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О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК

Однажды я задумался над оформлением корпуса ПК, и мне показалось хорошей идеей начать эксперименты по нанесению изображения на крышку корпуса...
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Однажды я задумался над оформлением корпуса ПК, и мне показалось хорошей идеей начать эксперименты по нанесению изображения на крышку корпуса...

Прежде всего нужно изображение, и оно у меня есть, я изрядно помучился в функционально неполноценном GIMP рисуя изображение.

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Далее печать на бумаге для термопереноса, готовлю утюг, обязательно следует закрепить бумагу на заготовке, иначе всё будет ездить по сторонам.

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Бумага к слову была когда-то давно заказана на AliExpress, самая дешевая бумага для термопереноса, насколько я знаю такую бумагу используют для изготовления печатных плат в домашних условиях.

Прогревать следует основательно, ибо недостаточный прогрев приводит к плохому переносу изображения, прямо как с видеокартами, плохо прогрел и привет "артефакты"...

Тщательно разгладив бумагу горячим утюгом с усилием, изображение таки перенеслось, с огрызками конечно, но это уже не помешает мне в дальнейшей работе.

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Странно конечно черное переносить на черный корпус, но оно видно, и этого достаточно.

Далее были заказаны некоторые вещи что помогут в покраске, да и без прозрачного лака точно не обойтись, свои запасы я уже растратил...

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А еще был расчехлен гравер, можно конечно и вручную выцарапать линии, но гравер тоже иногда нужно использовать, не просто так ведь я его покупал когда-то...

Я конечно редко беру в руки гравер, тем более для художественной работы, но я ожидал что выгравировать линии будет сложнее чем есть на самом деле.

По идее этот результат уже можно оставить как есть.

Но я планировал сделать изображение в цвете, а значит нужно экспериментировать, все что есть под рукой пойдет в дело, главное получить интересный результат.

Флуоресцентная акриловая краска конечно интересный вариант, но он не подходит, а вот корректор на основе диоксида титана очень даже хороший вариант, в любом случае нужно будет покрывать лаком результат.

Почему же я так озабочен яркой белой основой? Это необходимо для универсальности, чтобы любые "краски" были различимы, ибо на черном фоне далеко не всё будет иметь свой цвет.

Так я пытаюсь подготовить основу от которой уже работать дальше, ибо даже лаки для ногтей далеко не все хорошо видны на черном фоне.

В итоге экспериментов было решено пойти уже проверенным методом, методом лака для ногтей...

Первое нанесение, о чем я и говорил, лак хоть и серебристый, но в один слой просвечивает до основания.

Второй слой лака уже не просвечивает до основания, да, местами вышел за границу, но я не придумал ничего лучшего как пройтись гравером после того как закончу покраску.

Одного пузырька лака хватило даже на волосы, хотя на второй слой уже вряд ли хватит, но оно и не нужно, волосы не должны быть полностью однородными.

Тем временем эксперименты с корректором пока вполне успешны.

Второй слой красного лака нанесен, на этом пожалуй логотип оставлю в покое.

Далее мне нужен лак телесного цвета, из чего попало я сделал нечто...

Вот что бывает если "забыть" про "грунт", это даже забавно, пожалуй следовало сразу начинать с лица, чтобы потом можно было взять тряпку смоченную в ацетоне и легко стереть неудавшийся результат...

На этом моменте прибыл лак для ногтей, хотя больше всего я ждал белую эмаль и прозрачный лак в баллончиках, но и это неплохо.

Надеюсь я не спровоцирую ночные кошмары у читателей своим творчеством... Впрочем, результат никогда не бывает достигнут в стиле "было/стало", так что всё нормально.

Наконец приехала белая эмаль и прозрачный лак, немного работы ватными палочками смоченными в ацетоне и можно пробовать снова.

Так как эмаль у меня в баллончике для распыления, мне нужно изолировать окрашиваемую область, малярная лента мне в помощь...

Сначала пытался кусочками обклеивать, но быстро вспомнил про свойства эмалей затекать под малярную ленту в малейшие зазоры, в итоге наклеил цельные куски малярной ленты и вырезал скальпелем контур.

Главное не переборщить с эмалью...

Упс, неприятный сюрприз, часть эмали попала за пределы малярной ленты и распылилась там где не нужно было красить, но это можно исправить.

Это уже гораздо лучше выглядит чем моя первая попытка с лаком, продолжаю раскрашивать.

Рот было решено перекрасить, просто потому что я забыл белую основу сделать корректором прежде чем наносить лак для ногтей...

Глаза тоже перекрасил, чтобы снизить общий контраст и добавить разнообразия, ибо белое лицо я не смогу перекрасить в более естественный цвет.

Теперь пришло время гравера, и тут возникли проблемы, лак для ногтей хорошо так налипает на шарошку с алмазным напылением, приходилось время от времени чистить шарошку об другие материалы, но в целом что-то получилось.

Результат покрываю лаком.

Спустя некоторое время лак подсох, и на этом я закончу свои эксперименты.

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Заключение

Пожалуй распечатать наклейку было бы гораздо проще, быстрее и дешевле, чем работать гравером и вручную раскрашивать изображение.

Хотя с другой стороны обычная наклейка не даст такой же рельеф и эффект, да и наклейка сразу заметна ибо поверхность наверняка будет значительно отличаться от поверхности корпуса, а еще вероятность отслоения краев...

Может наклейка и будет более простым вариантом, но будет ли она лучшим вариантом уже другой вопрос.

Остался лишь вопрос прочности, переживет ли нанесенное изображение дальнейшие работы над корпусом или нет, думаю следует нанести второй слой прозрачного лака, ибо первый получился довольно тонким.

Довольно много времени и труда было затрачено в итоге, некоторые этапы приходилось переделывать, но в этом нет ничего страшного, любая работа требует некоторое количество времени и сил, а вот сколько будет затрачено ресурсов на работу зависит уже от опыта, которого у меня явно прибавилось.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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