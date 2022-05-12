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Между современными системами и старыми мониторами обязательно возникнет несовместимость, ибо "устаревшее" не выйдет просто так подключить к "современному", и тут на помощь приходят китайские переходники.

Один из таких переходников приехал вместе с PCI-e x16 шлейфом для сборки миниатюрного ПК:

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На момент заказа этот переходник мне обошелся в ~239 рублей (~3.2$), но сейчас он подешевел до ~200 рублей (~2.95$).

Переходник DP-VGA: ( aliexpress.ru/item/33058655375.html )

Продавец: ( zihan.aliexpress.ru/store/4895001 )

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Упаковка на удивление приятная, можно аккуратно открыть и закрыть обратно:

Штекер из пластика, корпус переходника в пленке.

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Это тот случай, когда снимать пленку не стоит ибо корпус глянцевый и собирает все отпечатки рук на себе.

Так как я уже имею HDMI-VGA переходник, для меня не составило труда разобрать и DP-VGA переходник.

Внутри ничего особенного: Чип CM3166E и SMD обвязка из конденсаторов и резисторов.

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На микросхему CM3166E я не нашел информации в интернете.

Раз уж дело дошло до переходников, думаю есть смысл достать старый HDMI-VGA переходник.

Пытаясь разобрать я немного поломал переходник, но ничего страшного, вправим обратно...

На этот раз схема чуть сложнее чем в DP-VGA переходнике, даже какой-то регулятор напряжения судя по всему распаян под маркировкой "662k".

Микросхема на этот раз TSC9669S, информации в интернете на неё не нашел.

При сборке конечно же поломал еще раз этот переходник, но у меня есть паяльник так что никаких проблем.

Оба переходника отлично работают и передают EDID ЖК монитора правильно.

Дальше есть смысл проверить работу переходников в плане нагрева, и первым пошел модифицированный HDMI-VGA.

Спустя примерно 22 минуты корпус модифицированного переходника нагрелся до 37 градусов, а самая горячая точка вокруг алюминиевого радиатора достигла 48 градусов.

От DP-VGA переходника я ожидал идентичный уровень нагрева как у HDMI-VGA, но как оказалось DysplayPort-VGA переходник более чем адекватен в плане нагрева, и явно не требует установки дополнительных радиаторов.

Разгон и ЭЛТ монитор

Вот и пришло время ЭЛТ монитора LG Flatron F900B...

Начал я со старого HDMI-VGA переходника.

Из примечательного сразу можно заметить съеденное изображение по бокам, на это конечно может и видеокарта влиять, видеокарты от nVidia часто имели проблемы с сигналом на монитор по моему опыту.

Максимум удалось разогнать старый HDMI-VGA переходник до 73 Гц при разрешении 2048x1536 и до 74 Гц при разрешении 1280x1028, да, я немного ошибся и выставил 1028 вместо 1024 и получил 74 Гц вместо 75 как оно работало с ЖК монитором, но думаю это не большая ошибка.

Съеденное изображение настройками монитора невозможно исправить, вероятно это проблема формирования аналогового сигнала со стороны переходника на основе цифрового сигнала от GTX 1070.

И это крайне неприятно, ибо раньше я спокойно использовал этот переходник с этим же монитором, но уже в паре с видеокартой RX 560, и такой проблемы точно не было в те времена...

Далее я перехожу к новому переходнику DP-VGA, и тут уже явно видно, что разработчики предусмотрели вероятность подключения к видеокартам от nVidia и переходник формирует с огромным "зазором" аналоговое изображение, чтобы можно было монитором исправить и ничего не съедалось.

Максимальный разгон DP-VGA переходника уже вышел на уровне 82 Гц при разрешении 2048x1536 и 1280x1024, что гораздо лучше предыдущего переходника из HDMI в VGA.

Немного исправив геометрию я пошел играть конечно же...

Все же на нормальном ЭЛТ мониторе играть многократно приятнее чем на тормозных ЖК матрицах...

Конечно сходу мой мозг не привык считая что видит движение на тормозной ЖК матрице и пытался компенсировать типичное для ЖК размытие в движении, но к хорошему быстро привыкаешь и уже после ЭЛТ прекрасно видно насколько ЖК отстают в скорости и четкости изображения при движении...

Технические характеристики и заключение

Технические характеристики - Старый HDMI-VGA Zihan DP-VGA Чип TSC9669S CM3166E Стоимость ~2-3$ (предположительно) ~3$ Вход (подключение к видеокарте) HDMI DysplayPort Выход (монитор) VGA Максимальное разрешение 1920x1080 (стандартное)

2048x1536 (ручная настройка) Разгон

ЭЛТ монитор LG Flatron F900B 2048x1536 - 73 Гц

1280x1024 - 75 Гц

1280x1028 - 74 Гц 2048x1536 - 82 Гц

1280x1024 - 82 Гц Проблемы 1) Могут быть проблемы с видеокартами от nVidia в зависимости от видеокарты.

2) Сильный нагрев. Нет

Даже не знаю что еще добавить, пожалуй пойду играть смотря на комфортное для глаз изображение ЭЛТ монитора которое четкое при активном движении в играх, давно пропавший интерес к играм вдруг вернулся...

Теперь я понимаю почему перестал играть как перешел на ЖК мониторы...

Конечно, 2560x1440 на ~20 летний ЭЛТ монитор не выставить (хотя если бы ЭЛТ развивали то почему бы и нет...), и весит 25 кило занимая треть стола, далеко не каждый человек осилит такой монитор перенести в другое место, да и кушает под 100 Вт (F900B)...

Однако он работает до сих пор, и работает все еще на недосягаемом уровне скорости для ЖК мониторов, а все из-за принципа работы и восприятия.

К сожалению ЭЛТ мониторы забросили и не развивают уже давно ибо дешевле в коробку запихнуть 4 тормозных ЖК монитора вместо одного ЭЛТ...

На этом все, благодарю за внимание.