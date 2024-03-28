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Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.3

Завершаем аналитический цикл статей на тему того, в каком направлении могут действовать ВС РФ для прорыва обороны ВСУ
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Представляю вам третью, завершающую часть анализа возможных действий ВС РФ для выхода из позиционного тупика и прорыва обороны ВСУ.

Для тех, кто хочет подробнее узнать, на чём будут основываться следующие предложения по действию ВС РФ, предлагаю ознакомиться с предыдущими частями анализа.

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Часть первая - анализ текущего положения ВСУ и ВС РФ на поле боя и поиск слабых звеньев украинской обороны.

Часть вторая - победная тактика действий ВС РФ по "иракскому сценарию" и что для неё нужно.

Перегруппировка войск

Поскольку лобовые атаки бронетехники с целью прорыва обороны показали свою полную неэффективность от них следует отказаться. Также отказаться следует от наступательных действий в районе Харькова, Славянска, Краматорска и Донецка. Эти направления не особо перспективны. Наступательные танковые части и соединения ВДВ стоит вывести с этих направлений, оставив там войска, необходимые только для обороны. Далее из выведенных ударных частей и вновь развёрнутых подразделений стоит создать две ударные группы.Итог перегруппировки войск

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Меньшую по размерам разместив либо на Южнодонецком либо на Запорожском направлении, а большую переместить на границу с Сумской и Черниговской областью. 

Для поддержки наступательных действий на ближайших аэродромах придётся развернуть авиацию, а значит на них нужно построить хорошо защищённые железобетонные ангары. В противном случае всего несколько крылатых ракет могут загубить весь план. 

Перед наступлением помимо ПВО и артиллерии важно выбить все оставшиеся склады с боеприпасами, в частности с минами, для того чтобы не позволить противнику построить новые оборонительные укрепления.Взрыв склада с боеприпасами в Хмельницком (Украина)

Отвлекающий удар

Отвлекающий удар стоит наносить на Южнодонецком направлении. С одной стороны, здесь нет такого количества жилой застройки, как севернее, а с другой - здесь есть крупные промышленные объекты недалеко от линии соприкосновения. Они и станут главной целью наступления.Металлургический комбинат Донецка

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После ликвидации ПВО и уверенности, что средневысотные БПЛА смогут спокойно летать над территорией противника, над выбранными для атаки объектами стоит установить тотальный огневой контроль и под прикрытием ударных дронов и высокоточной артиллерии на них можно высадить вертолётные десанты.

Главное преимущество вертолётов над БМП и БТРами в том, что они проводят в зоне поражения противника буквально считанные минуты, а не по полчаса, как бронетехника.

При размещении вертолётов на большом расстоянии от ЛБС они неуязвимы для огня дальнобойных средств поражения, таких как РСЗО Химарс. Против вертолётов практически бесполезны  FPV-дроны и артиллерия. При полёте на предельно малой высоте вертолёт находится вне зоны действия ПВО и единственной угрозой для него станут ПЗРК. Однако, поскольку вертолёт летит на предельно малой высоте, средства обнаружения не смогут своевременно вскрыть факт подготовки десанта, а пзрк не может быть приведён в состояние боеготовности мгновенно. И даже если ПЗРК подготовлен, то его пуск не обязательно приведёт к сбитию вертолёта. Шанс этого невелик, если вертолёт оборудован системой ИК-ловушек.Высадка вертолётного десанта

Чтобы сбить один вертолёт, оснащённый системой типа «Витебск» порой нужно больше десятков пусков ПЗРК. Но даже отдельные сбитые вертолёты - это лучше чем жертвовать солдатами, переходящими через минные поля и попадающими под прицел FPV-дронов. 

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Как только десант возьмёт штурмом нужные объекты, а при господстве в воздухе шанс этого очень высок, десантники садятся в глухую оборону на объекте получая снабжение по воздуху. Снабжение организуется либо, опять же, через вертолёты, либо же с помощью тяжёлых гексакоптеров. Для этого позиция десанта должна быть не более чем в 5 км от линии соприкосновения.Коптер снабжения

Стандартная тактика ВСУ заключается в том чтобы контратаковать с помощью механизированных подразделений. Однако разрушить крепкие промышленные объекты с помощью танков и БМП невозможно. У ВСУ нет инструментов по уничтожению мощных укреплений, а поскольку в воздухе над районом атаки господствуют ударные БПЛА, приближающуюся к месту высадки десанта бронетехнику можно легко уничтожить.

В результате получается неприемлемая дилемма: либо ВСУ пытаются контратаковать и будут терять огромное количество бронетехники, либо же делать вид, что ничего не происходит и получат огромную дыру на участке соприкосновения. За счёт господствующей высоты промышленного объекта, вокруг на многие километры можно установить огневой контроль и, пользуясь им, разминировать участок для прохода своих сил.

Логика подсказывает, что ВСУ перебросят к месту десанта механизированные части чтобы контратаковать и не дать выйти армии РФ на оперативный простор. И когда станет понятно, что ВСУ начали двигать к району прорыва свои резервы, наступает время для главного удара.

Главный удар

С помощью крылатых ракет «Калибр», Х -101, «Оникс» необходимо нанести удары по всем мостам через реку Днепр, а также уничтожить все имеющиеся нефтехранилища. Параллельно с этим с помощью РСЗО «Торнадо-С», УМПБ, планирующих авиабомб типа Х-38 или УМПК уничтожаются все мосты через реки Ворскла, Псёл и Десна, изолируя части ВСУ и не позволяя им перебрасывать силы между секторами (об этом мы говорили в первой части, когда рассматривали географические условия для прорыва).

К тому же Десна ещё и крупная река, которая местами заболочена и потому уничтожение мостов через неё гарантированно изолирует возможность флангового удара со стороны Киева. Когда мосты будут уничтожены, вся мощь авиации с УМПК должна обрушиться на линию укреплений в районе Сумской и Черниговской области в зоне предполагаемого прорыва обороны.Направления отвлекающего и основного удара

Далее в воздух поднимаются основные силы средневысотных «ударников» с задачей изоляции ЛБС от подхода пополнений со стороны ВСУ и уничтожения вражеской бронетехники. Одновременно с этим, через голову стоящих на этой линии подразделений ВСУ, им в тыл, в зону жилой застройки, нужно высадить крупные десанты на вертолётах.БПЛА "Орион"

Обычная тактика ВСУ заключается в отступлении в жилую застройку, в том числе, если первый рубеж обороны прорван. В случае десанта им в тыл, ВСУ будут вынуждены штурмовать жилую застройку, а не обороняться в ней, а заниматься этим под непрерывными ударами авиации, дронов и артиллерии будет бессмысленно. Это значит, что новую линию обороны прямо за приграничной они создать не смогут и вынуждены будут откатываться назад.

Для того чтобы части ВСУ не могли создать новый оборонительный рубеж или контратаковать силами ударных беспилотников и боевых вертолётов механизированные части нужно уничтожать при приближении к зоне боевых действий.

Если противник пытается закрепиться на местности, выкопав траншеи, или закрепляется в лесопосадках, кассетная бомба РБК 500 сможет решить эту проблему. 

Последствия

Рано или поздно командование ВСУ поймёт бесполезность попыток создать оборонительный рубеж в чистом поле и постарается либо организовать линию обороны возле крупных городов с опорой на жилую застройку, либо же атаковать, собрав все свои механизированные части.

Однако отсутствие мостов и, соответственно, поставок топлива и вооружений, а также подавляющее превосходство РФ в воздухе не позволит им добиться какого-то существенного успеха. Положение частей ВСУ на Восточном берегу станет катастрофическим и вместо непробиваемой обороны на Донбассе они получат грандиозный котёл и сокрушительное поражение которое станет для них переломным.

А за предоставленную информацию отдельная благодарность автору ютуб-канала @Strateg_Divannogo_Legiona

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