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Собирая Micro ATX систему из ATX комплектующих в размере среднего Mini ITX корпуса я прекрасно понимал что рано или поздно мне нужно будет как-то устанавливать SATA накопители, наконец этот момент настал...

Моя задача состоит в том, чтобы в ПК объемом ~0.012 куб.м. установить 4 SATA накопителя, внутри этого "кирпича" уже установлена Gigabyte B450M H, Chieftec Proton BDF-1000C и MSI GTX 1070 AERO OC, само собой еще множество проводов и прочих "мелочей" внутри разместилось, места под накопители нет.

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Пожалуй начну с подключения SATA кабелей к системной плате, проблем никаких, всё элементарно.

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Следующий этап это "рефакторинг", просто работаю над косой проводов, что питает системную плату.

Так гораздо лучше, освободившееся место можно было бы в теории отдать под SATA накопители, но не стоит, влезет только 2 накопителя если установить видеокарту, а мне нужно 4, тем более я планирую занять освободившееся место кое-чем другим.

Теперь можно перейти непосредственно к работе над накопителями.

Учитывая плотность моей сборки вариантов было не много, либо разместить накопители на задней стенке корпуса, что крайне сложно, либо на лицевой крышке корпуса, что гораздо проще.

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Некоторое время я делал разметку учитывая внутренности ПК и опорную ножку, определившись с разметкой нужно было решить проблему крепления накопителей к крышке корпуса.

Первый вариант состоял в том, чтобы изготовить 16 уголков и заклепками их приделать к крышке корпуса, а к этим уголкам уже прикручивать накопители, но тогда я не смогу прикрутить два накопителя которые расположены почти впритык друг к другу.

Многие проблемы крепления уголками можно решить, но я не хочу превращать крышку корпуса в тёрку из уголков и прочих вспомогательных элементов...

Для дальнейших "изысков" я взял нерабочий HDD из коробки хлама, не хотелось бы случайно повредить полностью исправный накопитель во время поиска лучших решений.

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Лучший вариант крепления накопителей был найден в листе железа от блока питания, да, я порезал корпус блока питания на железо чтобы из него сделать крепления, все равно валялся без дела пустой...

Сначала я думал всякие язычки выступающие делать чтобы за них прикручивать винтами к корпусу, но зачем дурную работу себе искать когда можно просто нарезать листы под размер?

Чтобы крепления были взаимозаменяемыми мне пришлось поработать напильником над каждой пачкой пластин, главное сжать их плотно чтобы все пластины одновременно в один размер обточить.

Про отверстия забывать тоже не следует, иначе как крепить пластины без отверстий под винты...

В итоге комплект пластин на 4 накопителя успешно изготовлен, понадобились ножницы по металлу, напильник, шуруповёрт со сверлом, молоток, наковальня (можно и без наковальни), карандаш с линейкой для разметки, ранее уже использованный баллончик алкидной эмали (можно и без покраски обойтись), ну и конечно корпус от нерабочего блока питания из которого были изготовлены пластины.

Про руки крюки и мозги я молчу, это у каждого индивидуально.

На этом вроде и всё, но просто закрепить накопитель будет мало, нужно его подключить к системе, стандартные коннекторы питания от блока питания непригодны для использования в моём случае, нужно модифицировать.

Конечно же без пайки не обойтись.

Так как мне нужно 4 конечных штекера, в точку где находился средний SATA штекер я подпаиваю дополнительные провода, благо остались лишние от этого же блока питания после укорачивания ветки питания системной платы.

С питанием накопителей разобрались.

Теперь нужны отверстия, чтобы подвести к накопителям все "коммуникации".

Пришлось немного скруглить отверстия чтобы без перекоса лишнего все подключалось, ничего сложного.

Раз, два, три, а четвертый еще не приехал...

Теперь есть быстрый доступ к любому накопителю, в случае деградации NAND или выхода из строя контроллера в SSD достаточно просто открутить вышедший из строя накопитель и установить новый, абсолютно не разбирая корпус.

Можно было на этом закончить, но как же блестящие контакты, это же электричество! На самом деле смысла не было их изолировать, но я это сделал, хотя потенциального вандала ковыряющего розетки гвоздями ничто не остановит...

Таким образом сборка еще на один шаг приблизилась к полноценному рабочему состоянию, а накопители тем временем даже не выступают за габариты подставки, что очень хорошо.

В итоге можно любые накопители заменить и при этом на крышке корпуса нет лишних торчащих элементов, провода можно спрятать внутрь корпуса, но я это не делаю так как скоро четвёртое место будет занято.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



