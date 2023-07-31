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Зачем нужен виртуальный номер телефона и как его получить

Для чего используются виртуальные номера и краткое описание популярных сервисов для их регистрации: Тинькофф Мобайл, МТС, 365SMS, SMS-MAN, SMS-Activate, OnlineSIM и Zadarma
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Раньше виртуальные телефонные номера чаще использовались как способ избавления от спама. В наше время в силу последних событий данный инструмент активно используют для доступа к иностранным сервисам, которые запрещают использование российских номеров.

Что такое виртуальный номер

Это полноценный номер, который предоставляет пользователю весь необходимый функционал (SMS, звонки и т.д.), при этом отсутствует привязка к физической SIM-карте.

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В большинстве случаев сервисы данного типа предоставляют несколько способов использования номера. Можно сразу настроить переадресацию звонков на свой номер телефона, а сообщения переадресовывать в мессенджер или просматривать непосредственно через интерфейс сайта.

Зарегистрировать номер и расторгнуть договор можно в режиме онлайн, выбрав один из многочисленных сервисов. При этом такие услуги предоставляют и некоторые крупные операторы связи.

Для чего можно использовать

Виртуальный номер можно использовать при регистрации на каком-либо сервисе, что избавит от необходимости раскрывать личный номер телефона. Если площадка позволяет посмотреть номер телефона, например, при просмотре объявления, есть высокая вероятность, что он будет спарсен и добавлен в базу для рассылки рекламы. Дополнительный номер можно использовать для разграничения личной жизни и работы.

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Также сейчас виртуальные номера используются для доступа к сервисам, недоступным в РФ из-за санкций.

Сервисы регистрации виртуальных номеров

Как уже упоминалось выше, сервисов данного типа довольно много, включая операторов связи.

МТС

Стоимость данной услуги невысока: 100 рублей за подключение плюс 49 рублей ежемесячная плата. Тарифный план предлагается только один – «Посекундный», за отдельную плату можно приобрести «красивый» номер.

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Для оформления нет необходимости лично приезжать в офис, оформление осуществляется через приложение «Мой Коннект». Достаточно перейти в раздел «Виртуальный номер», нажать «Подключить» и выбрать номер из списка предложенных. После оформления он добавится в приложении, что позволит владельцу просматривать всю статистику и управлять им.

Тинькофф Мобайл

Компания предлагает данную услугу абсолютно бесплатно, плата предусмотрена только за выбор красивого номера. Управление осуществляется через официальное приложение. Ограничение на использование нет – можно как совершать звонки, так и получать сообщения.

365SMS

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Сторонний сервис, который уже много лет работает в России. Отличается наличием дополнительных функций, которые часто востребованы у пользователей. В частности, есть возможность получить номер определённой страны. Есть возможность быстро отфильтровать номера, которые подходят для создания аккаунта на определённом сервисе. При этом номер оформляется на 20 минут, чего достаточно для регистрации на нужном сервисе. Сторонние разработчики имеют возможность использовать API для разработки собственных решений.

Важное ограничение – сервис предназначен только для работы с SMS-сообщениями, голосовые звонки не поддерживаются.

SMS-MAN

Сервис аналогичен предыдущему, но есть возможность арендовать номер на длительный срок. Если номер по определенным причинам не подошёл, его можно вернуть в течение 20 минут, в этом случае средства не снимаются.

Сообщения можно открывать непосредственно через личный кабинет или настроить отправку в Telegram.

SMS-Activate

Пользователи могут выбрать номер более чем из 180 стран, сервис можно использовать в двух режимах:

- разовый приём сообщения или звонка бота от выбранного сервиса, в каталоге их более 700;

- аренда номера. Срок можно выбрать от 4 часов до 28 дней, количество принятых сообщений не ограничено. Есть возможность подключения переадресации звонков.

Из других особенностей можно отметить наличие партнёрской программы, оптовые цены, различные скидки и наличие удобного API для разработчиков ПО.

OnlineSIM

Ещё одна популярная платформа для аренды виртуальных номеров для получения SMS. Количество доступных стран – более 90. Есть возможность оформить услугу разового приёма сообщений. Арендовать на длительный срок можно от одного дня, стоимость начинается от 155 рублей в сутки.

Сервис использует собственную инфраструктуру, которая включает оборудование с нужным количеством SIM-карт. Все входящие сообщения автоматически передаются в личный кабинет соответствующего пользователя. При этом компания гарантирует, что если номер использовался для регистрации определенного сервиса, повторно для него он использоваться не будет. Пользователь может быть уверен, что посторонний не сможет получить доступ к аккаунту.

Zadarma

Многофункциональная платформа для работы с виртуальными номерами. Позволяет принимать звонки и сообщения, просматривать статистику, сохранять запись, а также предлагает функцию многофункционального автоответчика. Есть фильтр по странам (их более 100), поддерживаются номера, которые начинаются на 8800.

Сервис предлагает простую интеграцию с мессенджерами и крупными CRM-системами, что сильно упрощает работу. Обширный функционал подразумевает, что ресурс ориентирован на корпоративный сектор, но им активно пользуются и рядовые пользователи.

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