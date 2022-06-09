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Эпилятор В.Ч. Индивидуальный (1991 год)

Однажды мне в руки попало довольно странное устройство с инструкцией, прочитав инструкцию я понял что внутри коробочки есть повышающий преобразователь напряжения который может быть полезен для тестирования некоторой электроники, но у прибора оказалось совершенно другое назначение...

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Прежде всего я покажу инструкцию, она прекрасно расскажет о приборе почти всё, и чтобы было хоть что-то видно я достал сканер...

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В общем плане два скана, это одновременно инструкция и товарный чек с гарантией, есть штамп с датой 25.05.91 (25.05.1991)

Для удобства чтения я разделил изображения на куски каждый из которых имеет в целом более высокое качество чем общий план.

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В инструкции сказано, что этот эпилятор прошел испытания во Всесоюзном научно-исследовательском институте медицинской техники Минздрава СССР, и является более эффективным по сравнению с предыдущими модификациями, а значит это далеко не единственный экземпляр...

А если учесть что приводят его преимущества перед подобными эпиляторами, значит что были и другие конкурирующие устройства подобного типа.

Пожалуй хватит ужасов и перейдем к самому устройству...

Иглодержатель и игла расположены в закрытом отсеке, как можно заметить игра заржавела за 31 год хранения, и вообще это выглядит довольно дико...

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Одновременно отсек для двух элементов 3336 (КБС-4,5) и педаль включения.

Было достаточно сложно разобрать устройство ибо корпус склеен и даже ацетон с трудом разжижал клей, но я добрался до начинки, и взору предстала схема похожая на разновидность мультивибратора в которой присутствует дроссель и трансформатор на ферритовом сердечнике.

Испытания

Чтобы проверить эпилятор я достал мультиметр и самодельный аккумуляторный паяльник, ведь два 18650 аккумулятора как раз дают нужное для работы напряжение.

Эпилятор выдает переменное напряжение и мультиметр показывает ~200-400в, что довольно много и приятного будет мало если случайно прикоснутся, проверять на себе конечно же я не стал даже несмотря на то, что это устройство явно не сможет выдать опасную величину тока при таком напряжении...

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Особо примечательны импульсы в ~1400в во время включения и отключения устройства, такое напряжение может и пробить одинарную изоляцию провода...

Неоновая лампа горит довольно ярко, это свечение выглядит красиво, но в то же время не стоит забывать про осторожность имея дело с высоким напряжением...

Заключение

Современные производители наверняка будут негодовать при виде огромного количества пространства неиспользуемого и толщины пластика что на этот прибор можно встать одной ногой и он не сложится пополам, этому прибору больше 30 лет, и тогда судя по всему не особо то и гнались за максимальным удешевлением во имя лишней копейки в карман.

Использовать по назначению этот эпилятор для меня выглядит весьма странной идеей, особенно если учесть особенности его работы, но раньше видимо эти устройства пользовались некоторой популярностью.

При всем этом можно проследить явный расчет на адекватность и сознательность пользователя вверяя ему подобное устройство, тем временем в современном мире та же NVIDIA запрещает пользователю трогать DRM-костыли вроде HDCP чтобы правообладатели не потеряли контроль над системами пользователей, а Google принуждает к своим сервисам зачастую запрещая их отключать в смартфонах и т.п...

Но если оставить хаос современности в стороне, то это было довольно странное и неоднозначное устройство, с одной стороны это вроде как эпилятор, но с другой стороны тут высокое напряжение и острая игла, хотя судя по тому, что это не единичный экземпляр и были аналоги, у адекватных и здравомыслящих людей проблем явно не возникало с этим эпилятором.

Но сейчас этот эпилятор имеет смысл использовать разве что как удобный и относительно безопасный источник высокого напряжения, больше я не вижу ему применений на данный момент.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.