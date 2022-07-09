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Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал

Когда я начал использовать собранную MicroATX систему на основе блока питания Chieftec Proton BDF-1000C, у некоторых людей возникли обоснованные претензии к способу подключения питания с лицевой стороны ПК.
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Когда я начал использовать собранную MicroATX систему на основе блока питания Chieftec Proton BDF-1000C, у некоторых людей возникли обоснованные претензии к способу подключения питания с лицевой стороны ПК.

С одной стороны для меня вполне удобно даже когда спереди подключение ПК к розетке электросети происходит, но с другой стороны мне не давали покоя обоснованные аргументы в пользу переноса гнезда питания с передней панели на заднюю.

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Ведь если розетка будет с противоположной стороны ПК, провод нужно будет изгибать, а это выглядит не очень хорошо, и по факту занимает лишнее место спереди.

При создании данного ПК я изначально планировал подключение питания с задней стенки, и даже реализовал это, но после убрал так как оказалось не нужно, теперь я снова достал старые наработки и адаптирую уже под готовую систему.

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Тут сложностей никаких, все уже было сделано когда я только начинал собирать этот мини ПК, осталось только установить в свои места и изолировать.

Сложности начались в зоне блока питания, который к слову удалось разобрать не извлекая из корпуса, хотя я не предусматривал изначально такую возможность, это скорее приятный бонус грамотного расположения комплектующих в столь ограниченном пространстве.

Во время первой примерки пришлось пожертвовать частью вентилятора охлаждающего ОЗУ, уголок мешал заводить провода питания и давил на изоляцию, а это недопустимо.

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Теперь я аккуратно обработал напильником вырез под ввод проводов чтобы ничего не порезалось об острые грани при сборке, перепроверил чтобы ничего не сдавливалось, на этом и закончил работу над вводом проводов в блок питания.

Надежно припаял провода к гнезду питания, чтобы не отрывались даже если дергать за них, уложил аккуратно чтобы не болтались где попало, и собрал обратно блок питания.

Попутно приклеил дополнительных прокладок к видеокарте, чтобы она преимущественно сосала воздух из отверстий боковой крышки, но ни в коем случае не из внутреннего объема корпуса.

Гнездо питания сзади корпуса я конечно сделал, и систему можно даже с обеих сторон подключать к электросети, но есть очень серьезная и опасная проблема...

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Одно из гнезд будет открыто при подключенном питании, а это опасно так как в гнезде будут оголенные штыри под напряжением, они конечно утоплены вглубь, а штырь заземления наоборот выступает для безопасности, но это все равно опасно.

И тут я достал воздушную полимерную глину думая что после высыхания она будет отличной заглушкой для неиспользуемого гнезда...

Если даже сорвать полимерную глину снаружи, может быть оголен только выступающий штырь заземления абсолютно не представляющий опасности, а штыри фазы и нуля остались внутри полимерной глины.

Однако воздушная полимерная глина очень долго высыхает...

И на этом моменте я решил использовать пищевую пленку в качестве разделителя и снова попробовать вариант с полимерной глиной, на этот раз у меня получилось гораздо лучше, и полимерная глина высохнет гораздо быстрее на открытом воздухе.

Я решил немного помочь полимерной глине с сушкой...

Некоторое время слепок из воздушной полимерной глины сушился в печи, но оказалось что сушить нужно гораздо дольше, впрочем, и без печи эта воздушная полимерная глина могла неделю сохнуть, так что я не стал слишком долго ждать.

Однако у меня сработала привычка делать замер сопротивлений перед включением в электросеть всяких непонятных вещей, все же заглушка в ответственном месте, результаты замеров говорят сами за себя, сырая полимерная глина очень даже неплохо проводит электричество.

В итоге я прекратил подобные эксперименты и вернулся к проверенному временем способу изоляции, просто надел термоусадочную трубку и усадил, для надежности следует в два слоя усаживать загибая кончики предыдущего слоя.

Даже если засунуть туда пальцы, ничего не произойдет в итоге, тем более штырь заземления откровенно мешает туда засунуть пальцы, хотя нужно будет подумать над полноценной заглушкой.

Теперь самые толстые провода с одной стороны расположены, а спереди только 4 USB порта могут обрасти проводами и 2 аудио гнезда, хотя если подключить вторую пару аудио гнезд то еще на 2 провода можно будет больше подключить...

Заключение

Теперь провода у системы более организованные чем были ранее, а ведь я всего лишь разместил гнездо для сетевого шнура в задней стенке ПК, так сказать классика.

При этом у меня еще сохранилось гнездо спереди, которое вероятно не будет использовано больше, и на этом моменте следует сделать явное предупреждение...

Электричество не игрушка, оно не имеет запаха и цвета, но оно очень легко может убить любое неосторожное существо, в том числе и человека.

Я не могу советовать делать подобные модификации, но если очень нужно сделать, то делать подобные модификации следует крайне внимательно, я не просто так акцентировал внимание про недопустимость давления на провода какими-либо элементами системы.

При этом следует понимать один нюанс, любой провод это антенна, простой кусок провода поглощает электромагнитное излучение которое присутствует всегда и везде, даже в горах и в океане.

Если же провод под напряжением, то он является излучающей антенной, и создает в небольшом радиусе электромагнитный фон (помехи), потому не следует слишком близко к системным платам и любым другим компьютерным комплектующим подводить провода подключенные к электросети.

Именно поэтому я выбрал самое отдаленное место от системной платы для прокладки проводов которые будут под напряжением электросети.

В качестве дополнения будут размеры системного блока так как в предыдущих статьях я упустил этот нюанс:

Размер корпуса без учета подставки: 395 x 285 x 95 мм., объем ~0.011 куб. м.

Габариты корпуса с учетом подставки: 395 x 310 x 115 мм.

Для любителей говорить "Лучше купить какой-нибудь xxx": Сначала предложите корпус размером около 395x285x95 мм. (~0.011 куб. м., отклонение объема не более 30%), стоимостью менее 50$, чтобы в него влезли все мои комплектующие, и обязательно он должен быть доступен для покупки в регионах Беларуси, после соблюдения всех условий смело предлагайте "выбросить старое и купить новое".

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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