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Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих

На этот раз мне нужно было поработать над системой охлаждения процессора, но что-то пошло не так и я начал работать над корпусом...
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Предисловие

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У меня система охлаждения процессора основана на радиальном вентиляторе (далее турбина), у турбины есть много преимуществ перед обычными центробежными вентиляторами (далее кулер).

Турбина в оптимальном режиме работы не только тихая и производительная, но и создает достаточно высокое давление воздуха по сравнению с кулерами, а благодаря особенностям крыльчатки доступный воздуховод полностью участвует в работе, при этом можно установить вплотную к радиатору или крышке корпуса без последствий, когда кулеры имеют мёртвую зону в центре и начинают усиленно шуметь при слишком близком расположении к стенкам.

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Но у турбины есть и недостатки, если перекрыть турбине воздуховод она будет набирать обороты выше номинальных и сильно шуметь нагнетая излишнее давление, так же сильный шум будет если выйти за пределы оптимального режима работы. Но эти особенности свойственны и кулерам, разве что кулеры обычно не способны нагнетать ощутимое давление и имеют огромную мертвую зону в области расположения двигателя.

Перечисленные выше недостатки меня не затрагивают, ибо у меня турбина работает не выходя за пределы оптимального режима скоростей, радиатор довольно свободно продувается и проблем с лишним шумом нет.

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Однако эта статья не появилась бы, если бы все было отлично...

Турбина, как и любая другая вещь не может работать бесконечно долго, рано или поздно она выйдет из строя, тем более турбина уже далеко не новая, она полных 3 года уже точно наработала в разных условиях.

Свою турбину когда-то давно я достал из автомобильного обогревателя, так как знаю размеры турбины (7530) было решено поискать такую же новую в магазинах, в итоге не нашел ничего подходящего на замену, в некоторых магазинах были "позиции" теоретически подходящие, но чтобы взять и заказать это было скорее невозможно, чем возможно.

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На AliExpress конечно же есть нужные мне варианты, но тут уже нужно долго ждать и не факт что приедет именно такая же турбина как у меня.

В итоге я решил заказать несколько автомобильных грелок на WildBerries, именно из такой грелки на вид я достал свою турбину:

Однако я получил не то что хотел, это именно тот момент, когда раньше было лучше...

Современные автомобильные грелки настолько удешевлены, что вместо полноценной турбины я получил вполне рабочие грелки, но с коллекторными двигателями и дешевой крыльчаткой.

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Для всех кто не понял в чем проблема: Коллекторные двигатели будут изношены за пол года работы в моём ПК, в лучшем случае протянут 1 год работы, и это я молчу про необходимость создания корпуса под коллекторный двигатель с крыльчаткой и проблемы балансировки.

На этом я решил не продолжать изыскания, всё будет бессмысленно если так продолжать, потому единственное верное решение это сделать универсальное место в которое я смогу установить как турбину, так и крайне распространенные 80мм компьютерные кулеры.

Мой корпус слишком маленький, чтобы устанавливать крупные вентиляторы, даже 80мм влазят практически в упор, это конечно доставляет сложностей, но с другой стороны это добавляет прочности корпусу в целом, ибо корпус вентилятора начинает работать как ребро жесткости.

Именно с этого момента меня понесло и я взялся основательно дорабатывать корпус, ибо есть что дорабатывать.

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Доработка MSI GTX 1070 AERO OC

Раз уж взялся за ПК то и над видеокартой нужно поработать, MSI конечно молодцы, инженеры у них явно с мозгами в голове и прекрасно понимают что нужно максимально открыть воздуховод, чтобы не напрягая турбину бесшумно выбрасывать нагретый воздух.

Но NVIDIA всё испортила референс дизайном с DVI гнездом, что перекрывает добрую половину воздуховода, я бы на месте MSI не распаивал DVI гнездо при наличии четырех выходов DP/HDMI, тем более толку от этого DVI гнезда практически нет, ибо здесь DVI-D из которого невозможно вытянуть старый добрый VGA пассивным переходником.

Я очень долго думал развернуть паяльную станцию, чтобы снять DVI гнездо и показать низкие температуры на чипе после такой доработки. Однако решил не рисковать ковыряясь с тугоплавким неремонтопригодным припоем, что вошел в моду у производителей под прикрытием экологичности, хотя на самом деле экологичности в припое без свинца нет, даже наоборот припой без свинца менее экологичен ибо для его пайки затрачивают гораздо больше энергии, а энергия это сгоревший уголь/газ и т.п. на электростанциях...

В итоге было решено обойтись напильником, заодно убрал заусенцы с внутренней стороны оставшиеся после штамповки пластины, заусенцы к слову сильно тормозят воздушный поток, так что я не только увеличил воздушный канал за счёт стачивания лишнего железа надфилем, но и снизил сопротивление воздушному потоку.

Это конечно не убранное массивное DVI гнездо, но видеокарте явно будет проще в летнюю жару, хотя она и без доработок вполне хорошо себя чувствовала, так что с практической точки зрения работа была проделана бессмысленно, но с другой стороны почему бы не улучшить то что можно сделать лучше.

В сложной системе каждая мелочь вносит свой вклад в общее состояние во время работы.

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Работа над креплениями SSD

Посмотреть как я делал крепления для накопителей можно в следующей статье:
Как установить SATA накопители, если корпус слишком маленький для этого

Настало время довести до ума то что у меня получилось, крепления меня более чем устраивают, да, много винтиков, но другие варианты будут сложнее в изготовлении и менее надежны.

Для начала следует снять все накопители, проблем с этим не возникло, хотелось бы провода более податливые в силиконовой изоляции, но это не критично, в будущем может быть переделаю провода на силиконовые, это будет неплохой апгрейд ради удобства в использовании.

Для начала я покрыл лаком окрашенные алкидной эмалью пластины, теперь они не только стали более черными, но и получили немного глянца, а еще поверхность стала намного более прочной.

Сложнее всего было с винтиками, все винтики я обточил в один размер, пришлось изготовить уголок с резьбой под винтики и напильником стачивать винты пачкой, все делать руками тут уже невозможно.

Теперь крепления унифицированы полностью, да и краска благодаря покрытию лаком стала более устойчива к повреждениям, винты крепления к корпусу тоже были укорочены чтобы не торчали слишком сильно внутри корпуса.

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Резка, сверление, сварка

Теперь я взялся за сам корпус, сначала попытался перекрыть вентиляционные отверстия через которые нагретый воздух из видеокарты попадал обратно в корпус.

Не то чтобы внутри корпуса температура воздуха была высокая, просто гораздо лучше когда внутри корпуса воздух комнатной температуры, а не уже подогретый видеокартой, это напрямую влияет на охлаждение процессора.

С задачей я справился, но осталась большая дырка которую тоже нужно прикрыть, её оставлю на потом.

Я долго думал как сделать воздуховод системы охлаждения процессора максимально открытым, универсальным и при этом не теряя жесткость корпуса, ведь у меня сейчас работает турбина для прокачки воздуха через радиатор процессора, но если турбина выйдет из строя мне нужен запасной вариант который смогу реализовать на скорую руку.

В итоге было вырезано окно для установки обычных кулеров и просверлено отверстие для крепления турбины формата 7530.

Получилось то что нужно, на данный момент это всё что нужно было сделать с воздуховодом процессора, окончательный вариант крепления я еще не определил, есть несколько хороших вариантов выбор между которыми зависит от дальнейшего состояния корпуса.

Лучший вариант на данный момент это изготовление двух крепёжных пластин из железа, одна для установки турбин, вторая для установки обычных кулеров, но этот вариант я могу изменить на любой другой в зависимости от результата дальнейших работ над корпусом.

Далее убираю все лишнее, ибо я решил что установка блока питания на двухстороннюю клейкую ленту плохая идея, еще я задумался над возможностью полностью вычистить корпус от металлической стружки и мусора, всякие клейкие ленты очень мешают чистке.

Еще я обратил внимание на заклепки, не то чтобы корпус был недостаточно жестким, нет, корпус вполне хорошо себя чувствует в плане механической прочности несмотря на множество отверстий и вырезов, но заклепки нужно заменить на болты.

Причина избавления от заклепок видна на следующих фото, металлическая стружка прекрасно намагнитилась в труднодоступных местах и её не вычистить полностью, а мне нужна возможность полностью прочистить корпус после всех работ.

Удаление заклепок я не буду демонстрировать и сразу перейду к процессу закрытия отверстия под видеокартой, для начала было решено изготовить новую пластину, что перекрывает вентиляционные отверстия в стенке корпуса, на этот раз с язычком для фиксации видеокарты, чтобы не торчали лишние кривые отростки от самого корпуса.

Конечно же не обошлось без промахов, первое отверстие просверлил не там где нужно и его пришлось заварить электродом... Конечно, для тонких листов железа лучше было бы полуавтоматом обзавестись или TIG сваркой, они гораздо лучше подходят для "тонкой" сварки.

Однако я не сварщик, потому не покупал довольно дорогие сварочные аппараты чтобы раз в пол года сварить пару железяк, так что взял обычный электрод и заварил дырку, это было проще чем изготовить новую пластину...

Следующий этап это изготовление заглушки под самую большую дырку в корпусе, по возможности использую конструктивные особенности корпуса для увеличения общей жесткости в собранном состоянии.

Конечно, нужно еще подгонять размеры и сточить лишнее, но я решил соединить воедино две изготовленные пластины.

Как можно заметить я вырезал лишние куски корпуса и мне хотелось бы вернуть нарушенную целостность корпуса, ибо если я положу корпус на бок и поставлю тяжелый монитор на него, то будет ощутимая нагрузка как раз в месте которое я ослабил ради полноценного доступа к выходам видеокарты.

Немного работы сваркой и получилось то что нужно, слегка конечно передержал с края и оплавил металл, но я все равно буду еще стачивать лишнее и оно может выйти в один уровень после обработки.

Теперь можно подгонять изготовленную деталь под нужные размеры.

После примерки видеокарты я понял что нужно еще многое доработать, а еще данная конструкция меня устраивает, потому продолжу именно такой вариант развивать.

Напоследок покажу еще одну причину для замены заклепок на болты в корпусе, мне нужно было приклеить шайбы в пустоты между стенками корпуса, я собираюсь через эти отверстия закрепить блок питания, будет очень плохо если винтами нарушу геометрию корпуса без установки прокладок...

Так как уже набрался ощутимый объем материала было решено на этом закончить данную часть статьи.

В следующей части я планирую закончить начатые работы над корпусом, закрепить блок питания, изготовить крепежи для турбины/кулера, и возможно поработаю еще над чем-нибудь если объём материала позволит.

Продолжение следует, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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