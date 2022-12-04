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Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами

Вот и настало время сделать обзор на одну из самых полезных вещей в мире, а именно - туалетную бумагу.
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Вот и настало время сделать обзор на одну из самых полезных вещей в мире, а именно - туалетную бумагу.

Ранее я уже делал обзор туалетной бумаги, но тогда я не провел никаких замеров, новым обзором я устраню недостатки прошлого обзора...

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Начну с внешнего вида и характеристик.

Внешний вид немного потрепанный, но для туалетной бумаги это не критично, бумага с тиснением (не путать с перфорацией), сделана из вторичного сырья, что не удивительно, номинальная масса 120 г.

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Время измерений, первое измерение будет весовым, я сразу даже не понял прикола, весы показали 110 грамм с туалетной бумагой на чаше, и я полез искать гирю для проверки точности весов...

Весы оказались исправны, а это значит лишь одно, рулон туалетной бумаги на ~10 грамм меньше весит чем должен, можно было бы это списать на возможную гравитационную аномалию, и рулон полегчал по этой причине, но нет, тогда бы и гиря была бы легче...

Так или иначе "потеря" в пределах 10%, это существенно конечно, но с другой стороны когда нужно срочно подтереться то никто не будет на это обращать внимание.

Далее размеры рулона, его диаметр ~92 мм, высота ~90 мм, толщина рулона ~23 мм, диаметр втулки ~49 мм.

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Рулон конечно небольшой, ну и ладно.

Вот рулон и открыт, бумага явно сделана из вторичного сырья, как и написано на упаковке, тиснение присутствует, качество вполне хорошее, бывает гораздо хуже...

Некоторое время было потрачено, чтобы разложить рулон на листы длинной около 40 сантиметров каждый, вышло около 100 листов, при средней длине в 40 см выходит примерно 40 метров бумаги.

И в заключении тест, туалетная бумага оказалась не слишком жесткая, но и не слишком мягкая, очень хорошо ведет себя при работе с термопастой, да, острыми выступами от колпачка я сделал несколько дырок в туалетной бумаге, но от этого она не потеряла свои свойства и продолжает выполнять свою основную задачу.

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Это хоть и не лучшая туалетная бумага из всех что я использовал, но она определенно из разряда "выше среднего".

На этом пожалуй закончу обзор... Способы применения туалетной бумаге уже каждый придумает сам в силу своих способностей.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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Теги

обзор тест термопаста мир chimbal бумага чистка туалетная бумага
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