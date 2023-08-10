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Разгон процессора: насколько это безопасно и эффективно

Что такое оверклокинг и какие процессоры его поддерживают? Меры предосторожности и описание процесса разгона
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Стоит отметить, что большинство современных CPU по умолчанию уже используют заводское повышение частоты. На это указывает наличие двух тактовых частот в характеристиках. К примеру, в описании модели Intel Core i5-12400 указывается две частоты – 4,4 и 2,5 ГГц. Последняя из них обозначает базовую частоту, которая используется при штатной работе. Если данной производительности не хватает, активируется режим Intel Turbo Boost, который переводит чип на повышенную частоту. Для СPU компании AMD для этого используется технология Precision Boost, которая функционирует аналогично.

Некоторые характеристики i5-12400

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Производители вынуждены прибегать к такой схеме ради сохранения баланса между производительностью и тепловыделением. При повышении частоты неизбежно растёт энергопотребление, что пропорционально увеличивает и выделение тепла. Длительное время процессор не сможет функционировать в таком режиме, поэтому в повседневной работе используется базовая частота.

Для указания времени работы с максимальной производительностью используется параметр Tau, который можно изменить вручную. Разработчики Intel также предусмотрели функцию Adaptive Boost, которая отслеживает режим работы процессора и если параметры не выходят за определенные границы, инициирует дальнейшее увеличение частоты.

Энтузиасты используют для охлаждения жидкий азот

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Разработчики AMD используют аналогичную схему, но Precision Boost имеет возможность более точно настраивать частоту – используется шаг 25 МГц (у Intel настройка осуществляется с шагом 100 МГц). В остальном алгоритм аналогичен и основан на отслеживании параметров работы CPU.

Обе компании делают упор на обеспечение стабильной работы процессора с учётом возможностей штатной системы охлаждения. Поэтому используется ряд ограничений, при этом рост производительности не является максимально возможным.Совсем уж кардинальные меры охлаждения

Если пользователя не устраивают рамки, установленные производителем, он может прибегнуть к оверклокингу – принудительному увеличению частоты. Стоит отметить, что с технической точки зрения манипуляция осуществляется не с частотой работы чипа, а с множителем. Базовая частота чипа определяется как произведение частоты внутренней шины на множитель, который не является фиксированным параметром.

Максимальный размер множителя, в первую очередь, определяется качеством процессора и возможностями системы охлаждения. Поэтому основное правило оверклокинга – увеличение производительности необходимо осуществлять постепенно, проверяя стабильность работы всей системы после каждого шага.

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Практически все настольные процессоры AMD позволяют свободно менять множитель, для процессоров Intel такая возможность присутствует только у серии X или K. Блокировку множителя можно обойти, если использовать модифицированные UEFI/BIOS, но при этом есть риск вывести систему из строя. Также необходимо убедиться, что системная плата также поддерживает возможность разгона. Платы AMD все поддерживают ручное изменение множителя, за исключением моделей на базе A320, для Intel это платы с чипсетом серий Z и X.Раздел BIOS в котором осуществляется разгон (пример)

Производители CPU крайне негативно относятся к разгону, аннулируя в этом случае гарантию. При этом важно понимать, что риск физического выхода из строя кристалла действительно велик. Даже небольшое отклонение в процессе производства внутренней структуры может резко снизить способность функционировать при повышенной нагрузке.

Перед началом разгона необходимо зайти в BIOS/UEFI и деактивировать все параметры, отвечающие за энергосбережение. Далее необходимо найти параметры CPU Core Voltage и CPU Ratio, которые обычно находятся в разделе Overclocking. Первый параметр отвечает за напряжение на процессоре, второй параметр – вышеупомянутый множитель.

Множитель, частота шины и напряжение на процессоре

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Далее рекомендуется придерживаться следующей схемы. После повышения значения множителя сохранить изменения, перезагрузить ПК и тщательно проверить стабильность работы при помощи специального приложения (например, Aida64 или аналогичные стресс-тесты).

Если тесты фиксируют нестабильную работу системы после очередного изменения, необходимо вернуть CPU Ratio на шаг назад. После этого необходимо проделать аналогичные манипуляции с параметром CPU Core Voltage – увеличивать его на 0,01 В, найдя максимальное значение, при котором система продолжает стабильно работать.

В процессе разгона может возникнуть ситуация, когда компьютер не может корректно загрузиться – например, отображается просто чёрный экран или сообщение об ошибке. В этом случае необходимо вернуть параметры BIOS/UEFI к заводским, обычно для этого достаточно выключить полностью ПК и на несколько минут вытащить батарейку CMOS. Естественно, процесс разгона придётся начать с самого начала."Батарейка БИОС"

Предупреждаем: если вы не уверены в том, что ваша система охлаждения, материнская плата или блок питания подходят для разгона процессора - не нужно его выполнять. Ответственность за все манипуляции с вашими комплектующими несёте вы сами. Следует хорошо подумать, стоит ли прибавка производительности в несколько процентов тех рисков, которые могут возникнуть.

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amd intel разгон процессора оверклокинг как разогнать процессор разгон cpu
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