ПАК ДА "Посланник" построен по схеме "летающее крыло" (рендер)Судьба его не раз висела на волоске. Многие сомневались, что он вообще появится на свет. И, честно говоря, небезосновательно. Речь о ПАК ДА.

Таинственный "Посланник"

В начале этого века появились таинственные аббревиатуры ПАК ФА, ПАК ДП и ПАК ДА. Расшифровывались они просто: ПАК – это «Перспективный Авиационный Комплекс», ФА – «Фронтовая Авиация», ДП – «Дальний Перехватчик», а ДА – «Дальняя Авиация». Именно в этих видах военной авиации потребность в создании современных самолётов 5-го поколения стояла особенно остро.

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ПАК ФА стал Су-57 (он же Т-50), и к началу 2024 года на вооружении уже стояло 22 машины, ещё 24 планируется выпустить в этом году. Но ПАК ФА и был первым в этой тройке, старт программе был дан ещё в 2001 году. Два других пока на стадии прототипов. ПАК ДП получил обозначение Миг-41, а ПАК ДА пока только имя «Посланник». Су-75 (на переднем плане) и Су-57 ПАК ФА

Можно ли верить интернету

О ПАК ДА (ответ нового управляющего директора АО «Туполев» Константина Тимофеева на встрече со студентами КНИТУ-КАИ имени А.Н.Туполева 20 июня 2024 года на вопрос из зала): «Интернет открывайте и смотрите. Там всё верно написано. Делаем потихонечку. Нужен? Конечно, нужен».

Ну что же, давайте заглянем «в эти интернеты», отметая заведомые домыслы и фантазии. Почему ПАК ДА нужен, и почему «потихонечку», мы уже разобрались. Пора приглядеться к этому чуду техники повнимательнее.

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В сети написано много, например, что это бомбардировщик 6-го поколения, что он будет нести лазерное оружие и решать задачи в космосе (имеется ввиду возможность сбивать низколетящие космические аппараты с помощью ракет). Звучит круто, да? ПАК ДА (рендер)

«Посланник» - самолёт 6-го поколения

С поколениями проблема, потому что для «стратегов» понятие даже 5-го поколения чётко не определено, поэтому будем ориентироваться на требования, предъявляемые к истребителям. А это:

применение технологий малозаметности, размещение вооружения внутри фюзеляжа;

полёт на сверхзвуковой скорости без использования форсажа;

более совершенная авионика

С малозаметностью всё ясно - она необходима для того, чтобы ПВО не "накрыло" ещё на подлёте. Но как быть с требованием сверхзвуковой скорости без форсажа, если ни американский B-21, ни китайский H-20 вообще не способны преодолевать звуковой барьер – схема «летающее крыло» этого не позволяет. Кстати, о сравнении бомбардировщика ПАК ДА с американским B-21 Raider и китайским H-20 мы уже писали.

6-е поколение, которого пока полноценно и нет, предполагает наличие лазерного оружия, сетецентричность и возможность полёта в беспилотном режиме. Лазерного оружия в приемлемом для воздушного боя виде пока тоже нет. Сетецентричность, то есть возможность работать совместно в тесной связке с другими пилотируемыми и беспилотными аппаратами и наземными войсками, назрела давно и применяется уже в поколении 4+. Беспилотный режим – тоже не фантастика, учитывая возросшую роль автоматики, без которой в ручном режиме уже не полетаешь.

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ТТХ ПАК ДА

Оставим в покое поколения и обратимся к ТТХ. В отличие от уже поднявшихся в воздух В-21 и Н-20, но строго засекреченных, для «Посланника» они «известны»:

Максимальная взлётная масса – 145 т

Полезная нагрузка – 35 т

Дальность полёта – до 15 000 км

Крейсерская скорость – 800 км/ч

Продолжительность полёта без дозаправки – до 30 ч

Практический потолок – 20 000 м

Экипаж – 4 чел

Заметили, что данные «не бьются» между собой?

Двигатели

На всех эскизах, которые похожи на правду, двигателей два. Первоначально предполагалось построить для ПАК ДА аналог НК65. По наиболее достоверным данным, на данный момент остановились на НК32-02 с тягой на форсаже 24 т, уже устанавливаемым на новые Ту-160М2, производство их начато в 2020 году. Двигатели НК32-02 на Ту-160М2

Вооружение

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«Посланник» сможет нести до 12 крылатых ракет Х-БД с дальностью 6 500 км! (по заявлениям МО РФ) или Х-555, Х-101/102. Кроме того, возможен запуск Х-47 «Кинжал» и в перспективе Х-95 – гиперзвуковой ракеты с дальностью более 5 000 км. Важнейшим отличием ПАК ДА от имеющихся стратегических бомбардировщиков станет наличие ракет «воздух-воздух». Ту-160 и Ту-95 летают в сопровождении истребителей, иначе дорогие машины точно станут смертниками. Крылатая ракета Х-101. Источник: BBC

Любой взлёт их отслеживается со спутников, а на радарах ПВО они светятся за многие сотни километров. Аэродромов базирования для них – считанные единицы, так что сделать свою работу втихую не получится, поэтому пуски ракет осуществляют вдали от досягаемости ПВО противника. Для «Посланника» требования к ВПП куда скромнее, а летать они смогут даже в гордом одиночестве.

Что касается лазеров, то думается, что конструкторы место для них предусмотрели. Конструкция модульная, появится достойное лазерное оружие – поставить не проблема. Прототип лазерного оружия (макет)

Космическое оружие

Под выполнением задач в космосе имеется в виду, разумеется, не то, что «Посланник» сможет выходить в космическое пространство, а возможность поражать спутники ракетами. Это не было фантастикой уже полвека назад, а теперь точно не проблема. Мешают международные договорённости, но с такими темпами отказа от них, как сейчас, иметь такую возможность необходимо.

Ожидания и перспективы

В конце 2023 года было объявлено, что ПАК ДА готов к наземным испытаниям на прочность. Утверждения, что первый полёт состоится в 2024, скорее всего, слишком оптимистичны. Сейчас появилась информация о том, что его перенесли на 2025 год. Важно, что край уже виден, и при необходимости быстрое налаживание производства не выглядит несбыточной мечтой. Сообщается, что серийное производство должно начаться уже в 2027 году.

Доводить «изделие 80» до совершенства можно бесконечно долго. Ясно, что до американского В-21 по малозаметности он точно не дотянет, а остальное можно доделать и позже. Главное – не слишком поздно. Сверхманёвренный бомбардировщик-невидимка, способный летать как на сверхмалых высотах, так и на 20 000 м, способный проникнуть сквозь ПВО, засекать цели на большом расстоянии и поражать их самостоятельно, действительно нужен. Да и цена вопроса вовсе не космическая.