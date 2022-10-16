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Полагаю многие знакомы с ситуацией, когда вроде бы небольшой заусенец на пальце, но стоит его затронуть как можно бежать за пластырем, так и с MicroATX системой, начал с мелочи, а закончил массой изменений...

Начало: Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих

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Ответвление: О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК

Ранее я занялся доработкой корпуса, мне нужно универсальное решение для охлаждения процессора, а мой текущий корпус рассчитан только под "улитку" (радиальный вентилятор, турбина в контексте железа ПК), в общем нужно продолжать начатые доработки в этом направлении.

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А еще необходимо что-то сделать с дырой возле видеокарты, именно с этой дырой я разберусь сейчас...

Ранее я вырезал все лишнее в зоне выхода видеокарты и изготовил новую часть корпуса, выглядит так себе, но свои функции выполняет, хотя довольно посредственно, потому продолжаю работать над этим куском железа...

Я рассчитывал что смогу установить видеокарту рамкой крепления изнутри, но с таким способом установки возникли сложности, видеокарту просто невозможно будет достать не разбирая корпус, либо нужно будет загнуть/удалить язычки предназначенные для фиксации в стандартном корпусе.

В любом случае подобную установку видеокарты у меня не выйдет реализовать, слишком мало места.

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Железяку пришлось немного переварить, просто нужно было сместить на несколько миллиметров верхнюю пластину чтобы появилась возможность закрепить видеокарту классическим методом, заодно немного обточил лишние выступы.

Теперь можно установить видеокарту классическим способом, в теории конечно же.

В реальности дела обстоят иначе, нужно стачивать лишний металл.

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Теперь то видеокарта точно встанет как надо, надеюсь... Заодно проверил качество сварки, вроде вполне неплохо сварились пластины.

Под рукой оказалась неисправная GeForce 9800GT, но это не страшно, для примерки сойдет.

Так или иначе полный доступ к выходам видеокарты я смог организовать, и при этом изолировал внутренний объем корпуса от засасывания нагретого воздуха из видеокарты, никаких малярных лент больше не висит на корпусе.

Все конечно хорошо, но хотелось бы улучшить внешний вид новой детали, потому она отправилась на покраску...

Иногда лучше использовать отвертку для снятия защитных колпаков, ибо пытаясь открыть рукой я случайно раздавил колпак на баллончике эмали... Зато открыл...

Я конечно не маляр, но уже понимаю что облажался с нанесением эмали на деталь...

Ладно наплывы, неприятно, но судя по всему я плохо взболтал баллончик эмали, слишком уж прозрачная вышла эмаль, но второй слой я уже не буду наносить, у меня другие планы на эту деталь.

Так оно и выглядит, местами толщина доходит до 1.4 мм., хотя страшного в этом ничего нет, все же экспериментальный образец сделанный из чего попало.

Пока что сойдет и так, это гораздо лучше выглядит чем обгорелый от сварки кусок железа.

Спустя некоторое время было решено покрасить в черный цвет изготовленную делать, но всё пошло наперекосяк, распылитель баллончика краски засорился в процессе нанесения эмали, на замену аналогичных распылителей под рукой не нашлось.

В итоге я немного потанцевал над баллончиком краски, и оставил его в покое, хорошо что с лицевой стороны успел закрасить, внутри не страшно что в белом цвете осталась.

Так как черная эмаль у меня матовая, её довольно легко повредить, потому дополнительно я нанес слой прозрачного лака, так и эмаль стала темнее, и механическая прочность стала выше.

На этом данная деталь корпуса завершена, без установленной видеокарты совсем непонятно какие оно функции выполняет...

Так гораздо нагляднее, да, есть небольшие огрехи в конструкции новой детали, но теперь есть полноценный доступ к выходам видеокарты, а еще лишние дыры надежно закрыты, ведь эта деталь стала частью корпуса фактически.

Выполняет она несколько функций, перекрывает отверстия вентиляционные в стенке корпуса, закрывает огромную дыру возле видеокарты, работает в качестве дополнительного ребра жесткости для корпуса, на этом я вижу смысл закончить работу на столь многофункциональным куском железа.

Продолжение следует, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.