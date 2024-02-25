SR-71: быстрее пули

Легендарный SR-71 Blackbird ("Чёрный дрозд"), разработанный во время холодной войны, чтобы превзойти ограничения самолёта-шпиона U-2, остаётся культовой фигурой в истории авиации. Созданный по инициативе ЦРУ для уклонения от советских средств обнаружения и ракет, Blackbird преуспел в стратегической разведке благодаря своей беспрецедентной скорости и высотным возможностям.

Развивая рекордную скорость свыше 3 Махов, он буквально обгонял все существующие на тот момент ракеты ПВО, закрепив за собой звание самого быстрого пилотируемого самолёта. Несмотря на развитие спутников-шпионов и беспилотников, приведшее к его снятию с вооружения в 1990-х годах, SR-71 сохранил своё наследие и навсегда вписал своё имя в историю мировой авиации. Его успешная эксплуатация на протяжении десятилетий, без единой боевой потери, подчеркивает его исключительный вклад в воздушную разведку, хотя в конечном итоге он был снят с вооружения и остаётся символом технологических достижений в авиации. SR-71 Blackbird

Самолёт, подобного которому не существует

реклама





SR-71 Blackbird выглядит так, будто его место в научно-фантастическом фильме, хотя на самом деле этот реактивный чёрный самолёт-шпион оказался гораздо более успешным в плане ухода от ракет, чем любой из космических кораблей, изображённых в "Звездных войнах".

Хотя в 1990-х годах он был снят с производства в пользу спутников-шпионов и разведывательных беспилотников, не похоже, что какие-либо современные разработки смогут поспорить с ним в качестве самого быстрого пилотируемого самолёта в истории. SR-71 в полёте над облаками

SR-71 - скрытный и скоростной

В 1950-х годах, когда напряжённость холодной войны усилилась, США начали летать на самолёте-шпионе U-2, чтобы следить за быстро растущим потенциалом Советского Союза в области ядерного оружия. Неприхотливый и относительно медленный, U-2 полагался на свою способность летать на предельно больших высотах, чтобы избежать истребителей и ракет ПВО СССР. Стратегический разведчик U-2

реклама





Благодаря разведданным, полученным с помощью U-2 в 1962 году, были обнаружены советские ядерные ракеты, размещённые на Кубе, что привело к драматическим событиям Карибского кризиса. Но большая высота полёта U-2 не помогла ему избежать российских ракет ПВО. В 1960 году с помощью ЗРК С-75 был сбит U-2, а его пилот Гэри Пауэрс попал в плен, что вызвало дипломатический конфликт. Ещё один U-2 был сбит во время Карибского кризиса, в результате чего погиб пилот и обострилась напряжённость между Москвой и Вашингтоном.

Американские инженеры поняли, что высота больше не является надёжной защитой, и в 1957 году начали работу над самолётом для ЦРУ, который, как они надеялись, советские радары не смогут обнаружить, и который сможет уйти от любых выпущенных по нему ракет. В итоге на заводе Lockheed Skunkworks был разработан A-12 под кодовым названием "Архангел". Прототип был впервые испытан в Зоне 51 в 1962 году, и в итоге было произведено пятнадцать A-12. Самолёты Lockheed A-12

В 1968 году в рамках операции "Чёрный щит" самолеты ЦРУ A-12 совершили в общей сложности 29 шпионских полётов над Северной Кореей и Вьетнамом. Шесть самолётов было потеряно в результате аварий. Разведданные, собранные A-12, помогли ЦРУ составить схему противовоздушной обороны Вьетнама и определить местонахождение американского корабля Pueblo, захваченного Северной Кореей.

Самолёт YF-12

реклама





ВВС разработали прототипы версии перехватчика YF-12, а позже рассматривали возможность создания скоростного бомбардировщика B-71 (по номеру следующего за бомбардировщиком XB-70 Valkyrie, который так и не поступил в серийное производство). Был даже причудливый беспилотник M-21, запускавший беспилотник-шпион D-21. Однако ни одна из этих модификаций не поступила на вооружение, а A-12 был снят с производства в пользу варианта SR-71.

На A-12 была установлена одна камера высокого разрешения, которая снимала широкую полосу местности прямо под самолётом. ВВС хотели иметь более дальнобойную версию A-12 с лучшими сенсорами, которой не нужно было бы летать непосредственно над враждебной территорией, особенно с учётом соглашения, достигнутого с Советским Союзом, которое запрещало пролёт над территорией страны. Это привело к созданию двухместного SR-71A - "SR" означает Strategic Reconnaissance (стратегическая разведка).

На самом деле SR-71 был чуть менее скрытным и высотным, чем A-12, но имел другую технологию сбора разведданных. На нём был установлен бортовой радар бокового обзора, который сканировал землю под углом, а также две камеры, которые делали снимки в обе стороны, хотя и с меньшим разрешением, чем большая камера A-12. Офицер разведки на заднем сиденье управлял радаром и помогал с навигацией.

Всего было произведено 32 самолёта SR-71, включая два учебных SR-71B и один прототип SR-71C, прозванный "Ублюдком" из-за своей неустойчивой управляемости.

реклама





"Чёрный дрозд" мог развивать скорость выше 3 Махов (3,3), и до сих пор этот рекорд пилотируемого полёта не побит (рекорд 3,3 Маха подтверждён, а скорость 3,5 Маха, по утверждению пилота Брайана Шула, была достигнута при обгоне ракеты над Ливией в 1986 году). Эта скорость на самом деле даже более впечатляющая, чем кажется. Хотя более поздние советские истребители МиГ-25 и МиГ-31 могли достигать скорости 3 Маха, они могли делать это только в течение коротких периодов времени на форсаже. SR-71 мог поддерживать 3 Маха в течение 90 минут, после чего ему требовалась дозаправка в полёте. SR-71 в полёте

Однажды Blackbird случайно установил рекорд, перелетев из Нью-Йорка в Лондон за 1 час 54 минуты. По сути, к тому времени, когда ЗРК мог засечь SR-71, летящий со скоростью 3 Маха, и запустить ракету, Blackbird уже уходил за пределы эффективной дальности полёта ракеты.

Но Lockheed рассчитывала не только на скорость, чтобы уклониться от вражеских ракет. Blackbird стал первым действующим самолётом, специально разработанным с уменьшенным радиолокационным сечением, чтобы свести к минимуму вероятность обнаружения. Кили Blackbird - похожие на ножи конические края фюзеляжа - были даже покрыты специальной ферритовой краской, поглощающей излучение радаров, чтобы снизить дальность обнаружения самолёта. SR-71 в музее

Однако Blackbird не был стелс-самолётом по современным стандартам - его ЭПР (эффективная площадь рассеивания) составляла 10 квадратных метров (как у стратегического бомбардировщика B-1B Lancer). Так что советские радары вскоре всё же оказались способны обнаружить его. Проблему усугубляли горячие выхлопные газы двигателей SR-71, которые разрушали частицы воздуха позади самолёта так, что их становилось видно.

Чтобы сбить с толку вражеские ракеты на "Чёрном дрозде" была установлена радиолокационная глушилка и другие средства электронного противодействия. В довершение всего он был способен совершать длительный полёт на высоте более 25 км - ещё один непобитый рекорд - и использовал астроинерциальную навигационную систему, которая с помощью звёзд над головой пилота рассчитывала положение самолёта.

На этом первая часть истории о легендарном самолёте подходит к концу. Вторая часть выйдет уже завтра, 25 февраля.