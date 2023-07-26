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В ночь с 18 на 19 июля вооруженные силы России провели массированный удар по военным объектам Одессы, впервые использовав сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) «Оникс». Несмотря на то, что официально Минобороны РФ не делало заявлений относительно произошедшего события, военные Украины признают провал работы своей ПВО, указывая именно на применение этих ракет.

Этот случай стал первым известным использованием ПРК «Оникс» в процессе специальной военной операции. Россия вновь использовала эти ракеты, прорвав украинскую систему ПВО, 23 июля 2023 года.

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Эти ракеты были разработаны ещё во времена СССР, но на вооружение были приняты лишь недавно в России. Они славятся своей высокой эффективностью и считаются одним из наиболее опасных видов российских ракет. Последствия удара по Одессе лишний раз подтвердили их разрушительный потенциал.

Сверхзвуковая скорость на высоте 10 м

ПКР «Оникс» представляет собой уникальное оружие с выдающимися характеристиками. Она обладает сверхзвуковой скоростью, достигающей 3180 км/ч на высоте и около 2448 км/ч возле земли, что превышает скорость звука в 2 раза. Эти ракеты предназначены для противокорабельных операций и могут снижаться до высоты 10-15 м во время приближения к цели.

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На протяжении своего полёта ракеты используют инерциальную систему с радиовысотомером на маршевом отрезке и активно-пассивную радиолокационную самонаводящуюся головку на конечном участке. Последняя обнаруживает цель на расстоянии 50 км и считается высокозащищенной от помех.

Длина ракеты составляет 8 м, а её масса – 3000 кг. Также существует модель, предназначенная для пуска с самолетов с чуть меньшими размерами: длиной 6,1 м и массой на 300 кг меньше. Такие модификации были разработаны для запусков ракет с меньшим радиусом поражения.

Боевая часть ПКР «Оникс» весит 300 кг, что может показаться небольшой массой по сравнению с иными ракетами, используемыми Россией. Тем не менее, во время попадания на сверхзвуковой скорости в борт корабля, эта боевая часть наносит существенные разрушения, способные создать серьезные проблемы для судна. Такие характеристики делают «Оникс» одним из наиболее опасных и эффективных типов российских ракет.

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Дальность полёта «Оникса» составляет 300 км, но улучшенный вариант «Оникс-М» поражает цели в радиусе до 800 км. Время подготовки ракеты к пуску не превышает 2-х минут, что делает их очень оперативным оружием.

ПКР «Оникс» имеет экспортную модификацию, которая называется «Яхонт». Этот вариант имеет некоторые отличия, к примеру, боевая часть обладает массой 200 кг.

Одна из особенностей «Оникса» – собственный контейнер для каждой ракеты. Он обеспечивает удобную перевозку и даёт возможность проводить диагностику без извлечения ракеты. Запуск также осуществляется непосредственно из контейнера.

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«Оникс» может использоваться различными носителями, включая надводные судна, которые способны выполнять запуски «Калибров», атомные подлодки и определённые виды самолетов. Но главным носителем является береговой ракетный комплекс «Бастион», специально разработанный для этого. Он представлен в нескольких вариациях: стационарном (шахтном) и подвижном, оснащённом колесной пусковой установкой.

Невидимка для ПВО Украины

15.11.2016 г. «Оникс» впервые использовались во время военных действий в Сирии. ПКР была запущена с комплекса «Бастион» и ракеты успешно поразили объекты на суше, включая склад боезапасов и технику террористической группировки. После этого в Сирии были проведены и иные удары по целям с использованием этих ракет.

Массированное применение ракет происходило в процессе СВО, при нанесении ударов по военным объектам в Одессе. Это случилось, когда Россия вышла из зерновой сделки, и одесский порт был использован для поставок оружия из стран НАТО. Удары ракетами «Оникс» привели к серьезным разрушениям.

Украинские военные признали, что их система ПВО не может справиться с «Ониксом» из-за особых характеристик данных ракет. Эти ПКР обладают высокой скоростью и манёвренностью, что делает их трудными для обнаружения и перехвата, а способность быстро изменять высоту полёта делает их особенно опасными и трудными для противодействия им, что подтверждает эффективность этого оружия в боевых условиях.

С «Ониксом» сложно бороться

Сегодня «Оникс» демонстрируют выдающуюся эффективность в зоне СВО. Ни советские системы ПВО, находящиеся на вооружении армии Украины, ни западные, поставленные после 24.02.2022 г, не справляются с этими ракетами. Высокая маневренность и сверхзвуковая скорость делают их серьезной угрозой для противовоздушной обороны, как украинской армии, так и иностранных систем, развернутых на территории Украины.

Комплексы «Бастион» обеспечивают возможность пуска «Оникс» из центральной части Крыма, что делает их недосягаемыми для украинского вооружения.

Для противодействия «Ониксам» на Украине рассматривается применение корабельных скорострельных пушек. Они способны создать плотный огневой занавес в секторе, откуда летит ракета, стреляя по обширной области, чтобы повысить вероятность уничтожения. Несмотря на высокий расход боеприпасов, такой подход может помочь снизить угрозу от «Ониксов». Это один из возможных способов противодействия для защиты от этих ракет.

В общем, «Оникс» - это важный элемент российского вооружения, представляющий значительную угрозу для противника.

В ночь с 22 на 23 июля армия РФ снова использовала «Оникс», ударив по объектам, которые связаны с готовящимися терактами против России, включая места производства катеров-камикадзе. Минобороны России подтвердило уничтожение указанных объектов.

Это свидетельствует о том, что ракеты «Оникс» представляют значительную угрозу для ВСУ. Их манёвренность, сверхзвуковая скорость и способность преодолевать противоракетную оборону делают их эффективным оружием Российской армии.