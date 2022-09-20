За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

-

Предисловие

реклама

Однажды попал мне в руки старый ПК, стоял он в подвале неизвестно сколько лет и естественно требовал обслуживания, начинка системы оказалась не из простых...

Обычный ATX корпус из разряда "просторный", блок питания TomMade TM4400E на 400 Вт, HDD SATA 2.5" Samsung 160 ГБ, дисковод IDE, два модуля памяти по 512 МБ, видеокарты нет (встроенная), батарейка CMOS конечно же разряжена в ноль.

-

Блок питания TomMade TM4400E

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Меня очень заинтересовал блок питания, и я его разобрал, тем более вентилятор все равно нужно было смазывать.

Пломба на блоке питания говорит про середину 2009 года, конечно же она сейчас повреждена так как этот БП уже разбирал, чтобы вычистить клоки пыли, тогда я еще не думал писать эту статью.

реклама

Так или иначе этот блок питания весьма живучий раз до сих пор в рабочем состоянии, особенно если учесть цвет текстолита явно прижаренный буквально по всей площади... Выглядит конечно измученно, но оно работает, а значит нет смысла трогать, но его следует заменить если в ПК нужно будет установить видеокарту.

-

Старт и замена процессора

Изначально у меня были проблемы с запуском системы, но это скорее всего была проблема с контактами, после чистки контактов модулей ОЗУ проблемы испарились.

Некоторое время картинка рябила на мониторе, но тут не знаю монитор виноват или ПК, ибо монитор я ранее не проверял.

реклама

В качестве операционной системы установлена Windows XP, оно и понятно с 1 ГБ ОЗУ... Процессор AMD Sempron 3400+, память работает на частоте 600 МГц хотя должно быть 666/667 МГц, AIDA64 говорит что в плате 4 слота ОЗУ, но мы же видели что распаяно только 2 слота...

BIOS версии 781W1P01, заглавным шрифтом сказано, что эта версия не для продажи (EVALUATION ROM - NOT FOR SALE).

Дальше я просто заменил процессор на AMD Athlon64 x2 4400+, тот самый экземпляр который производили с термо пастой под крышкой вместо припоя, прямо как Intel любили злоупотреблять, но об этом позже.

-

BIOS

Дальше я решил сфотографировать все разделы BIOS, он здесь довольно интересный.

реклама

Особенно отмечу параметры IDE/SATA каналов, внимательно смотрим заголовки, иначе можно подумать что я сфотографировал одно и то же два раза...

Настроек много, но тут нет настроек позволяющих установить конкретную частоту для модулей памяти, я уже пытался разгонять память, ничего не получилось, иначе говоря разогнать ОЗУ невозможно вручную, разве что тайминги покрутить...

Особенно хочу отметить возможность настроить систему охлаждения ЦП, и эти настройки работают с 3-Pin вентиляторами, что после некоторых системных плат от Asus просто поразительно, ибо даже современные системные платы от Asus не всегда умеют адекватно управлять 3-pin вентиляторами.

Еще можно заметить как процессор разогрелся до 92 градусов, да, раньше BIOS нагружал ЦП, если процессор имеет плохое охлаждение то можно это понять просто оставив ПК в биосе.

-

Почему термопаста под крышкой ЦП это плохо

Однажды я купил i7-6700k с термо соплями под крышкой вместо припоя, даже переплачивал за Z170 чипсет чтобы Intel мне разрешили разгонять, но плата была от Asus, и она оказалась довольно унылой, а процессор я так и не смог особо разогнать по вине пасты под крышкой...

Последней каплей было когда маркетологи Intel меня начали завуалированно унижать когда представляли "новый и прекрасный" i7-7700k, который якобы абсолютно не ровня "хламу" в лице i7-6700k, а там еще и AMD Ryzen начали выходить, в итоге я с радостью избавился от i7-6700k и перешел на R5 1600, к сожалению я снова выбрал системную плату от Asus просто потому что не пробовал другого.

На этом мои мучения с пастой под крышкой ЦП закончились, и я спокойно использовал ПК, а боксовое охлаждение от AMD прекрасно справлялось даже когда разгонял процессор.

Однако сейчас поговорим про AMD Athlon64 x2 4400+ (ADO4400IASDO), ибо раньше не только Intel злоупотреблял пастой под крышкой, но и AMD в некоторые модели тоже подкладывали "мину замедленного действия"...

Процессор у меня уже скальпирован, но я не занимался этим процессором, простое освежение пасты не снизило температуру под нагрузкой, потому я решил поработать над этим нюансом.

Снимаю старый герметик, достал термопасту которая по характеристикам должна неплохо подойти, тубу силиконового герметика.

Намазываю термо пасту и герметик, прижимаю, и надеюсь что эта паста будет работать лучше дешевой GD100.

Чтобы слой пасты был минимален, а силикон схватился правильно я использую кусок гранита в качестве груза и прижимаю крышку к процессору.

Пока Athlon64 x2 4400+ готовился под гранитом я установил обратно Sempron и подобрал память чтобы можно было установить Windows 7 x64, она потребляет около 600-700 МБ памяти, потому я собрал из того что было 3 ГБ вместо 1 ГБ.

Из примечательного могу отметить режим работы памяти в 1 канал, без разницы в какой последовательности модули я устанавливал, если они разного объема то работают в 1 канал всегда, видимо BIOS недостаточно полноценный чтобы в 2 канала запускать память, ибо другие AM2/AM2+ системы у меня прекрасно в 2 канала работали с разными модулями памяти.

Некоторое время спустя я вернул Athlon64 x2 4400+, и температура в BIOS упала до 67 градусов вместо 92, конечно, я заменил пасту на более дорогую, но не стоит забывать что и зазор значительно уменьшился так как я убрал остатки старого герметика заводского.

-

Замена системы охлаждения

Теперь можно и нагрузить процессор стресс тестом, результаты правда мне не понравились, за 8 минут 92 градуса на ядрах, а еще датчик температуры ЦП явно работает неадекватно.

Температура в зоне VRM на уровне 63 градусов, текстолит около южного моста 52 градуса, рядом ключ питания 55 градусов, я старался найти самые горячие места.

Далее я решил заменить радиатор охлаждения ЦП, изначально в ПК был установлен какой-то CoolerMaster, и он мне не понравился, потому заменил на обычный брусок алюминия AV-Z7LB00C001-4505.

В итоге обычный брусок алюминия справился с охлаждением процессора намного лучше, чем кулер от CoolerMaster, причем на обычный брусок я даже термо пасту не мазал, а температура на ядрах вышла ~86 градусов, что явно лучше 92 градусов с бруском от CoolerMaster.

Вообще сам радиатор от CoolerMaster я не могу назвать плохим, а вот вентилятор да, он реально плох, воздух проталкивает не в радиатор, а в щели боковые, да и воздушный поток оставляет желать лучшего...

Маленький вентилятор GlacialTech справился со своей задачей гораздо лучше, чем внушительный на вид вентилятор от CoolerMaster.

После добавления термопасты между крышкой процессора и радиатором температура на ядрах упала до 80 градусов, что уже вполне приемлемо учитывая пасту под крышкой процессора.

-

Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2

Приведя систему в рабочее состояние я вспомнил что не фотографировал системную плату, пора устранить этот пробел, коннектор передней панели как обычно скотчем оборачиваю.

Выглядит внушительно, если не обращать внимание на два слота памяти...

Задняя панель имеет стандартный набор выходов, ничего "лишнего"...

Элементы расположены довольно хаотично, коннектор питания ЦП развернут к конденсатору, что неудобно при отключении штекера.

-

Эксперименты

Для начала посмотрел на результаты AIDA64 cachemem и CPU/FPU тестов.

После чего отключил в BIOS параметры CPU Internal Cache и External Cache, но ничего не изменилось, возможно эти настройки не работают с моим процессором, или вообще не работают в текущей реализации системной платы, ведь она не для продажи.

Далее взялся за SSE/SSE2, отключил и операционная система Windows 7 x64 просто не загрузилась, SSE инструкции точно можно отключить и это хорошо.

После попытался установить AM3 процессор Phenom II x3 720 (HDZ720WFK3DGI) и система не захотела работать, судя по всему системная плата не умеет работать с AM3 процессорами, очень жаль, ибо я держал в руках AM2/AM2+ платы которые официально не умеют работать с AM3 процессорами, но на практике вполне работали хотя и не могли адекватно вывести название процессора.

Еще я попытался установить AM2+ процессор AMD Athlon x2 7550+ (AD7550WCJ2BGH), но системная плата и с этим процессором не захотела работать.

-

Технические характеристики

Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2 (NOT FOR SALE) Слоты ОЗУ 2 слота, DDR2, 2 канала работает только при одинаковых модулях ОЗУ, разгон частоты ОЗУ недоступен. Сокет и поддерживаемые ЦП AM2 Питание ЦП 4 Pin, 3 фазы, 1x D452 (150A Pulsed), 2x D472 (150A Pulsed). Коннекторы PCIe 1.0 x1, PCIe 1.0 x16, 2x PCI, 1x FLOPPY, 1x IDE, 4x SATA. Задняя панель 2x PS/2, LPT, COM, VGA, 4x USB, LAN RJ45, 3x Audio. Передняя панель 4x USB, Audio, CD Audio. Чипсет nVIDIA nForce 430 (MCP51) Встроенная графика GeForce 6100, 425 МГц, VS/PS 3.0 (DX v9.0c). Аудио Realtek C655

-

Игры

Так как миниатюрный ПК в разобранном состоянии переживает значительные доработки я буду записывать видео смартфоном, все же я не могу перетащить свой текущий ПК в огромном и неповоротливом ATX корпусе чтобы через карту захвата все записать...

Безусловно для игр лучше установить Windows XP, особенно на слабую систему, но тут нужна Windows 7, потому в играх потенциал системы не будет полностью задействован ввиду тяжеловесности систем на основе Windows Vista (7, 8, 10, 11).

Пытался еще Linux загружать на данном ПК, Mint вообще не загрузился с флешки у меня, Monjaro настолько тормозная, что можно было часами ждать рабочего стола, но это уже отходим от темы...

Unreal Tournament 1999

С данной игрой были некоторые проблемы, если на фоне запущен FRAPS (для мониторинга FPS) то игра даже не стартовала порой, а еще работала в ускоренном режиме если запускалась с запущенным FRAPS на фоне, скорее всего я столкнулся с какими-то проблемами драйвера NVIDIA, но если запускать FRAPS уже во время игры то все работает нормально.

Если учесть нюанс с мониторингом FPS, то игра вполне нормально работает, и можно без особых проблем весело провести время.

Plants vs Zombies

В целом можно поиграть, но явно будут проблемы под конец игры с большим количеством зомби... Аппаратное ускорение лучше выключить, процессор быстрее рисует изображение чем встроенная видеокарта GeForce 6100.

Alien Shooter

Встроенная GeForce 6100 довольно сильно проседает если использовать огнемёт при большом количестве монстров, но в целом играть можно.

Terraria

С этой игрой всё очень плохо, пройти её будет невозможно если система даже в начале игры не способна выдать стабильные 60 FPS.

Космические Рейнджеры 2 (планетарные бои)

При желании можно играть, 60 FPS конечно не выдерживает встроенная GeForce 6100, но и ниже 30 FPS не всегда падает, хотя в более сложных картах я думаю будут некоторые проблемы с большим количеством техники, так или иначе если система позволяет играть в планетарные бои, то с обычным режимом игры проблем не должно возникнуть.

Red Faction

Первая часть из серии, пожалуй самая лучшая часть игры, ибо в следующих частях урезали возможность разрушать ландшафт превратив игру в типичный коридорный шутер... Пожалуй эту игру можно назвать Minecraft из нулевых, только это не песочница, а шутер.

Если не обращать внимание на просадки при большом количестве спрайтов во время взрывов и разрушения ландшафта, то играть можно без проблем, хотя есть еще проблемы с фризами при загрузке ресурсов во время игры, но это простительно учитывая отсутствие полноценной видеокарты и одноканальный режим работы памяти из-за неполноценности системной платы.

WarCraft 3 / Frozen Throne

Данную игру я забыл записать на видео, но эта игра тоже не стартует если на фоне запущен софт для мониторинга FPS, я более чем уверен, что проблема именно в драйвере NVIDIA, ибо с этой игрой раньше я запускал софт для мониторинга FPS и не имел проблем с видеокартами от ATI/AMD, как и с более новыми GeForce.

В общем поиграть выйдет только на низких настройках графики в низком разрешении, разве что про пользовательские карты способные приложить i7 6700k можно забыть, но с прохождением основной ветки игры проблемы вряд ли возникнут.

-

Заключение

Довольно интересный экземпляр системной платы мне попался, несмотря на выявленные недостатки системная плата вполне работает, да, разгон памяти недоступен, и в целом есть множество недостатков, но оно работает и даже позволяет поиграть в старые игры.

Можно конечно добавить видеокарту в данный ПК ради игр, однако блок питания этого не позволит, он и так весь коричневый внутри, дополнительную видеокарту точно не выдержит...

Я не знаю что еще добавить, современные дешевые ноутбуки будут явно производительнее обозреваемого ПК, и при этом экономичнее в плане расхода электроэнергии.

Хотя у ноутбуков тоже есть серьезные проблемы, в первую очередь с рабскими костылями аппаратно встроенными, которые искусственно ограничивают возможности и свободу пользователей, тот же Intel ME и Microsoft Pluton отличные примеры...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.