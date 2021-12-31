Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей

Однажды я увидел комментарий к одному из моих обзоров с запросом на обзор туалетной бумаги, этот комментарий явно поддержали другие пользователи ресурса и я задумался, а не сделать ли тот самый желанный обзор туалетной бумаги.
[ ] для раздела Блоги
3
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Предисловие

реклама

Однажды я увидел комментарий к одному из моих обзоров с запросом на обзор туалетной бумаги, этот комментарий явно поддержали другие пользователи ресурса и я задумался, а не сделать ли тот самый желанный обзор туалетной бумаги.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

В этом обзоре я не буду объяснять как пользоваться туалетной бумагой по прямому назначению, но туалетной бумагой можно подтирать компьютерное железо и не только подтирать.

Обзор

Для обзора я взял самую обычную дешевую туалетную бумагу, не слишком низкого качества, что разваливается сама по себе, но и не слишком плотную.

реклама

Упаковано обычной бумагой, приклеено качественно аж захватило несколько слоев туалетной бумаги клеем.

Как и обещали на этикетке бумага имеет тиснение без перфорации, в качестве узора какие-то цветочки и бабочки...

В общем тут больше нечего рассматривать.

Использование

В коробке старых видеокарт я нашел Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition, эта видеокарта с двумя биосами и кроме HDMI имеет еще DisplayPort выход для монитора, настоящий комбайн из прошлого.

реклама

Изначально она была полностью исправна, потом я ее отдал в ПК со старым блоком питания от Aerocool на 600 Вт и после этого видеокарта временами начала давать артефакты.

В этой видеокарте не выйдет найти демпфирующие пружинки под винтами которые предотвращают повреждение видеокарты со временем, но есть пружинящая крестовина выполняющая функцию демпфера.

И на самом деле такая конструкция предотвращает прогиб платы так как точки усилий сведены ровно в область чипа с обеих сторон.

Теперь время убирать старую термопасту, я просто свернул в комок кусочек туалетной бумаги и протер радиатор, потом развернул этот же комок туалетной бумаги пастой внутрь и начисто протер радиатор.

реклама

Очистить чип еще проще, беру новый комок туалетной бумаги и натираю его в крошки об SMD элементы на подложке чипа, вместе с этими крошками туалетной бумаги стирается и старая паста, осталось только сдуть всю пыль в мусорку и можно наблюдать чистый чип.

Можно еще добавить спирт чтобы совсем начисто вычистить, но купить спирт может быть крайне проблематично, а городить самогонный аппарат чтобы иногда протирать видеокарты...

Однако чистить железо ПК от старой термопасты довольно очевидное применение туалетной бумаге.

Куда менее очевидное применение туалетной бумаге это использовать её как прокладку чтобы радиатор не присасывался к чипу, особенно если основание радиатора заполировано.

Но HD4870 имеет довольно маленький чип, есть у меня еще R9 390X от Sapphire с закороченным чипом по вине Sapphire что использовали крайне дешевые и некачественные комплектующие при сборке дорогой серии видеокарт...

Настолько крупный чип уже с радостью присасывает к себе радиатор доведенный до ума наждачной бумагой.

Прокладка из туалетной бумаги просто спасает в такой ситуации, и значительно облегчает разборку видеокарты при необходимости сдернуть какие-нибудь запчасти.

Хотя если честно сдергивать с этой видеокарты нечего, Sapphire сделали серии R9 390-390X практически полностью из дешевого и низкосортного хлама, конденсаторы сразу в мусор, ключи тоже побрезгую использовать повторно.

Единственное на что сгодилась видеокарта R9 390X от Sapphire это вентиляторы, я их в R9 290 установил на которой еще не экономили жестко, и то эти вентиляторы от R9 390X оказались посредственного качества, не настолько эффективны как китайские безымянные, зато с пафосной надписью "NITRO"...

Заключение

Теперь есть обзор туалетной бумаги, надеюсь я утолил жажду увидеть подобный обзор на ресурсе.

Туалетная бумага конечно же бывает разная, не каждой можно адекватно воспользоваться по прямому назначению, однако стереть старую термопасту с чипа может любая туалетная бумага, даже отвратительного качества.

Использовать в качестве прокладки можно тоже любую туалетную бумагу, однако протереть монитор уже подойдет не любая.

Слишком грубая и жесткая туалетная бумага будет плохо протирать экран, и вообще лучше сходить в хозяйственный магазин и купить тряпку из фибры для протирки экранов.

У туалетной бумаги на самом деле есть много применений, как-никак она дешевая, хорошо впитывает жидкости и способна собирать мусор.

И если посмотреть на состав (макулатура), то можно даже понять что в этой туалетной бумаге содержаться книги и журналы из которых она была создана, а это уже примечательная особенность, вдруг я протер свою HD4870 каким нибудь очень древним писанием...

На этом все, благодарю за внимание.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.8 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

обзор термопаста чистка primera туалетная бумага
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
1
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
32
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
16
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
26
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
24
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
33

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
27 декабря 2021 24
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
18 декабря 2021 66
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
27 декабря 2021 26
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
21 декабря 2021 71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
20 декабря 2021 32
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
28 декабря 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
171
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider
117
СМИ сообщили о подготовке AMD к запуску технологии Radeon Super Resolution, которая будет совместима практически с любыми играми
7
Биткоин продолжит дешеветь и через 6 месяцев будет стоить 10 000 долларов – аналитики Crypto
113
Десятки смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 13
3
Выясняем, на что способна легендарная GTX 1080 Ti в конце 2021 года - игровой тест от Benchmark Lab
33
11 видеокарт AMD vs 14 актуальных игр – выбираем лучший GPU Radeon RX за 3 года по тестам SH
11
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
153
Xiaomi представит в России смартфон среднебюджетного уровня Redmi Note 11S
+
OnePlus 10 Pro со Snapdragon 8 Gen1, Android 12 и дисплеем LTPO 2.0 будет представлен 4 января
9
В 2022 году Intel, NVIDIA и AMD решат проблему дефицита и высоких цен на видеокарты – Digitaltrends
35
Бюджетный Core i5-12400 за $200 обходит флагманский Core i9-11900KF в реальных играх
65
AMD готовит технологию масштабирования FSR 2, которая будет работать во всех играх без потери fps
14
Xiaomi представила официальный список и 41 смартфона, которые получат прошивку MIUI 13 в 2022 году
8
Apple выплатит своим инженерам премии в размере до 180 000 долларов, чтобы они не ушли в Meta
6
NVIDIA потратила рекордные 7 млрд долларов на покупку чипов у TSMC, чтобы избежать дефицита RTX 4000
36
Intel на CES 2022 расскажет о потребительских продуктах, автопилоте, играх и Интернете вещей
1
Новая мемная криптовалюта Capybara за сутки подорожала на 1650% и достигла капитализации $5.3 млрд
35
Один из первых инвесторов Биткоина вывел 500 монет, увеличив вложения на 30 000%
23
16 смартфонов Samsung получили прошивку One UI 4.0 с Android 12
1

Популярные статьи

Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
107
Новогодняя распродажа лицензионных ключей со скидкой до 90% – Windows 10 стоит всего 7.40 доллара
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
32
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
29
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть первая
7
Возможно ли сделать автономные автомобили этичными и что это вообще значит
10
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
1
Обзор проводной/Bluetooth гарнитуры Harper HB-707 с системой активного шумоподавления (ANC)
2
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
3

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
10:58
лично замерял на системе с прогами? или в чистую? и даже пост буст тревел занимает несколько секунд. https://www.youtube.com/watch?v=4f4saFpRlvU и ждем пока можно отрыть хотяб 1 прогу. а не то что раб...
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
Overseer man
10:58
Отлично. Теперь сделай обзор на более дорогую туалетную бумагу. Многие имеют возможность купить туалетную бумагу получше.
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
Leonid Volk
10:56
Респект
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
Олег Дядык
10:52
Да, у меня 2500К. Летает. Отличный проц. Его нечем было грузить донедавно. А вот мать уже подыхает. Найти замену уже не хочу. Апгрейд на ай 5 12400 уже хочется
Бюджетный Core i5-12400 за $200 обходит флагманский Core i9-11900KF в реальных играх
Жома Шиблис
10:52
А это и так понятно
Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 формирующую пожизненный иммунитет
Виталий Shokerxxx
10:52
аминь.
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
Виктория Беркутова
10:49
Чувак, ты реально не понимаешь не понимаешь элементарные экономические законы? Снижение реализации продукции почти не уменьшает постоянные затраты, тем более в атомной энергетики они огромные. В итоге...
Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
Simon Crebbs
10:49
Как я уже писал сто раз: Кодзима сделал прекрасный симбиоз прежде всего научно-фанатстической истории с интерактивной игрой. DS нужно рассматривать прежде всего как именно литературно-фантастическое п...
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть первая
Виталий Shokerxxx
10:48
все знаю что приведенные исо вообще не встречаются в природе. это как конституция в рф она есть но на нее ни кто не смотрит. сложно найти в крупном городе теслю и самому глянуть на нее?
Tesla отзывает полмиллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью
Михаил
10:47
Цены то еще выше будут. Порадуют еще пару тысяч долларов к ценнику
NVIDIA пообещала поделиться 4 января волнующими новостями из мира игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем