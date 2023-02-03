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Чимбальбом - 5: 50 оттенков курицы

Чем разбавить политические будни? Конечно же вездесущими курицами! Ведь они такие пушистые и любознательные.
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Меньше слов, приступаем!

Сверху 2011 год, а далее идет 2013 год, я фотографировал как мог...

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Тогда я использовал КПК HTC Hermes 200, довольно скромная начинка в данном КПК, но работал он на Windows Mobile, и работал более чем хорошо, причем можно было даже не устанавливать приложения, а просто запускать портативные версии открывая ".exe", по сути ничем не хуже настольных версий Windows... Сейчас я понимаю что Android и близко не ровня для Windows Mobile.

Следующие фото были сделаны как раз одним из таких приложений, просто скопировал на карту памяти и запустил стороннее приложение камеры, а далее спокойно экспериментировал с параметрами съемки, некоторые настройки приводили к проблемам, но в целом функционал КПК выжимал полностью, это не Android в котором все запрещено, что только возможно.

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Даже видео умудрялся снимать в разрешении 1600x1200 используя КПК на основе Windows Mobile, правда 4 кадра в секунду, тем не менее более новые смартфоны Android могли разве что 640x480 снимать, и никаких "лишних" возможностей, очень жаль что эра Windows Mobile прошла.

Все еще 2013 год, но уже смартфон ZTE Blade (Android 2.3.5), мегапикселей у камеры гораздо больше чем у HTC Hermes 200, но возможностей и настроек практически никаких, причем имея в разы более производительное железо Android умудрялся тормозить, но фото курочек я все же сделал.

Пошел 2014 год, все еще снимаю с помощью ZTE Blade (Android 2.3.5), но здесь уже приложение камеры другое, впрочем, кардинально никакого функционала не добавилось толком, ибо Android основан на Linux, а Linux весьма дубовая операционная система в плане работы с "железом", даже разогнать процессор нужно патчить ядро, когда с Windows Mobile достаточно взять программу для разгона умеющую работать с "железом" и можно крутить любые частоты как угодно...

И нет, это не петух, это курица, самая настоящая курица которая несла яйца.

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За 2015 год наверняка есть снимки, должны быть с курицами, но возможно я пропустил, потому перейду сразу к 2016 году.

Здесь я уже снимал камерой Samsung PL80, она ужасно проблемная в плане фокусировки, потому практически все фото сделаны с оптическим увеличением, ибо без оптического увеличения 99% фотографий с неправильным размытым фокусом получались, да и свои заявленные мегапиксели камера явно не отрабатывала.

Вот так домашние курочки целыми днями могут месить землю околачиваясь по загону в плохую погоду...

Даже в загоне каждая курица найдет себе занятие, особенно если зайти к ним с лопатой и раскопать червей, главное внимательно смотреть чтобы случайно курицу не закопать, а то они домашние, лезут под ноги и лопату только в путь.

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Просторный загон конечно хорошо, но на воле еще лучше, причем не только курочкам, но это так, случайно добавил в статью и решил не убирать, хотя статья про курочек.

Куриный разгон конечно же на месте! Правда курица была немного озадачена...

На этом 2016 год закончился, не думаю что это все фото курочек за 2016 год, возможно найду и другие позже, может быть еще одна куриная статья выйдет в будущем...

Вот и 2017 год, тут уже снимал с помощью Samsung GT-I8552, курочки уже не молодые...

Засушливый летний день? Что может быть лучше ванны в такой день, конечно же курочки принимают ванну, естественно по-своему.

На этом пожалуй хватит курочек.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Не забывайте смотреть под ноги, если конечно не желаете однажды попасть в куриное царство...

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