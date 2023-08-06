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Птица невысокого полёта: как китайский J-20 обошёл F-35 ВВС США

В противостоянии F-35 ВВС США и китайского J-20, у второго шансов заметно больше, за счёт большей высоты полёта
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F-35В настоящее время F-35 выпускается в масштабах, превосходящих все остальные западные истребители вместе взятые, и, как ожидается, он будет играть центральную роль в модернизации воздушных сил западного блока и союзников ещё более десяти лет.

По уровню авионики и скрытности истребитель находится на переднем крае, и с ним может соперничать только китайский J-20, производство которого также ведётся в очень больших масштабах, причём эти два самолёта считаются практически равными конкурентами, которые во многих отношениях находятся в своей собственной лиге.

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Устаревший F-22 "Raptor" использует авионику 1990-х годов и не имеет таких ключевых характеристик, как улучшенная РЛС, нашлемные прицелы и современные каналы передачи данных, что серьёзно ограничивает его боевой потенциал.J-20

Однако недостатком F-35 является то, что в отличие от J-20 и F-22, которые разрабатывались как тяжёлые двухдвигательные истребители с отличными лётными характеристиками, он создавался как лёгкий однодвигательный самолет с гораздо более скромными возможностями, чтобы сделать его доступным для развёртывания в очень больших масштабах. Хотя для этого пришлось пожертвовать целым рядом характеристик - от манёвренности и полезной нагрузки ракет до размера радара, - одним из наиболее существенных, но не замечаемых недостатков F-35 остаётся его очень низкий практический потолок.

Однодвигательные истребители, как правило, имеют гораздо более низкий потолок высоты, чем двухдвигательные: тяжёлые F-22 и J-20 могут работать на высоте более 18 000 м, а более крупные российские самолёты-перехватчики, такие как МиГ-31 и его предшественник МиГ-25, - на высоте более 20 000 м. 

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Большая поверхность крыла, высокая тяга, двигатели специальной конфигурации - вот ключевые факторы, обеспечивающие проведение высотных операций, в то время как F-35 не обладает ни одним из этих качеств, что ограничивает его боевые возможности.

Применение ракет с больших высот даёт им значительно больше потенциальной энергии, а значит, ракета класса "воздух-воздух", запущенная с максимальной высоты J-20, сможет уничтожить цель, которая будет на десятки километров дальше, чем ракета, запущенная с F-35 (при близких характеристиках ракет).J-20

Поскольку одной из основных задач истребителей пятого поколения является информационное обеспечение, неспособность F-35 летать высоко является серьезным недостатком, существенно ограничивающим его ситуационную осведомлённость.

Эти проблемы особенно серьёзны, если учесть не только то, что F-22 и истребители четвёртого поколения, такие как российский Су-35, могут летать гораздо выше, но и то, что J-20, самолёт, имеющий планер, подобный F-22, но оснащённый авионикой уровня F-35, будет иметь преимущество в полёте на больших высотах и, таким образом, в случае боестолкновения с F-35 будет иметь значительное превосходство.

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Теги

f-35 вооружение самолёты j-20 самолёты 5-го поколения
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