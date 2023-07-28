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Распространение проводного высокоскоростного интернета и доступность облачных хранилищ заметно снизили спрос на внешние накопители. Однако многие пользователи продолжают их использовать для длительного хранения и переноса данных. Ещё одна распространенная схема использования – расширение внутренней памяти ноутбука или консоли. На рынке часто можно встретить модели ноутбуков, которые комплектуются только одним SSD-накопителем относительно небольшого объёма.

HDD или SSD

Твердотельные накопители отличаются высокой скоростью работы, однако стоят они заметно дороже. Во многих случаях высокая скорость записи не всегда важна, поэтому классический накопитель будет предпочтительнее.

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В SSD также не устранен его основной недостаток – ограниченный ресурс перезаписи данных. При использовании в качестве хранилища архивных данных или фильмотеки данная проблема не актуальна, а вот при активном использовании вполне реально столкнуться с исчерпанием ресурса.

Важно сразу определиться с нужным объемом диска. В большинстве случаев твердотельные накопители имеют размер не более 4 Тбайт, при этом жесткие диски могут иметь 16 Тбайт и более.

Выбор в пользу твердотельного диска оправдан, если нужна высокая скорость записи. Если планируется хранить большие объемы данных, то необходимо приобретать HDD, других альтернатив сегодня попросту нет. Также стоит учитывать, насколько часто информация буде перезаписываться.

Выбор объёма

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Давно устоялось правило, что чем больше объем накопителя, тем меньше стоимость в пересчете на один гигабайт пространства. Однако правило справедливо только до определенного предела. Для SSD, к примеру, выгоднее приобретать модели до 2 Тбайт, для HDD данный показатель ближе к 4 Тбайт.

Выбор форм-фактора

Глобально накопители можно разбить на две категории – стационарные и портативные версии. Портативные версии можно использовать как для хранения данных, так и для переноса. В большинстве случаев они представляют собой обычный диск (HDD или SSD), помещённый в защитный корпус с нужными разъёмами, индикаторами и органами управления.

Стационарные внешние диски отличаются большим объёмом, но и габариты подразумевают, размещение рядом с ПК или игровой консолью. Стоят они гораздо больше, но и объём может достигать десятков терабайт.

Выбор интерфейса

Интерфейс на базе USB версии 2.0 ограничен скоростью передачи данных 480 Мбит/с. Для подключения устройств данного типа стандарт считается устаревшим, но ещё можно встретить такие накопители. Приобретать их не рекомендуется, поскольку разница в цене незначительная, а падение скорости существенное. Версия с индексом 3.2 Gen 1 обеспечивает скорость уже до 5 Гбит/с. Для HDD данной скорости вполне достаточно, а вот для SSD ещё будет являться узким местом.

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Дальнейшее развитие USB – внедрение версии USB 3.2 Gen 2, которая обеспечивает пропускную способность до 10 Гбит/с. Он позволяет раскрыть весь потенциал твердотельных накопителей, а для жестких дисков избыточен. USB 3.2 Gen2x2 позволяет передавать файлы со скоростью до 20 Гбит/с, уступая только Thunderbolt 3.0 (до 40 Гбит/с).

Важно учитывать не только скорость передачи информации, но и требования к току и напряжению, а также нюансы использования разных версий USB на ПК и периферийном устройстве.

Разъем USB 2.0 имеет значительные ограничения – 0,5 А / 5 В. Если в такой разъем подключить внешний накопитель, использующие стандарт USB 3.2 Gen 1 (0,9 А при напряжении 5 В), то диск не сможет функционировать. Решить проблему можно либо при помощи внешнего источника питания, либо путем использования специального кабеля, который со стороны ПК подключается сразу к двум разъемам (второй использует только линии питания). Для версии 3.2 Gen 2 подключение к старому интерфейсу возможно только при использовании внешнего блока питания.

Защита от физического воздействия

Если устройство приобретается для частого переноса данных, а для хранения данных используется HDD, то к защите корпуса нужно подойти ответственно. Облегчает задачу то, что производители также уделяют данному аспекту много внимания – на рынке представлены девайсы с разным уровнем защиты от падений и ударов.

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На этом краткое руководство по выбору внешнего накопителя подошло к концу.