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Как продлить жизнь аккумулятору ноутбука и смартфона
Способы зарядки ноутбука могут повлиять на срок службы батареи устройства. Как умная зарядка может повлиять на срок службы батареи, следует ли полностью разряжать аккумулятор или всегда держать подключенным к сети? В статье представлены несколько советов для продления жизни батареи ноутбука

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В большинстве смартфонов, планшетов и ноутбуков литий-ионные аккумуляторы обеспечивают питание без подключения устройства к розетке. Надлежащее обращение с батареями может обеспечить максимально длительный срок их службы и не допустить слишком быстрого снижения зарядной ёмкости. Температура, условия хранения и способ зарядки устройства — все это играет роль в долговечности батареи.

Полностью разрядить устройство перед повторной зарядкой в большинстве случаев можно считать устаревшим советом. При использовании никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов эта процедура действительно имела смысл для противодействия некоторым эффектам, которые ограничивали зарядную ёмкость.

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Преимущественно используемые сейчас литий-ионные аккумуляторы могут выйти из строя даже в случае их полной разрядки — соответственно, большинство устройств теперь автоматически отключаются до полного исчерпания ёмкости аккумуляторов.

Таким образом, «полное израсходование» заряда просто невозможно для новых устройств. В идеале нужно дать устройству зарядиться за один раз, а не постоянно подключать и отключать его. Аккумуляторы также чутко реагируют на слишком высокое напряжение.

Если использовать ноутбук часто и в течении нескольких часов, то не о чем беспокоиться — большинство устройств автоматически завершают процесс зарядки, когда батарея полностью заряжена.

Программные инструменты

Однако, поскольку зарядка аккумулятора от 70 до 90 процентов идеально подходит для длительного срока службы, теперь есть и небольшие программные помощники: начиная с macOS Catalina 10.15.5, «управление состоянием батареи» Apple адаптировала зарядку к соответствующим привычкам использования.

Если ноутбук редко работает от аккумулятора, а вместо этого подключен к сети в течение более длительного периода времени, зарядка прекращается, как только достигается определенный порог — если затем нужна полностью полная батарея, можно установить этот параметр индивидуально. Предложения аналогичного программного обеспечения различаются в зависимости от производителя устройства для ноутбуков с операционной системой Windows.

Помимо настроек зарядки батареи, на большинстве устройств также можно проверить состояние самой батареи — в системной информации Apple о блоке питания, в Windows 10, например, через Windows Powershell.

Следите за температурой

Для батареи следует избегать экстремальных температур. Например, Apple рекомендует для Macbook температуру от 10 до 35 градусов. Некоторые устройства теперь имеют ещё и датчики температуры — если батарея слишком холодная или горячая, она больше не будет заряжаться или, по крайней мере, не будет заряжаться выше определенного процента.

Однако перегрев также может произойти, если, например, кулеры устройства не работают должным образом из-за загрязнения пылью или работы на мягких поверхностях, таких как одеяла или подушки, которые блокируют процесс вентиляции. Так что стоит время от времени чистить вентиляторы небольшим количеством сжатого воздуха и размещать ноутбук на гладкой прочной поверхности.

Проверка уровня заряда

Если долго не использовать ноутбук, то можно сберечь аккумулятор, зарядив его примерно до 50 процентов. Если, например, устройство хранится во время отпуска с очень низким уровнем заряда, то батарея будет повреждена и, в худшем случае, больше не сможет заряжаться.

С другой стороны, хранение с полностью заряженной батареей может привести к потере ёмкости батареи, поэтому впоследствии она не прослужит так долго, как должна.

Итак, ни нижний, ни верхний предел заряда батареи не желательны, и несколько небольших корректировок могут гарантировать, что срок службы батареи будет уменьшаться медленнее.

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