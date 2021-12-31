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Предисловие

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Однажды я увидел комментарий к одному из моих обзоров с запросом на обзор туалетной бумаги, этот комментарий явно поддержали другие пользователи ресурса и я задумался, а не сделать ли тот самый желанный обзор туалетной бумаги.

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В этом обзоре я не буду объяснять как пользоваться туалетной бумагой по прямому назначению, но туалетной бумагой можно подтирать компьютерное железо и не только подтирать.

Обзор

Для обзора я взял самую обычную дешевую туалетную бумагу, не слишком низкого качества, что разваливается сама по себе, но и не слишком плотную.

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Упаковано обычной бумагой, приклеено качественно аж захватило несколько слоев туалетной бумаги клеем.

Как и обещали на этикетке бумага имеет тиснение без перфорации, в качестве узора какие-то цветочки и бабочки...

В общем тут больше нечего рассматривать.

Использование

В коробке старых видеокарт я нашел Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition, эта видеокарта с двумя биосами и кроме HDMI имеет еще DisplayPort выход для монитора, настоящий комбайн из прошлого.

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Изначально она была полностью исправна, потом я ее отдал в ПК со старым блоком питания от Aerocool на 600 Вт и после этого видеокарта временами начала давать артефакты.

В этой видеокарте не выйдет найти демпфирующие пружинки под винтами которые предотвращают повреждение видеокарты со временем, но есть пружинящая крестовина выполняющая функцию демпфера.

И на самом деле такая конструкция предотвращает прогиб платы так как точки усилий сведены ровно в область чипа с обеих сторон.

Теперь время убирать старую термопасту, я просто свернул в комок кусочек туалетной бумаги и протер радиатор, потом развернул этот же комок туалетной бумаги пастой внутрь и начисто протер радиатор.

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Очистить чип еще проще, беру новый комок туалетной бумаги и натираю его в крошки об SMD элементы на подложке чипа, вместе с этими крошками туалетной бумаги стирается и старая паста, осталось только сдуть всю пыль в мусорку и можно наблюдать чистый чип.

Можно еще добавить спирт чтобы совсем начисто вычистить, но купить спирт может быть крайне проблематично, а городить самогонный аппарат чтобы иногда протирать видеокарты...

Однако чистить железо ПК от старой термопасты довольно очевидное применение туалетной бумаге.

Куда менее очевидное применение туалетной бумаге это использовать её как прокладку чтобы радиатор не присасывался к чипу, особенно если основание радиатора заполировано.

Но HD4870 имеет довольно маленький чип, есть у меня еще R9 390X от Sapphire с закороченным чипом по вине Sapphire что использовали крайне дешевые и некачественные комплектующие при сборке дорогой серии видеокарт...

Настолько крупный чип уже с радостью присасывает к себе радиатор доведенный до ума наждачной бумагой.

Прокладка из туалетной бумаги просто спасает в такой ситуации, и значительно облегчает разборку видеокарты при необходимости сдернуть какие-нибудь запчасти.

Хотя если честно сдергивать с этой видеокарты нечего, Sapphire сделали серии R9 390-390X практически полностью из дешевого и низкосортного хлама, конденсаторы сразу в мусор, ключи тоже побрезгую использовать повторно.

Единственное на что сгодилась видеокарта R9 390X от Sapphire это вентиляторы, я их в R9 290 установил на которой еще не экономили жестко, и то эти вентиляторы от R9 390X оказались посредственного качества, не настолько эффективны как китайские безымянные, зато с пафосной надписью "NITRO"...

Заключение

Теперь есть обзор туалетной бумаги, надеюсь я утолил жажду увидеть подобный обзор на ресурсе.

Туалетная бумага конечно же бывает разная, не каждой можно адекватно воспользоваться по прямому назначению, однако стереть старую термопасту с чипа может любая туалетная бумага, даже отвратительного качества.

Использовать в качестве прокладки можно тоже любую туалетную бумагу, однако протереть монитор уже подойдет не любая.

Слишком грубая и жесткая туалетная бумага будет плохо протирать экран, и вообще лучше сходить в хозяйственный магазин и купить тряпку из фибры для протирки экранов.

У туалетной бумаги на самом деле есть много применений, как-никак она дешевая, хорошо впитывает жидкости и способна собирать мусор.

И если посмотреть на состав (макулатура), то можно даже понять что в этой туалетной бумаге содержаться книги и журналы из которых она была создана, а это уже примечательная особенность, вдруг я протер свою HD4870 каким нибудь очень древним писанием...

На этом все, благодарю за внимание.