «Равенство»», позднее получившего название «Искандер».

Наступивший сникерсный период отношений между Россией и США и финансовые трудности разработкам вооружений не способствовали. И всё же, в 2006 году началось серийное производство нового комплекса, дальность которого была ограничена 500 км в соответствии с ДРСМД.

По иронии судьбы «Искандеру» было суждено породивший его договор похоронить. Точнее за него это сделали Соединенные Штаты, вышедшие из него в 2019 году.

«Искандер»: грозный и проверенный

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Через 18 лет родился богатырь 3 800 кг весом и 7,3 м длиной. Диаметр - 0,92 м. Боеголовка может быть ядерной от 5 до 50 ктв т.э., может быть кассетной с десятками осколочно-фугасных, кумулятивно-осколочных, объёмно-детонирующих или самоприцеливающихся противотанковых боевых элементов. Есть проникающие - для поражения командных центров в железобетонных бункерах. Основные осколочно-фугасные или фугасно-осколочные БЧ массой 480 кг с точностью 5-7 м тоже не подарок.

После модернизации «Искандеры-М» получили мощный РЭБ, снизилась заметность, увеличилась максимальная масса БЧ до 700 кг. Усовершенствовались характеристики ложных целей, отстреливаемых на самом опасном маршевом участке, проходящем на высоте 50-100 км. От ракет-перехватчиков может уклоняться, маневрируя при помощи двигателя. Ложные цели, отстреливаемые "Искандером"

Для «Patriot» сбить «Искандер» - задача практически недостижимая. Пикировать на цель он будет почти отвесно, при этом перемещаясь по непредсказуемой траектории. «Patriot» и прочие цели поражаются почти гарантированно. Пусковые установки РСЗО, бункеры с генералами, мосты, составы с техникой на станциях, аэродромы противника, электростанции, склады и заводы после попадания полутонного фугаса с точностью до 1-2 м по меньшей мере приходится долго восстанавливать. Проверено.

Долетит из Калининграда до Варшавы за 2 мин 22 сек, но уже до Берлина горючего не хватит. Зато «Искандер-1000», уже прошедший в мае 2024 испытания, долетит. И до базы Рамштайн, где будут разгружаться американские ракеты достанет. Но это уже писсимистичный сценарий на случай глобальной войныНо, скорее, испытывать его сначала будут на военных объектах западной Украины.

Был создан ещё и «Искандер-К» с дальностью до 2 350 км. Пусковая установка несёт две крылатые ракеты. Они дозвуковые, но летают на предельно малых высотах. ОТРК "Искандер" с крылатой и баллистической ракетами

На пороге второго пришествия

Возвращение «Томагавков» на немецкую землю ожидается уже через два года. Крылатые ракеты самые новые, с кучей хитростей, но по-прежнему дозвуковые. Зато для быстрого удара теперь у американцев много вариантов. Ожидаются гиперзвуковые комплексы, пока испытания чаще неудачны, но впереди ещё пара лет.

Ситуация возникает неприятно похожая на ту, что была сорок лет назад. Правда, теперь ответ на первое время приготовлен заблаговременно. Вместо «Оки» теперь «Искандеры-1000» с уменьшенной боевой частью. Если её ещё уменьшить, то и на 1 300 км долетит (во всяком случае об этом сообщил бывший глава Роскосмоса - Рогозин). В паре с «Искандером-К» они заменяют обе натовские ракеты.

Семейство всемирно известных комплексов всегда отличалась рекордным соотношением «эффективность/стоимость», а теперь пополнилось новинкой практически бесплатно, ведь нужно было переделать только ракету и создать для неё лучшее горючее.

С ракетами средней дальности наземного базирования военным обещают решить вопрос в самые ближайшие сроки, а пока не появился наземный аналог гиперзвукового «Циркона», дыру в обороне заткнуть без «Искандера-1000» невозможно. В конвенциональной войне тоже лишние 500-800 км очень даже не помешают, так что линейка облегченных боевых частей, наверняка, останется такой же длинной.