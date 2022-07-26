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История

Обзор ASRock K8NF6G-VSTA

Корпус

4 процессора

Сборка

Старт, Windows XP и Windows 7

Вторая часть: <<здесь будет ссылка на вторую часть>>

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История

Начну пожалуй с краткой истории, будет много текста впереди!

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Когда-то давно (в конце 2005 года) был ПК на основе AMD Sempron и ATI Radeon 9250, и мне приходилось учиться им пользоваться самому, обычно некому было научить меня даже простейшим принципам работы с ПК, информатики в школе у меня не было тогда... Я пытался спрашивать других людей, но осознав что они тоже ничего не понимают мне пришлось принять суровую реальность и учиться по-своему как мог.

В итоге я научился запускать игры и приложения, потом устанавливать игры и приложения (игры были основной движущей силой наверное), работать с файлами, в целом осваивал операционную систему и все что мог, в конце концов научился переустанавливать Windows XP, даже Windows 98 смог установить и она проработала 3 дня...

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Это были времена CD-DVD дисков...

Однажды играя в Doom 3 нашел редактор карт и научился методом тыка создавать свои карты. Логическое мышление развивалось неплохо, в какой-то момент я обнаружил моды на одном из дисков, и научился свои моды делать для игры анализируя как работает уже готовое.

Когда появилась пиратская Half-Life 2, конечно же я её прошел несколько раз, консоль разработчиков была довольно интересна ибо показывала возможные команды стоило ввести хоть одну букву, так я каждую команду перепроверял что она значит, в том числе в совокупности с другими командами.

В скором времени я научился создавать .bat файлы ибо было несколько созданных до меня, я их использовал как пример чтобы научится самому делать подобное, так я научился запускать Half-Life 1 и CS:S папки которых были в игре Half-Life 2.

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Конечно в CS:S и HL1 не хватало файлов, но я догадался брать и редактировать файлы от Half-Life 2 чтобы подошли, так я полноценно прошел первую часть игры который не было на упаковке диска, и даже немного поиграл в кривую без текстур CS: Source, интернета ясное дело не было.

Еще припомню стратегию C&Q Generals и часть "Zero Hour", тоже пиратские само собой, другое вряд ли можно было особо достать тогда в моей местности, там тоже был редактор карт и смотря на ошибки выдаваемые редактором я смог добавить недостающие элементы в .ini файлах игры, просто по подобию уже существующего создал своё, лишь бы редактор запустился не ругаясь на ошибки...

Это зашло так далеко что я начал создавать новых юнитов в игре редактируя .ini файлы, по сути, как и в Doom 3 начал делать свои модификации к игре.

В WarCraft 3 аналогично приходилось возиться прописывая пути к игре ибо редактор карт чувствителен к этому всему делу.

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Много чего интересного еще происходило, даже какое-то время верил в защиту от антивирусов, но со временем я понял что от антивирусов гораздо больше вреда чем пользы, особенно когда в будущем появился доступ к интернету и обнаружил взаимосвязь между присутствующим в системе антивирусом и появлением вирусов из неоткуда...

Оказалось что сам антивирус накачивал мне в систему вирусы, тогда доверие к антивирусам было уничтожено, да и система без антивирусов стала не только быстрее работать, но и сами вирусы прекратили появляться, если только я их своими собственными действиями не заносил в систему.

Так как мне приходилось всему учиться в основном самому (плюс несколько книг по железу ПК появившихся не сразу), у меня неплохо выработалась память на историю своих действий, и так по нарастающей я научился разгонять систему... Сначала программой clockgen (если не ошибаюсь), эверестом смотрел в тестах на разницу от своих действий, потом до биоса добрался, понял что ОЗУ мешает разгону и её частоту нужно понижать, про шину HT тоже догадался что нужно понижать разгоняя FSB.

Настраивать некоторые параметры приходилось множителями, естественно мне пришлось понять как это все работает и зависит между собой в системе, что тоже неплохо развивает мышление.

Так я учился и разгонял пока не разогнал шину до 300МГц, я же тогда еще не понимал много это или мало, я просто разгонял и видел прирост производительности от разгона... Но до текущих дней этот первый ПК конечно не дожил, и дело не в разгоне, он умер от короткого замыкания по шине USB когда вставлял какую то самодельную штуку в порт.

Это сейчас я знаю что ПК умер от КЗ по шине USB ибо имею очень много накопленного опыта и знаний чтобы это определить, но тогда я не имел багажа знаний и опыта, так ПК был разобран и продан как неисправный... В итоге потом появился ПК на AM2 платформе с видеокартами от nVidia которые меня в полной мере научили что такое отвал и как его лечить в духовке, но это уже другая история.

На самом деле времена были интересные, много чего происходило что не хватит и двух статей чтобы все расписать, но общую суть относящуюся к теме статьи я постарался передать.

Собственно старые фото старого ПК, Epox 8KDA7I, Sempron на 1400МГц (разгон был до ~2100МГц по шине), 1 модуль на 1ГБ (добавлен со временем), был еще изначальный модуль на 256МБ, но он мешал разгонять систему по шине, видеокарта изначально была пассивная Sapphire Radeon 9250 на 128МБ, потом GeForce 4 MX440 на 64МБ, HDD на 80ГБ от Samsung бракованный.

И еще немного старых фото, тогда пассивная Radeon 9250 словила отвал, а я про это особо не понимал ничего... Я не знал что такое отвал, но при этом уже тогда догадался видеокарту засунуть в морозильник, не получив никаких изменений в работоспособности пытался греть над газовой плитой, аккуратно чтобы не спалить, но я был слишком аккуратен и этот "прогрев" не дал результата, я был очень близок...

В итоге я перешел на GeForce 4 MX440 с отвратительной цветопередачей и графикой в играх ибо других вариантов не было, еще можно заметить что изначально чип MX440 был с другой маркировкой, но её срезали и нарисовали новую, к текущему моменту новая маркировка уже наверное полностью стерлась.

Во времена пока мой первый ПК был исправен я активно играл в Doom 3, он и стал крышкой гроба для пассивной Sapphire Radeon 9250, видеокарта долго сопротивлялась, драйвер ATI время от времени сбрасывал видеокарту ибо она зависала от перегрева, а я не понимал почему это происходит.

В других играх (Project IGI 2, Unreal Tournament 1999, CS 1.6, Half-Life 2, Blood Rayne 2, Silent Hill 4, NFS и т.п.) как ни странно Radeon 9250 нормально работала, похоже они не так сильно нагружали чип как Doom 3.

Еще припомню 3D Mark, но его я гонял не ради результатов, а чтобы посмотреть на красивую графику относительно многих игр, ради забавы скорее чем ради каких-то результатов, с установкой GF4 MX440 про 3D Mark пришлось забыть ибо почти ничего не работало с этой видеокартой...

Особенно отмечу HDD Samsung SP0802N из бракованной партии, и в первом ПК он у меня посыпался, стоит ли говорить что тогда я не смог бы позволить себе купить новый HDD, да и в целом не понимал почему это нужно было сделать.

Но я лечил как мог этот диск из бракованной партии, а он сыпался и сыпался со временем, но у меня других вариантов не было... Однажды этот диск перестал разваливаться, и я уже к тому моменту неплохо был научен работе с HDD и данными.

Вот и этот диск, его я приберег и не отдал на продажу когда ПК сломался, видимо я уже был достаточно разумен чтобы не продавать накопители информации, теперь я этот диск собираюсь снова задействовать.

Пожалуй на этом хватит истории.

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Обзор ASRock K8NF6G-VSTA

Основные технические характеристики Сокет Socket 754 (2003 год появления)

Все серии Sempron (32-64Bit) и Athlon 64 Чипсет NVIDIA® GeForce 6100 / nForce 405 Память DIMM DDR1 SDRAM - 2 слота, 1 канал. Встроенная графика NVIDIA® GeForce 6100 до 256МБ из ОЗУ

Аудио ALC861 (6 аудио выходов на задней панели) Сеть RTL8201CL (10/100)

Подсистема хранения информации 2x SATA 2.0 (300MB/s), 1x IDE (ATA133), 1x FLOPPY USB 4x USB 2.0 (задняя панель) + 4x USB 2.0 (передняя панель) Размер MicroATX (~21x24 см.)

Собирать систему буду на основе системной платы от ASRock, да, тут нет AGP слота, чтобы установить Radeon 9200 или 9550-9600 которые у меня есть и они наиболее близки к моей первой Radeon 9250, но у меня где-то была X800GTO для PCI-e слота, она вполне сойдет, но установлю её позже.

Сейчас будет небольшой обзор на ASRock K8NF6G-VSTA:

Несмотря на 2003 год выпуска платформы AMD s754, здесь реализован прямой доступ к ОЗУ, иначе говоря контроллер памяти встроен в процессор и это отлично видно по дорожкам на плате, что ведут слоты ОЗУ прямо в процессор, Intel такое смогли сделать для потребительского рынка лишь спустя ~5 лет (в 2008 году) выпустив LGA1366.

Само собой процессоры AMD для s754 получили поддержку x86-64, хотя и не все модели, удивительно лишь то, как Intel запоздал с x64 процессорами, сначала выпустив Itanium в 2003 году (не проверял лично ибо его достать просто нереально), а после выхода LGA775 в 2004 году некоторые из процессоров якобы научились в x86-64.

Но у меня был как-то Celeron под LGA775 который по заявлениям Intel умел в x64, но на деле я не смог даже x64 операционную систему установить, не говоря уже о том, чтобы использовать какой-либо x64 софт, так что я бы не стал говорить что Intel смогли выпустить адекватные x64 процессоры в то время...

Но вернемся к плате, как можно заметить, конденсаторы выглядят отлично, дроссели старого образца и имеют серьезное сечение в отличие от современных "кубиков" над которыми активно пляшут маркетологи.

Далее будут фотографии отдельных элементов.

Ключи тем временем рассчитаны до 150 Ампер в импульсном режиме.

Тут и без точных измерений видна разница в сечении проводника между старыми дросселями и более современными "кубиками", раньше явно делали чтобы оно работало и не выделяло лишнее тепло по вине слишком тонких проводников, а теперь бесконечные "премиальные" дроссели лишь бы выглядело красивее, и все равно что у пользователя потом они раскаляются до сотни градусов подогревая все вокруг.

Далее можно заметить два пустых места под SATA, теоретически их можно распаять, возможно немного модифицировать прошивку BIOS и будет 4 SATA слота вместо двух изначальных, но это в теории.

Рамка крепления системы охлаждения довольно забавная у меня, скорее всего подойдут радиаторы даже от Intel 478 платформы, ну а крепления AMD с этого момента стандарт, даже по сей день, и за это огромное уважение AMD.

Стандартное крепление AMD настолько хорошо продумано изначально, что применяется уже более 19 лет даже в современных платформах.

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Корпус

Иметь системную плату конечно хорошо, но её нужно куда-то установить, и тут я достал старый MicroATX корпус с чердака.

По сравнению с моим самодельным MicroATX корпусом, заводской MicroATX выглядит как громадина, хотя не стоит забывать что мой самодельный корпус по факту (~0.012 куб.м.) меньше многих MicroITX корпусов, особенно учитывая что в большинство MicroITX я не установлю MSI GTX1070 AERO OC, Chieftec Proton BDF-1000C и Gigabyte B450M H.

Внутри не скажу что просторно, но при желании можно установить любую видеокарту благодаря почти грамотной компоновке внутреннего пространства корпуса.

Я не использовал этот корпус для своих основных ПК лишь потому, что видеокарты внутри него "задыхались", нужно его модифицировать чтобы адекватно охлаждались видеокарты.

Каретка HDD отсоединяемая, что невероятно удобно и практично.

В общем сойдет корпус для сборки.

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4 процессора

Для сборки системы у меня есть 4 процессора, это все семпроны:

У двоих есть проблемы с ножками, одному я припаял ножку обратно, она вышла чуть короче чем была, но возможно это не будет критично учитывая конструкцию сокета... А вот второй проблемный ЦП я решил не паять, просто оставлю без одной ножки и посмотрю что из этого выйдет.

В любом случае ножки процессору припаять хоть и сложно, но возможно, совсем другое дело ножки в LGA сокетах, если сломалось то это конец для системной платы целиком...

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Сборка

Сначала я установил HDD на 40ГБ, однако спустя некоторое время я вспомнил про SP0802N, но про него чуть позже.

Блок питания усовершенствованный STC-450W формата Micro, но размещенный в классическом корпусе БП.

В старый корпус блок питания можно установить только сняв верхнюю крышку.

Можно заметить полость со стороны задней стенки корпуса, в ней как раз можно спрятать излишки проводов от блока питания, а ведь этому корпусу 22 года уже...

С подключением накопителей довольно неприятная ситуация образовалась, IDE шлейф конфликтует с SATA кабелем, не критично конечно, но неприятно, ибо я планирую подключить еще SSD к этой системе.

Полагаю что не только меня напрягают такие коннекторы передней панели корпуса, исправляем:

Половина работы сделана.

Первым в дело пойдет SDA2800AI03B0 с отломанной ножкой которую я решил не припаивать, и один модуль памяти на 512 МБ.

Для охлаждения процессоров AMD Sempron можно обойтись даже радиатором от чипсета, эти процессоры очень мало тепла выделяют (гораздо меньше чем заявлено), однако я решил попробовать установить PCCooler GX-X4 который прекрасно справлялся с R7 2700X.

Крышку корпуса конечно не закрыть с такой башней, но мне это сейчас и не нужно.

Вот и настало время Samsung SP0802N, устанавливаю, подключаю и фиксирую:

На этом можно сказать система собрана и готова к запуску, видеокарту я добавлю позже, у системной платы есть встроенная графика.

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Старт, Windows XP и Windows 7

На этом я закончу данную статью, вообще изначально я собирался все в одной статье сделать, но статья уже набирает неприятный объем, потому было решено разделить на несколько частей материал.

В следующей статье я продолжу данный раздел и займусь разгоном.

А напоследок объясню почему называю AMD Sempron бюджетным королём, все дело в стоимости сборок в ~2005 году, у меня газеты конечно не сохранились с частными объявлениями, но подавляющее большинство самых дешевых ПК были именно на процессорах Sempron, и мой первый ПК был как раз на одном из таких процессоров, ибо он обошелся относительно дешево в 2005 году.

Я даже нашел в одной книге (железо ПК) таблицу стоимости процессоров, там как раз есть Sempron 2500+ который у меня и был изначально (напомню, я разгонял ЦП с 1400МГц до 2100 МГц по шине), от Intel подавляющее большинство ЦП в таблице уже для устаревшего на тот момент 478 сокета, и стоят они ничуть ни дешевле, а то и дороже более современного Sempron.

Но одна лишь стоимость не может оправдать такое звание, однажды у меня была и система от Intel на основе LGA775, она не сохранилась до текущих дней, но скажу я так, когда Sempron 754 сокета вполне способен работать с Windows 7 x64, аналогичный по времени Celeron LGA775 в паре с платой от Intel (945 чипсет насколько я помню) даже с Windows 7 x32 не справлялся от слова совсем, при этом жарил как утюг по сравнению с Sempron...

Даже двухканальный контроллер памяти в системной плате не спасал LGA775 с Intel Celeron на борту, когда Sempron s754 имеет всего один канал памяти встроенный в сам процессор.

К сожалению я не смогу достать такую же систему от Intel для сравнительного тестирования, но показать возможности старого Sempron я вполне могу, но это в следующих статьях.

Продолжение следует: <<здесь будет ссылка на вторую часть>>