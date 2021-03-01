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Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия

Обзор легендарной звуковой карты SoundBlasterX G6 - для тех, кто уверен, что хочет купить или для тех, кто еще сомневается
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 Доброго времени суток, господа. Многие продвинутые пользователи ПК/ноутов рано или поздно сталкиваются с проблемой низкого уровня качества звука воспроизводимого их звуковой картой (если ставили какой-то дефолт), и поэтому начинают задумываться о прокачке данного железа. Широко известной, если не наиболее известной среди всех производителей звуковых карт является фирма Creative Labs и их серия SoundBlaster (помимо Asus и других). Самыми популярными продуктами в этой линейке стали звуковые карты G5 и G6, последняя настолько полюбилась геймерами что даже стала народной легендой. 

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Так вот, недельку назад я все же наложил свои руки на эту легенду, так как очень уж был раззадорен обещаниями про “запредельно крутое” качество звука от некоторых обзорщиков с YouTube ну и в добавок просто хотел обновить звуковуху так как хорошее качество звука для меня является очень важным параметром. Но данное изделие меня очень сильно разочаровало и я объясню почему. Постараюсь быть кратким и как можно более объективным в данном обзоре и полностью рассказать что же, по моему мнению, все таки не так с этой звуковой картой за 150 баксов. 

 

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Первое, что сразу бросается в глаза, а точнее в руки – дешевый пластик, который выглядит как металл.  Ощущается очень дешево и никак не переживет падения с высоты 1.5 метра. Крышку не снимал, в хард не смотрел, так как вернуть деньги бы точно не смог. Все кнопки которые есть на корпусе карты можно так же включать через софт (громкость тоже).


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Софт

Первое впечатление от софта совершенно иное чем от самой карты – хорошее, с эквалайзером, эффектами и режимами – все как обещали. Правда большинство из стандартных пресетов никуда не годятся, лучше сразу приняться за настройку своего. эквалайзер хорош – 10 каналов, почти как в продукции линейки Dolby Atmos (кстати есть возможность врубить медиа декодер Dolby, но разницы в звучании не заметил никакой). Особенно мне понравилось комбинировать настройки кристаллизации и баса – получается довольно неплохое звучание. Очень крутой опцией является “Dialog +” – нереально помогает с позиционированием в играх, и в музыке, если напр. хочешь четко услышать текст песни (помогает любителям брутал дез металла). “Scout mode” и фильтры вообще никакой разницы в играх не делали (тестил в Crysis 3/CoD:BlackOps MP/Doom Eternal/GTA 5), в музыке со Скаутом было немножко более приглушено, а фильмы если смотреть так только с ним – слышен был каждый звук (скрип, шуршание и тд). Впервые мне реально захотелось пересмотреть любимые фильмы просто что б насладится полнотой звуковой гаммы и воспринять звуковую составляющую по-новому. Еще хочется отметить аспект рекомендуемых параметров: 400 мб на жестком диске и 1 гб ram (с сайта разработчика) – даже близко столько не занимает. 200 мб на hdd и максимум 300-400 мб ram в состоянии нагрузки.

 

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Звучание

Итак, звуковой тест проводил в двух разных парах наушников – дешевеньких JBL T210 (20$) и очень даже неплохих студийных ISK HD9999 (80$), конечно же на студийных все звучало получше. Также слушал треки как в lossy (mp3/320kbps) формате так и в lossless (flac/900-1500kbps; wma/1411kbps), а также оцифровочки (flac/3500-5000kbps), но в основном результаты звучания те же. В основном я буду сравнивать софт данной карты с бесплатным софтом Fx Sound Enhancer  на встроенной звуковой карте для ноутбука MSI gl65 и с Dolby Advanced Audio v2 для карты на Lenovo g580 (увы нигде не пишет про звуковую карту, а AIDA 64 не показывает). Относительно стилей которые пробовал на слух – металл, рок, симфонии, инструментальная, оркестральная, клубная музыка, кантри и реп, и это малая часть всего того что я пихал себе в уши. Итак, огромным плюсом (который сразу заметен если слишком сильно выкрутить колесико) является громкость – 130 дцб прямо в ушной канал (если наушники потянут). Чувство будто очутился на аэродроме. Любители глушить себя громко слушая музыку оглушат себя окончательно. Благо мои наушники больше 90 не тянут, но и этого вполне достаточно что бы оглохнуть на минут 10. Контрастом к плюсу идет минус и это, как ни смешно, самое главное почему я брал эту карту – качество звучания музыки. Из всех стилей которые я перепробовал (а под каждый я делал свой пресет в эквалайзере и эффектах) адекватно лучше звучала клубная музыка и инструментальная, все остальные либо звучали так же либо даже хуже (и это при том что я пару дней долбался с настройками в эквалайзере вплоть до того что под одну и ту же группу у меня было по несколько пересетов  для разных песен). Получилось так что чем музыка тяжелее тем  хуже звучит. Если Queen, Epica, Arven, Чайковский, Johnny Cash и Kungs звучали вполне себе, то Hammerfall, Fear Factory, Kreator, Meshuggah и саундтрек к Doom Eternal звучали как понос с большим количеством артефактов. И тут будет к месту упомянуть еще один веский аргумент против – данная карта имеет поддержку 5.1/7.1 surround, НО если их включить любой трек превратиться в один непрерывный шум. А соль в том что карта за такую цену адекватно даже 5.1 не даст – один сплошной нойз, который отчетливо идет с 5 виртуальных источников. Да звук есть, но качеством это назвать нельзя от слова вообще. Единственный вариант которым можно пользоваться это Stereo, а оно, в сравнении с софтом упомянутым ранее, справляется на 3-чку.

 

Итог

+

Громкая, много эффектов, хороший эквалайзер, фильмы смотреть самое то.

-

В играх ни на йоту ни лучше, 5.1/7.1 – не работают как надо, софт занимает довольно много (как для звуковухи), даже самая детальная настройка пресетов все равно не даст ожидаемого звучания особенно если вы фанат чего-то тяжелого.

 

Как послесловие хотел бы еще раз подчеркнуть, что данная рецензия является моим личным субъективным мнением и если у кого-то есть какие заметки на счет того что моя рецензия слишком неполная/тестил не на тех наушниках и тд и тп - напишите в комменты.  Сам же хочу добавить, что окончательно сказать, понравится ли эта карта кому-то, кто ее хочет купить, довольно сложно. Для начала скачайте бесплатный Fx Sound Enhancer (лицуха которого бесплатно валяется на рутрекере) и минут 20 поиграйте с эквалайзером, я гарантирую что качество звука станет в разы лучше (а если у кого продукция Dolby так и вообще ничего делать ни надо), и в этом причина, почему люди берут внешние звуковые карты уровня  G5/6 – большинство просто не в курсе, что для того, чтобы звук был адекватным, нужен софт и немножко времени, чтобы его настроить. А если вы ищете 5.1 или 7.1, то вам вообще надо смотреть на другую ценовую категорию  - все же лучше потратиться на качественный Surround, чем на такое Stereo.


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