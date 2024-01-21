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AnLesha
США заявили о нехватке денег на создание LGM-35A Sentinel - ядерной ракеты следующего поколения
Следующая ракетно-ядерная программа ВВС США превысила запланированные расходы настолько, что потребовался отчёт перед Конгрессом, что потенциально ставит под угрозу выживание программы.

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Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-35A Sentinel производства Northrop Grumman превысила первоначальные прогнозы по стоимости и привела к критическому нарушению требований Nunn-McCurdy, подтвердил представитель ВВС. В четверг ВВС уведомили Конгресс об этом нарушении.

Критическое нарушение Nunn-McCurdy объявляется, когда стоимость крупной программы оборонных закупок увеличивается на 25% по сравнению с текущими целевыми показателями или, по крайней мере, на 50% по сравнению с первоначальной стоимостью. Министерство обороны должно уведомить Конгресс о таком крупном превышении расходов и подтвердить, что программа важна для национальной безопасности и должна быть продолжена.

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Офис министра обороны теперь рассмотрит программу Sentinel, сказали в ВВС, и примет решение о реструктуризации программы или её полной отмене. "Работа по текущему контракту будет продолжаться", - сказал представитель ВВС. "Поддержание способности ядерного сдерживания имеет решающее значение для обеспечения безопасности нашей страны и защиты наших союзников от нападения".

Программа Sentinel должна заменить МБР LGM-30G Minuteman III времён холодной войны в составе ядерной триады ВВС США. Компания Northrop Grumman в 2020 году получила контракт на создание Sentinel на сумму 13,3 миллиарда долларов, а первоначально предполагалось, что стоимость всей программы составит около 96 миллиардов долларов.

По данным ВВС, общая стоимость одной ракеты Sentinel составляла 118 миллионов долларов, когда в 2020 году были достигнуты соглашения по стоимости, графику и эффективности программы. С тех пор она выросла по меньшей мере на 37 % и теперь составляет около 162 миллионов долларов, что и привело к перерасходу средств.

Пентагон также должен будет подтвердить Конгрессу, что у программы Sentinel нет более дешёвых альтернатив, что новая смета расходов обоснована, что она является более приоритетной, чем другие программы, финансирование которых может быть сокращено для покрытия роста расходов, и что структура управления программой может контролировать дальнейший рост расходов. Если такого не произойдет, программа будет прекращена.

Уильям Лаплант, заместитель министра обороны по закупкам, в своём заявлении сказал, что "Sentinel - одна из крупнейших и наиболее сложных программ министерства", и Пентагон предпринял ряд шагов, чтобы помочь ей.

Министр обороны Ллойд Остин в декабре 2022 года объявил программу Sentinel одной из самых важных для Пентагона и отдал ей приоритет в цепочке поставок, сказал Лаплант. Он также сообщил, что в 2023 году утвердил изменения, призванные обеспечить соблюдение графика.

"Мы готовы провести тщательный анализ программы, чтобы определить, какие факторы вызвали рост расходов", - сказал Лаплант. "Мы будем информировать наших партнёров в Конгрессе и поддерживать открытые коммуникации в максимально возможной степени".

Компания Northrop Grumman, являющаяся генеральным подрядчиком на этапе разработки и производства Sentinel, в своем заявлении сообщила о "значительном прогрессе" в реализации программы.
"В рамках нашей работы по контракту наша команда готова оказать поддержку ВВС в оценке и обновлении прогнозов стоимости для будущих этапов программы, включая строительные проекты, производство и развертывание системы вооружения", - заявили в Northrop Grumman. "Мы нацелены на продолжение работы и выполнение наших обязательств по контракту".

Дата, когда Sentinel будет готов к эксплуатации, также, вероятно, сдвинется на два года. Изначально ожидалось, что Sentinel будет готов к 2029 году. В прошлом году Управление правительственной отчетности предупредило, что этот срок, скорее всего, сдвинется примерно до весны 2030 года, и теперь программа, похоже, ещё больше отстаёт от графика.

Служба отметила, что основной рост расходов на Sentinel приходится на сегмент управления и запуска - самую сложную часть программы. Она включает в себя строительство более 400 новых пусковых установок и прокладку тысяч миль оптоволоконных сетей, добавили в ВВС.

По словам ВВС, в рамках программы Sentinel потребуется построить более 7500 миль инженерных коридоров, расположенных в пяти штатах, и при этом поддерживать 400 МБР в состоянии боевой готовности.
ВВС заявили, что не видели столь же серьезного роста расходов на саму ракету.
Министр ВВС Фрэнк Кендалл в ноябре 2023 года заявил, что программа Sentinel "испытывает трудности" и её стоимость может возрасти.

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Кендалл назвал масштаб и сложность программы Sentinel "вероятно, самой большой... за которую когда-либо брались ВВС", отметив в качестве особых проблем строительство пусковых комплексов и инженерно-строительные работы.

#ядерная ракета
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