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AnLesha
В ходе крупнейшего удара ВКС РФ разбомбили аэродром ВСУ, готовившийся к приёму истребителей F-16
ВКС РФ нанесли три крупных удара за сутки. Под первый удар попали центры принятия решений. Под второй и третий - объекты энергетической инфраструктуры и аэродром базирования F-16.

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ВКС РФ наносят крупнейший тройной удар по объектам ВСУ за последний месяц

После длительного затишья Россия нанесла крупнейший за последние несколько недель ракетный удар по объектам в Киевской области, вызвав повсеместное отключение электричества по всей стране.

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В последней сводке разведданных, опубликованной Министерством обороны Великобритании на платформе X, говорится, что 21 марта Россия нанесла первый после более чем месячного перерыва крупный авиаудар по Украине с дальнего расстояния. Этот авиаудар был нанесён с использованием стратегических бомбардировщиков и тактических самолётов.

Британская разведка сообщает, что в состав ударной группировки входило не менее десяти самолётов Ту-95, действовавших с авиабаз в Оленегорске и Энгельсе, а также истребители МиГ-31, способные запускать гиперзвуковые баллистические ракеты воздушного базирования. Согласно данным, опубликованным британским МО, было выпущено не менее двадцати ракет в первом ударе (ВСУ сообщают о 88 ракетах и 63 БПЛА-камикадзе суммарно во всех ударах), в основном нацеленных на Киев, включая ракеты "Кинжал".ДнепроГЭС после удара

В свою очередь, Министерство обороны РФ заявило, что ВКС нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решений Вооружённых сил Украины. В министерстве уточнили: "Цели удара достигнуты, все объекты поражены". В обновленной разведывательной информации также отмечается, что Россия, скорее всего, продолжит использовать свой ударный потенциал для оказания давления на украинское правительство, нанося удары по стратегическим объектам.

Россия наносит удар по авиабазе F-16

Менее чем через сутки, в ночь на 22 марта ВКС РФ нанесли ещё два ракетных удара. Министерство обороны Украины опубликовало подробный список ракет, использованных Россией. В него вошли 12 баллистических ракет "Искандер", 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять крылатых ракет Х-22, семь аэробаллистических ракет Х-47 М2 ("Кинжал"), 22 зенитные ракеты С-300/С-400 и две управляемые крылатые ракеты Х-59. Сообщается, что кроме ракет, в ударе участвовало около 63 беспилотников-камикадзе.

Россия нанесла эти удары в ответ на рейды ВСУ, целью которых был срыв президентских выборов. Однако МО РФ не ограничились этим и заявили, что нанесли удар по украинской авиабазе, на которой планируется разместить (или уже размещены) прибывающие истребители F-16.

"Один из ударов по украинским военным и энергетическим объектам был нанесён по Староконстантиновскому военному аэродрому в Хмельницкой области, где Вооруженные силы Украины готовятся к приёму самолётов F-16", - сообщает РИА Новости.

В прошлом месяце министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что первые истребители F-16 должны быть поставлены ВВС Украины к лету этого года. Нидерланды, однако, поставят обещанные Киеву самолёты к осени.

Украина прилагает усилия для того, чтобы принять F-16 и начать их эксплуатацию в боевых условиях. Первый набор из десяти украинских пилотов уже завершил начальную лётную подготовку в Великобритании.

Однако Россия неоднократно предупреждала, что будет бомбить все украинские аэродромы, на которых базируются F-16. В августе прошлого года МО РФ заявило, что у Украины нет инфраструктуры для размещения F-16, а если она попытается построить необходимые объекты, то они будут уничтожены ещё до того, как будут полностью построены.

Считается, что почти все аэродромы, на которых могут базироваться истребители, находятся в зоне досягаемости российских ракет. РФ уже наносила удары по украинским авиабазам, на которых базируются истребители МиГ-29, используя простое оружие, например беспилотники "Ланцет".

Эксперты также предупреждают, что, как только Россия установит местоположение авиабаз, на которых будут размещены F-16, войска могут использовать свои запасы ракет дальнего радиуса действия, чтобы поразить эти базы и уничтожить F-16, пока они ещё находятся на земле.

На этом фоне недавняя ракетная атака, вероятно, является сигналом о том, что украинская энергетическая инфраструктура и авиабазы F-16 уязвимы для российских ракетных атак.

#f-16 #спецоперация #удар 22 марта
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Первые десять украинских летчиков завершили обучение управлению F-16 в Британии
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