Россия стала "охотиться" на ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot. Первый случай перехвата противоракеты произошёл на СВО.

Министерство обороны России сообщило, что один из комплексов ПВО сумел перехватить (впервые за всю историю) зенитную управляемую ракету Patriot. Кроме ЗУР Patriot было перехвачено три снаряда системы HIMARS и семь крылатых ракет Storm Shadow.

"За сутки было перехвачено семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитная управляемая ракета Patriot, а также три снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в докладе.

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В то время как поставляемые Великобританией ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow и снаряды HIMARS регулярно сбиваются российскими ПВО, официальных сообщений о перехвате ракеты ЗРК Patriot ранее не поступало. Некоторые военные специалисты, внимательно следящие за конфликтом на Украине, предположили, что это может быть первый случай, когда Россия (и в принципе, кто-либо) сбила ракету Patriot в полёте.

Военный аналитик Виджайндер К. Тхакур сказал: "Если перехват 7 ракет Storm Shadow - это замечательно, то перехват противоракеты Patriot - ещё более замечательно. Я не думаю, что такое случалось когда-либо ранее. Однако я могу ошибаться".

Такур также предположил, что перехват MIM-104 мог произойти на средней высоте, учитывая, что пусковая батарея Patriot, скорее всего, находилась далеко за линией соприкосновения.

Хотя российское министерство обороны не назвало систему ПВО, сбившую ракету, наводимую комплексом Patriot, эксперты считают, что за этим может стоять С-400.

СК РФ заявил, что найденные фрагменты по своим конструктивным особенностям, геометрии и имеющейся маркировке являются элементами зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

22 февраля Министерство обороны заявило, что ВС РФ поразили пусковую установку американской системы ПВО Patriot. В тот же день российские военные блогеры опубликовали в социальных сетях видео, в котором утверждается, что российские ракеты нанесли удар по комплексу в Чернобаевке Херсонской области, где находились также склады ракет Patriot и центр управления.