Х-95: гиперзвуковой сюрприз для западных стратегов

В прошлой статье мы обсуждали, куда исчезли обещанные ещё в 2021 году гиперзвуковые ракеты Х-95, "Острота" и "Гремлин", и почему американские инженеры так и не смогли запустить в серию свои гиперзвуковые разработки.

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Теперь же можно представить, как выглядит российский сюрприз для западных стратегов – обещанная три года назад гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95, и то, какими новыми возможностями она одарит ВКС России.

Поскольку разработка секретная, то все характеристики изделия придётся оценивать весьма приблизительно, отталкиваясь от аналогов, "которых нет", и сравнивая с тем, что уже есть. Совпадения просьба считать случайными. Американская гиперзвуковая ракета Boeing X-51

Страхи и мифы

Говорят, что Х-95 сможет летать на гиперзвуке на дальность до 6 000 км. Говорят, что сбить её невозможно, а если и возможно, то придется потратить больше, чем весь военный бюджет США минимум. Говорят, что…

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В общем, много чего говорят. Бывают и «точные» оценки: масса 1500 кг, длина 6 м, скорость 6М, дальность 1 500 км. Где истина - пока неизвестно. На вооружение она поступит точно не ранее 2026 года, хотя обещали ещё в 2023. Американцы тоже обещали свою AGM-183A ARRW в 2023, даже макеты и пусковые установки доставили в воздушные войска для ознакомления. Теперь ссылаются на то, что пока не получат из неё конфетку, ставить на вооружения не будут. Резонно, пока далеко не конфетка. Пары удачных пусков маловато. AGM-183A с гиперзвуковым боевым блоком (рендер)

Немногим лучше у них обстоят дела с другим гиперзвуковым проектом HAWC. Здесь цель попроще - доставить на скорости 8-10М даже не боевую часть, а болванку весом в полтонны. Кинетическая энергия при такой скорости равноценна взрыву 2,5 т тротила. Кстати, у «Кинжала» именно поэтому неслабая эффективность поражения подземных бункеров, взрыв БЧ происходит уже глубоко под землей. Результат был ошеломляющим – от склада вооружений под Ивано-Франковском мало что осталось. А ведь строили в советские годы с расчётом на то, что выдержит и ядерный удар. Кадры удара "Кинжала" по подземному складу ВСУ

И всё же, вступление США в ряды гиперзвуковых держав – дело самого ближайшего будущего. Следовательно, нужно готовить щит.

Возможно ли сбить гиперзвуковую ракету?

Ответ на этот вопрос уже получен. С-500 «Прометей» успешно перехватила гиперзвуковую мишень. Для этого новейшего комплекса разработана целая линейка противоракет. Одни для баллистических ракет, другие – для высоколетящих самолётов, третьи – для крылатых и гиперзвуковых ракет. Пуск противоракеты С-500 "Прометей"

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Особенностью комплекса является то, что он предназначен не для замены С-400, которым еще очень далеко до ухода на заслуженный отдых, а для обретения ПВО новых возможностей в их совместной работе.

Повода сидеть сложа руки в ожидании появления достойных целей всё же нет. Задача очень и очень непростая. Сбивать летящие на большой скорости баллистические ракеты научились давно. Только они летят по параболе, параметры которой можно определить быстро. Гиперзвуковая ракета же постоянно маневрирует, потому она и трудно перехватываемая. Здесь счёт идёт на минуты и даже секунды. Нужно не только успеть выпустить противоракету, но и либо передавать ей в реальном времени меняющиеся координаты цели, либо поручить определять их системе наведения самой противоракеты.

Чтобы точно рассчитать момент подрыва боевой части ракеты для поражения гиперзвуковой цели, компьютеров 90-х или нулевых годов, используемых в большинстве существующих систем ПВО, недостаточно. Сделать это может только искусственный интеллект. Если на борту разместить мощный компьютер с ИИ, систему наведения с приличной дальнозоркостью, двигатель, способный разогнать противоракету до нужной скорости и устройства для быстрого маневрирования, то цена такого изделия будет сравнима с ценой истребителя, пусть и не 5-го поколения. А ведь одной может и не хватить. Возможный вид противоракеты С-500 "Прометей"

Получается, что цена перехвата больше, чем самой ракеты, но экономия в таком вопросе сомнительна. Нужно ещё учесть возможный ущерб от попадания ракеты. Если она несёт ядерную боеголовку и нацелена на мегаполис, атомную электростанцию и крупную ГЭС, то сбивать однозначно нужно, не считаясь с финансовыми затратами. А как быть, если ракета отстреливает ложные цели или использует помехи? Выбрать из роя потенциальных кандидатов на перехват ту, что маневрирует? Логично, но кто сказал, что и ложные цели не научат маневрировать?

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Вопросы, сплошные вопросы… Системы, в принципе способные на перехват гиперзвуковых ракет, есть не только в России. THAAD, Aegis, израильские Хец-2 и Хец-3 тоже весьма неплохи, хотя и сообщений об успешном перехвате убедительных нет.

Как выглядит Х-95

Странный вопрос, если нет ни рендера, ни макета. И все же на него можно ответить с большой вероятностью попадания в точку. Почти все гиперзвуковые аппараты похожи друг на друга. Нос у них плоский, похожий на утиный клюв. Это позволяет обеспечить хорошее обтекание воздухом на такой скорости. Воздухозаборник обычно снизу. Боеголовка будет, скорее всего, разделяющаяся, ибо при такой стоимости ракеты нести обычную БЧ накладно, но это не точно.

"Классическая" двухступенчатая схема построения гиперзвуковой ракеты

Ракета двухступенчатая, в конце каждой ступени оперение, состоящее из 3-4 поворотных крыльев. Первая ступень необходима для разгона до скорости, на которой включается ГПВРД (гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Для работы ему нужен поток набегающего со скоростью 3-5М воздуха. Далее поток сужается внутри двигателя, не имеющего никаких форсажных камер и прочих привычных компонентов. В самой узкой части со стенок подается топливо, которое самовоспламеняется под действием высокой температуры, а далее поток газов вырывается через сопло. Схема ГПВРД

Простенько и дёшево. Почему же ГПВРД тогда представляет такую сложность для конструкторов? Не слишком вдаваясь в детали, вспомним, что происходит с самолётом при преодолении звукового барьера – возникает резкий скачок давления. То же самое наблюдается внутри такого двигателя, что весьма вредно сказывается на устойчивости его работы.

Взглянем на «Циркон», внешний вид которого совсем недавно перестал быть секретом. Х-95 наверняка будет на него похожа. 3М22 "Циркон" (инфографика). Источник: Life

Можно прикинуть и размеры. Длины 6 м для большой дальности не хватит, топлива потребуется много. Ориентироваться можно на размеры внутреннего отсека Ту-160. Его рассчитывали первоначально на длину ракеты Х-45, которая составляла около 9,5 м. И хотя разработка этой противокорабельной/противолокационной ракеты была прекращена в 1975 году, размер внутреннего отсека «Белого лебедя» менять не стали. Скорее всего, стандарт унаследует и перспективный бомбардировщик 6-го поколения ПАК ДА.

По счастливому стечению обстоятельств, длина «Циркона» примерно такая же. Диаметр у него примерно 0,5-0,55 м. Будет ли у Х-95 такой же, сказать трудно, но есть ещё некоторые соображения. Дальность у «Циркона» точно неизвестна, по разным данным - не более 1 000 км, а у Х-101/Х-102, которую и хотят заменить новой Х-95 она равна 5 500 км. При этом «сто первая» дозвуковая, а значит более экономичная. Диаметр у неё 0,74 м. Крылатая ракета Х-101 (инфографика)

В 2021 году разработчики заявляли, что новая ракета будет превосходить предшествующую по всем параметрам. Получается, что дальность у нее будет не менее 6 000 км. Похоже, что с длиной мы угадали, иначе не вместить столько топлива. А дальше «Циркона» она полетит за счёт того, что будет его примерно в полтора раза толще. Запас горючего выйдет вдвое больше.

Выигрыш в дальности можно получить за счёт «рикошета». Так летала созданная ещё в 50-х годах прошлого века «Буря». Она была сверхзвуковой, а на гиперзвуке при полёте на большую дальность это даст дополнительные преимущества.

Сравнение траектории полёта баллистических ракет и гиперзвуковых маневрирующих средств поражения. Для гиперзвуковых ракет в точке "отделение головного блока" происходит отделение первой ступени.

Х-95 в полёте

Разберемся для начала, как летит «Циркон». После подъема на высоту 30-40 км ракета летит горизонтально на 8-10М, постоянно маневрируя и ориентируясь по инерциальной системе наведения. При подлёте к цели она снижается для затруднения обнаружения средствами ПВО. Скорость при этом тоже резко падает. На конечном участке «Циркон» резко взлетает вверх, находит цель при помощи активной радиолокационной головки самонаведения, разгоняется вновь до гиперзвука и обрушивается на поражаемый объект с точностью до 1 м. Пример траектории "рикошет" для гиперзвуковой ракеты (hypersonic missile). Источник: Tumblr.com

«Рикошет» предполагает периодическое снижение и подъём на высоту 40 км несколько раз. При этом в плотных слоях она не успевает раскалиться, а на высоте может часть пути лететь по инерции, экономя топливо и попутно остывая.

Ну вот, пожалуй, и всё. Сильно ли мы ошиблись, надеемся, что узнаем совсем скоро.