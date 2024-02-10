Bell 360 Invictus

США закрывают программу боевых вертолётов нового поколения FARA из-за действий России на Украине

8 февраля 2024 года командование сухопутных войск США заявило: "Конфликт на Украине открыл нам глаза на то, что воздушная разведка коренным образом изменилась за последние годы". В связи с этим США сворачивают программу по разработке "разведывательно-ударных вертолётов будущего" Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), на которую уже было потрачено несколько миллиардов долларов и более 6 лет разработок.

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США объявили, что после "трезвой оценки современного поля боя" увеличат расходы на БПЛА. Штаты делали большую ставку на программу, которая была запущена ещё в 2018 году. В борьбе за контракт FARA участвовали два претендента: Raider X от компании Sikorsky и 360 Invictus компании Bell.

Ожидалось, что прототипы вертолётов, созданные компаниями Sikorsky и Bell, полетят в 2024 году, но после того, как США увидели, как идут современные войны, всё изменилось.

Raider X

После этого сообщения компания Sikorsky заявила, что разработанный в рамках программы FARA вертолет X2 обеспечивает "скорость, дальность и манёвренность, с которыми не может сравниться ни один другой вертолёт в мире". "Мы по-прежнему уверены в том, что вертолёты X2 могут использоваться в локальных и международных миссиях как сейчас, так и в будущем", - заявили в Sikorsky. "Мы разочарованы решением о приостановке программы и будем ждать отчёта армии США, чтобы лучше понять её выбор".

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Это заявление удивило многих, поскольку в бюджетных документах сообщалось, что служба запрашивала дополнительные 5 миллиардов долларов на финансирование проекта в течение следующих пяти лет. Некоторые считают, что это может быть самым крупным отказом от военной программы за последнее десятилетие.

Raider X

Офицеры армии США рассказали репортёрам о причинах отмены FARA: характер сражений в наши дни изменился (намекая на то, как идут современные боевые действия на Украине). Хотя некоторые представители американской армии заявляли о необходимости создания ударных самолётов и беспилотников для разведки и ведения боевых действий, прекращение разработки очень амбициозного и перспективного пилотируемого вертолёта стало неожиданностью.

Raider X

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Конфликт на Украине привёл к массовым потерям вертолётов с обеих сторон. И российские, и украинские войска теперь применяют тактику, направленную на то, чтобы максимально обезопасить военные вертолёты.

Кроме того, боевые действия в Украине привлекли внимание к опасностям и полезности различных классов беспилотников в бою. Ещё до того, как Россия начала полномасштабное наступление, армия США стремилась приобрести множество современных беспилотников, включая модели с воздушным запуском, которые могут поддерживать функции роя.



Поскольку главным противником армии США является Китай, очень хорошо защищенное государство, штатами рассматривается возможность использования дешёвых беспилотников для снижения его потенциала.

Генерал Джеймс Рейни (James Rainey) из Командования перспективного развития армии заявил, что хотя армия по-прежнему нуждается в проекте, подобном FARA, служба не намерена начинать ещё один проект по замене вертолётов OH-58D Kiowa Warrior, как это было в прошлом. Разведывательный боевой вертолёт OH-58D Kiowa Warrior

Вместо этого она направит ресурсы в другие области, в частности, в беспилотную сферу, чтобы Kiowa мог выполнять функции вооружённого разведчика, обеспечивающего другие подразделения в зонах боевых действий.

Проект FARA предполагал создание нового вертолёта для замены AH-64 Apache, которые были выделены некоторым подразделениям после снятия с вооружения разведывательных вертолётов OH-58D Kiowa Warrior. По иронии судьбы, "Апачи" также были задействованы в этом качестве после нескольких лет бесплодных попыток получить прямого преемника OH-58D. AH-64 Apache

Момент расплаты в армии США

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В настоящее время армия США называет отказ от FARA ребалансировкой инвестиций в авиацию. В рамках этой стратегии армия заявляет, что отложит производство турбовального двигателя General Electric T901, разработанного в рамках программы Improved Turbine Engine Program (ITEP) и тесно связанного с проектом FARA.

Фактически, после того как FARA окончательно уйдёт в прошлое, основным направлением деятельности армии США станет интеграция двигателей T901 на находящиеся в эксплуатации вертолёты UH-60 Black Hawk и штурмовики AH-64 Apache. UH-60 Black Hawk

В соответствии с новой стратегией развития авиации, США намерены закупить у производителей большее количество новых UH-60M, а не модернизировать свои старые UH-60 Black Hawk. Кроме того планируется существенно увеличить парк транспортных вертолётов CH-47F Chinook. CH-47F Chinook

США планирует продать все оставшиеся устаревшие беспилотники RQ-11 Raven и RQ-7 Shadow. Взамен этого Штаты "увеличат инвестиции в исследования и разработки, чтобы расширить и ускорить производство беспилотной воздушной разведки, включая будущие тактические беспилотные системы".

Несмотря на то, что новость об отмене проекта FARA стала потрясением, некоторые военные эксперты поддержали это решение, призывая к большему сокращению пилотируемого флота в пользу беспилотных платформ. Bell V-280 Valor

Вторая программа разработки вертолётов под названием "Future Long Range Assault Aircraft" всё ещё находится на рассмотрении. В конкурсе FLRAA на замену вертолётов Black Hawk участвовали два претендента: вертолёт Bell V-280 Valor с наклонным ротором и вертолёт Sikorsky и Boeing Defiant X. Однако в декабре 2022 года победу одержал Bell V-280 Valor.