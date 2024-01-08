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"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США

Разбираемся, в чём заключается невероятная мощь "Стрел Бога" (Rods from god) и действительно ли этого оружие США уже размещено на орбите
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"Стрелы Бога" - оружие судьбы США

Термин "Стрелы Бога" относится к оружию кинетической энергии, которое может быть развёрнуто в космосе для нанесения ударов с помощью высокоскоростных, проникающих в землю вольфрамовых стержней. Отсутствие взрывных боеголовок снижает потенциальный побочный ущерб и добавляет элемент неожиданности из-за высокой скорости (около 5-7 км/с) и сложности обнаружения таких стержней до столкновения. Эта концепция продолжает вызывать интерес и опасения при обсуждении военной и космической политики.Пример размещения "Стрел Бога"

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Оружие кинетической энергии, подобное "Стрелам Бога", основано на принципе, преобразования кинетической энергии движения в тепловую при столкновении. В данном случае движение - это свободное падение плотного, тяжёлого стержня из космоса в сторону Земли, направляемое гравитацией и, возможно, дополненное какой-либо системой наведения. 

При столкновении с целью кинетическая энергия быстро движущегося стержня высвобождается, вызывая огромные разрушения за счет силы, подобной удару метеорита.

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Такая система вооружения официально ещё не реализована из-за различных технических, юридических и этических проблем. Договор о космосе 1967 года, который остаётся основополагающим аспектом космического права, запрещает размещение в космосе оружия массового поражения. Однако, поскольку "Стрелы Бога" не будут использовать ядерные, химические или биологические боеголовки, некоторые утверждают, что они могут не подпадать под это определение.Визуализация применения кинетического оружия

Предыстория и технические аспекты:

Концепция "Стрел Бога", официально известная как проект "Тор" (Thor), зародилась во времена холодной войны. Идея была простой и в то же время мощной: разместить на орбите спутник, содержащий большие вольфрамовые стержни, размером с телеграфный столб, и при необходимости выпустить их в сторону важных целей на Земле. Когда эти стержни войдут в атмосферу Земли на огромной гиперзвуковой скорости, они обеспечат силу удара, сравнимую с силой небольшого ядерного оружия, только без последствий в виде выброса радиации и прочих поражающих факторов ядерного оружия.

Одним из главных препятствий для этой технологии является проблема экономичного запуска значительной массы в космос. Текущие затраты на запуск полезных нагрузок на орбиту значительны, а стержни достаточно плотные и тяжёлые, чтобы стать эффективным оружием, будут и дорогостоящими, и технически сложными для развёртывания. 

Кадр из фильма "Бросок кобры 2", где был показан эпизод со "Стрелами Бога"

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К тому же, разработка противоспутникового оружия представляет риск для любой орбитальной оружейной платформы. Кроме того, технологии наведения стержней должны быть достаточно совершенными, чтобы поражать цели, которые могут быть движущимися или расположенными в районах с плотным гражданским населением поблизости, где точность имеет решающее значение для предотвращения сопутствующего ущерба. (Хотя, как показывают последние военные конфликты, противник мало заботиться о безопасности гражданского населения противоположной стороны).

Последствия для политики и этические соображения:

Концепция "Стрел Бога" поднимает множество вопросов политики и этических проблем. Например, принятие на вооружение оружия орбитального базирования одной страной может спровоцировать новую гонку вооружений в космосе. Более того, любая страна, способная развернуть такое оружие, может получить значительное военное преимущество, что создаст проблемы глобальной безопасности.

Также, существует риск эскалации в результате применения такого оружия. Если кинетический снаряд не является общепризнанным оружием массового поражения, это не значит, что его запуск не может быть истолкован как запуск, например, ядерной ракеты, что может привести к разрушительному ответу.

Что касается этических соображений, то, хотя оружие кинетической энергии, такое как "Стрелы Бога", считается более "чистым" с точки зрения экологии и долгосрочного ущерба по сравнению с ядерным оружием, любой инструмент войны, способный вызвать массовые разрушения, поднимает неотъемлемые этические вопросы о его использовании, ценности военных целей по сравнению с потенциальными жертвами среди гражданского населения и более широких последствиях милитаризации космоса.

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Пример размещения кинетического оружия

Ещё раз разберёмся в основных вопросах

Что именно представляют собой "Стрелы Бога"?

"Стрелы Бога" - это название для условного космического оружия кинетической энергии, которое предполагает запуск вольфрамовых стержней со спутников на Землю, используя гравитационное ускорение для создания разрушительной силы при столкновении.  

Использовались ли когда-нибудь "Стрелы Бога"?

Нет, "Стрелы Бога" остаются теоретической концепцией, и не было известно о развертывании или использовании такого оружия, по крайней мере, официально.

Каковы правовые ограничения в отношении оружия в космосе?

Договор о космосе запрещает размещение оружия массового поражения на земной орбите. Однако существует неопределённость в вопросе о том, подпадает ли под этот запрет невзрывное оружие, обладающее кинетической энергией.

Какие основные проблемы стоят на пути разработки "Стрел Бога"?

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Технические проблемы включают в себя стоимость запуска тяжёлых вольфрамовых стержней в космос, разработку точных систем наведения, а также риск образования космического мусора в случае принятия мер противоспутниковой обороны. Кроме того, существуют значительные юридические и этические проблемы, связанные с использованием космического оружия.

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вооружение вооружение сша стрелы бога rods from god вольфрамовые стержни
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