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Представляю вам Табурет обыкновенный

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А так же логотип Overclockers

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Я долго размышлял о том, куда нанести логотип Overclockers, и не нашел надежнее места внутренней стороны табуретки, ведь если нанести на внешнюю сторону, то логотип неизбежно будет стёрт во время использования табуретки, а так он будет в целости и сохранности, и никто на нём не будет сидеть.

Так как у меня нет никакого принтера под рукой, как и бумаги для термопереноса, то нужно обойтись подручными средствами, на самом деле достаточно бумаги и карандаша, но бумаги у меня нет...

Можно конечно из блокнота вырвать лист, но я не хочу портить столь прекрасный блокнот, а плотный картон от упаковки не подходит, ибо он слишком плотный.

Но я вспомнил про набор электроники который взял с собой, там я положил листик бумаги со списком деталей, просто чтобы лишний раз не искать то, чего там нет.

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Настраиваю монитор чтобы было удобнее срисовывать.

Лист бумаги мне нужно закрепить на мониторе, но при этом не повредить сам монитор, сделал я это чёрной изолентой, не спорю, на синей держалось бы лучше, но у меня нет синей изоленты...

Чтобы срисовать логотип я использовал ручку с гелевым стержнем, мой экземпляр пишет едва прикоснувшись к поверхности, потому я в принципе не смог бы повредить монитор, не советую это повторять, ведь обычные ручки требуют ощутимое давление для работы.

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Сначала я думал сделать тиснение плоской отвёрткой, а в качестве молотка я использовал такую же, но крестовую отвёртку, и мне очень не понравился процесс, очень шумно и сомнительно...

Потому я взял ручку и с усилием обрисовал контур, я надеялся на отпечаток в древесине.

В процессе очень мешали волокна древесины, и отпечаток получился едва заметный, будет сложно, но разве я боюсь таких сложностей?

Местами накосячил, а еще в процессе я понял, что чернила можно легко стереть с древесины...

Немного почесав затылок я вспомнил, у меня же есть перманентный маркер, купил на всякий случай в запас, теперь логотип уже не стереть так просто.

Вот так подручными средствами я перенес логотип Overclockers на табуретку, и даже ни одной буквы не пропустил в слове!

Таким образом Табурет обыкновенный превратился в Табурет оверклокера! Хотя внешне ничего не изменилось, но если посмотреть со стороны днища...

Теперь я могу дальше работать над ChimbaBench и писать статьи, хотя постойте, я же прямо сейчас пишу статью...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.