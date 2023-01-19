Ретро и видеокарты: Gigabyte GeForce 2 MX400 32MB и Palit GeForce 2 MX400 32MB
Gigabyte GeForce 2 MX400 (DH836-18 REV:1.0)
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Начну с голубенькой GeForce 2 MX400 от Gigabyte, видеокарта без радиатора у меня лежала, маркировка испорчена, но ничего страшного, видеокарта рабочая была когда проверял.
Есть один VGA выход для монитора, а еще видно посадочное место для 4 Pin S-Video и вероятно для аудио "тюльпан".
На видеокарте 8 чипов памяти V-Data VDS6616A4A-7.5 (133 MHz).
Да, маркировка чипа сильно повреждена, раньше любили вешать радиаторы на клей или клейкие прокладки, вместе с клеем слазит и маркировка...
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Микросхема с прошивкой уже запаяна на плату, удешевление производства на лицо, еще бы снижалась стоимость для потребителя вместе с удешевлением производства...
На обратной стороне текстолита можно заметить потемнение в зоне чипа, он явно сильно нагревался, но видеокарты старых образцов весьма живучие, так что ничего страшного в данном случае, эта видеокарта явно еще переживет всякие новомодные RTX 4090.
Palit GeForce 2 MX400
Пришло время обозреть видеокарту от Palit, набор выходов такой же как у видеокарты от Gigabyte, в том числе не распаянных, рамка крепления снята, она либо потеряна, либо лежит в специальной коробке с такими вещами.
Здесь так же установлена память V-Data, только немного быстрее чем в видеокарте от Gigabyte, 8 чипов VDS6616A4A-6 (166 МГц).
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Этикетка с моделью видеокарты повреждена, но это не помешало мне идентифицировать видеокарту.
Радиатор в этот раз можно снять, довольно качественное исполнение, современные радиаторы бывают гораздо худшего качества.
Здесь уже маркировка чипа в полном порядке, и микросхема с прошивкой припаяна, в общем ничего особенного, все пошло на удешевление.
Если посмотреть на видеокарту, можно заметить что это просто небольшой кусок текстолита, кучка микросхем и пара конденсаторов с преобразователем напряжения, ничего сложного, на текущий день такое можно собрать даже в домашних условиях имея на руках те малочисленные элементы из которых состоит видеокарта.
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Впрочем, видеокарта от Gigabyte хоть и выглядит богаче, но на деле она содержит не намного больше элементов на текстолите, в основном надписи и залуженные площадки для пайки делают видимость большого количества деталей...
На этом данную часть серии я закончу, в следующей части будут видеокарты примерно 2001 года выпуска, причем одна из них будет с приставкой "Super", прямо как у RTX 2060 Super и т.п., все новое это хорошо забытое старое...
Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
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