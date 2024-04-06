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AnLesha
Представлен монитор Predator X49X: ультраширокий 5К OLED экран, 240 Гц, отклик 0,03 мс и 49"
Компания Acer представила монструозный ультраширокий игровой 5К монитор Predator X49 X QD-OLED. Он будет оснащен 48,9-дюймовым дисплеем с частотой 240 Гц и другими фишками.

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Компания Acer анонсировала свой игровой монитор в декабре 2023 года, но никаких официальных заявлений затем не последовало. Однако, несмотря на то, что монитор некоторое время оставался в тени, он наконец-то засветился в СМИ. Первоначальные спецификации Predator X49 X говорят о том, что конкуренты в этом сегменте будут вести ожесточенную борьбу благодаря Acer и передовым характеристикам, которыми будет оснащён монитор.

Как сообщается, Acer Predator X49 X получит гигантский 48,9-дюймовый QD-OLED-дисплей с ультрашироким разрешением 5120 x 1440 пикселей и радиусом кривизны 1800R. Таким образом, монитор является монстром среди ультрашироких дисплеев. Что касается игровых функций, то Predator X49 X поддерживает частоту обновления 240 Гц и обладает временем отклика всего 0,03 мс.

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Что касается возможностей подключения и других преимуществ, Predator X49 X оснащён двумя динамиками мощностью 5 Вт для оптимального воспроизведения звука и несколькими эргономическими преимуществами, которые пока не раскрываются. 

Кроме того, для подключения имеются два HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4, а также два порта USB Type-A и специальный порт USB Type-C с мощностью 90 Вт.О цене и дате выхода монитора пока ничего не известно, но поскольку его анонс состоялся довольно давно, можно ожидать, что Predator X49 X скоро появится на рынке.

#predator x49 x #ультраширокий монитор
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