Дум-дум или экспансивные пули

Экспансивные пули - самые распространённые охотничьи пули в мире. Принцип действия экспансивных пуль кроется в их названии: пуля, которая при ударе сильно расширяется и достигает диаметра, превышающего диаметр исходной пули. Эта деформация приводит к большому гидростатическому удару по цели, что и придаёт пуле огромное останавливающее воздействие, а с увеличением диаметра она также создаёт большие полости в тканях.

Следует сразу оговориться, что объём пули не увеличивается. Расширяется не сама пуля, а только её наконечник, он буквально расплющивается.

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Все эти характеристики желательны для большинства охотников, которым нужно не просто попасть в цель, но и оказать на неё определённое останавливающее действие, чтобы животное не смогло далеко убежать. Экспансивное действие пули может быть достигнуто множеством различных вариантов конструкции, поэтому лучше всего рассматривать "экспансивность" пули как эффект, а не как определённую конструкцию. Экспансивные пули различного калибра

История экспансивных пуль

Ранние пули для винтовок представляли собой свинцовые шары. Возможно, вы помните из уроков истории, что в тяжёлые времена правители зачастую давали распоряжения переплавлять церковные колокола и кухонную утварь в пушечные ядра и другие боеприпасы. До наступления индустриализации подобные методы производства были нормой для различных типов боеприпасов.

До появления нарезных стволов пули для стрелкового оружия не обладали преимуществами стабилизации вращения. Пороха и винтовки в целом были не слишком совершенны, поэтому скорость и энергия были несопоставимы с современными пулями. В целом это означало, что большинство боеприпасов для стрелкового оружия того времени больше походили не на современные пули, а на маленькие пушечные ядра и не обладали достаточной энергией, скоростью и конструкцией для создания преднамеренного экспансивного эффекта, хотя и обладали сильным останавливающим воздействием.

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Некоторые пули для нарезного оружия

Первый целенаправленный подход был реализован британцами в конце XIX века, когда те произвели знаменитые пули Dum Dum под Калькуттой, Индия. Название Dum Dum до сих пор является разговорным термином в мире боеприпасов. К этому времени улучшились и технологии производства как боеприпасов, так и винтовок.

Запрещены законом

Зависимость степени экспансии от дальности до цели

Пули Dum Dum были намеренно приоткрыты на кончике, чтобы создать эффект расширения при попадании в тело. Они были настолько опасны, что до сих пор запрещены как боевое оружие, поскольку даже попадание в нелетальные зоны наносило солдату огромный урон.

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Гаагская декларация 1899 года, касающаяся экспансивных пуль, запрещает использовать в качестве средства ведения войны "пули, которые легко расширяются или сплющиваются в человеческом теле". Запрет был введён в основном для того, чтобы запретить пулю "дум-дум" британского производства, которая оставляла чудовищные раны на теле жертв.