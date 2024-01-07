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"Стрелы Бога" и эксперименты с энергией - чем на самом деле занимается Х-37В - военный челнок США

Х37В является одним из самых известных, но в то же время, как ни парадоксально, засекреченных космических аппаратов США. Вернее, засекречен не сам аппарат, а то, чем он занимается. "Зелёная" энергетика, освоение Луны и "Стрелы Бога", попробуем разобраться.
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Самый засекреченный космический аппарат США Х37В в чём только не подозревали, от пожаров в России в 2010 году до вызывания землетрясений. Говорят, будто он может разрушать подземные бункеры при помощи сброшенных с орбиты вольфрамовых стержней. Хотя информации о многоразовом космическом беспилотнике крайне мало, попробуем оценить его реальную опасность и возможности противодействия со стороны России.

Частично рассекреченный полёт

12 ноября 2022 года завершён шестой и самый продолжительный полёт секретного челнока. Аппарат пробыл в космосе 904 дня, и на этот раз совсем чуть-чуть была приоткрыта тайна, чем он занимался на орбите. Один из экспериментов касался исследований возможности передачи энергии с орбиты в виде радиолуча миллиметрового диапазона.

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Х-37В в космическом Шаттле

С виду вполне мирное дело, даже благородное в свете экологической повестки. Солнечные панели на поверхности Земли работают в полную мощность только в безоблачную погоду, а в космосе таких ограничений нет. Собрать СЭС на орбите – технически вполне решаемая задача, только вот по проводам электроэнергию из космоса не передашь.

Для этой цели подходит микроволновое излучение, а для оценки эффективности преобразования солнечного света в пучок миллиметровых волн и задумали эксперимент PRAM-FX. Достигнутый небольшой установкой КПД составил всего 8% без учёта потерь при обратном преобразовании на земле. Маловато, но над повышением эффективности работа ведётся полным ходом. Лет через 10-15 вполне реально построить СЭС на орбите.Обслуживание Х-37В

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Пригодилась бы такое устройство и для освоения Луны. Интерес к изучению её полюсов обусловлен тем, что там под поверхностью надеются найти залежи льда. Потребность в крайне дорогостоящей доставке воды на лунную станцию отпадает, но возникает другая проблема. В полярные области нашего спутника попадает очень мало света, солнечных панелей для нужд лунной базы не хватит. Не возить же на неё заряженные аккумуляторы с Земли. Передать энергию пучком лучей было бы оптимальным решением.

Рассекретили и ещё один эксперимент. На орбиту доставили семена различных растений и образцы перспективных материалов, чтобы оценить, как на них повлияет длительное пребывание в космосе. Тоже вполне мирная задача, но не стоит обманываться. Секретный челнок может натворить немало бед.

Х-37В на взлётной полосеЧто из мифов про Х37В неправда

Микроволновое излучение можно использовать, например, в случае протестов. Через пару секунд после начала облучения демонстранты почувствуют сильное жжение, а через 5 секунд боль станет нестерпимой. Микроволновое оружие в тестовом режиме применялись в Ираке, но сами операторы получили серьёзные проблемы со здоровьем, и идею применения СВЧ-излучения на поле боя оставили.

Для такого оружия в космосе существует серьёзная преграда. Электроэнергию нужно будет где-то накапливать, например, в аккумуляторах, но в таком небольшом грузовом отсеке места для них вряд ли хватит. По той же причине вряд ли оправданы обвинения в поджоге лесов и посевов из космоса при страшных пожарах 2010 года, совпавших по времени с первым полётом Х37В. Лазерную установку такой мощности с источником питания на этом челноке точно не разместишь."Стрелы Бога" - вольфрамовые стержни, размещённые в космосе

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Нелепо полагать, что Х37В способен нанести удар «Стрелами бога». Это оружие американцы всерьёз собирались доставить в космос в середине нулевых. На спутниках предполагалось разместить вольфрамовые стержни длиной 6,1 м и диаметром 30 см. Такая болванка легко пробьёт сотни метров грунта и бетона, а энергия удара сравнима со взрывом тактического ядерного оружия. Вот только на Х37В грузовой отсек имеет размеры всего 2,1х1,2 м, так что не поместятся ни сами стержни, ни оборудование для их точного наведения.

Назначение Х37В

Размеры Х37В (длина 8,9 м, размах крыла 4,5 м) выбраны не случайно. Они рассчитаны так, чтобы космоплан мог поместиться в грузовом отсеке «Шаттла». Матрёшка могла бы быть полезной, если понадобилось бы отремонтировать на орбите небольшой спутник. Характеристическая скорость маневрирования у Х37В равна 3 100 м/с, что в 10 раз больше, чем у «Шаттла», поэтому он может быстро слетать к неисправному спутнику, вернуться с ним на «Шаттл», где его отремонтируют, а затем маленький трудяга вернёт его на место.

Х37В, вид спереди

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Теперь без «Шаттлов» придётся доставлять спутник на Землю, что тоже неплохо, если аппарат дорогостоящий или хранит ценную информацию. Точно так же можно захватить чужой спутник и на земле изучить его секреты. Ещё можно просто проинспектировать космический аппарат на орбите и вывести его из строя. Вот тут-то и пригодится микроволновое излучение. Расположившись поблизости, можно облучать цель хоть сутками, пока не поджарится электронная начинка. Большая мощность для этого не требуется.

Российский ответЛазерный комплекс "Пересвет"

Подобный аппарат мог появиться ещё в СССР. В рамках программы «Спираль» семейство «БОРов» успешно запускали ещё в 80-е годы. В 90-е про них решили забыть, а вот NASA приступило к разработке Х37В в 1998 году, затем проект передали DARPA.

Стоит ли доставать чертежи многоразового челнока «БОР-5», большой вопрос. Дороговато, да и постройка займёт не один год. Похоже, Россия подготовила асимметричный ответ, отдав приоритет средствам РЭБ и боевым лазерам. Может ли «Пересвет» вывести из строя Х37В безвозвратно или только на время ослепить, знают только разработчики. Похоже, мощность у него внушительная. Стационарная лазерная установка «Калина» в электроэнергии вовсе практически не ограничена.Комплекс РЭБ "Тирада-2С"

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Комплексы РЭБ «Тирада-2С» и «Былина-ММ» уже стоят на вооружении. Спалить электронику космического аппарата пучком сантиметровых или миллиметровых волн им может быть вполне по силам даже за считанные минуты, когда челнок пролетает над ними.

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Теги

сша космос x-37b x 37 стрелы бога х37в
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