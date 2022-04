За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Я всегда плохо относился к сервисам облачного гейминга и потому решил попробовать лично, вдруг они не так уж и плохи как я предполагал на основе своих знаний и теоретических данных, однако в реальности "облачный гейминг" оказался гораздо хуже, чем я предполагал...

И пожалуй я не стану сразу в лоб расписывать почему облачный гейминг это по сути мертворожденная технология, вместо этого я просто опишу свой опыт облачного гейминга, а в конце подведу выводы.

Прежде чем писать данную статью я забросил эту тему почти на месяц чтобы "остыть" и объективно посмотреть на произошедшее, почему я не стал писать статью сразу после знакомства с облачным геймингом станет ясно в процессе...

Моё знакомство с "облачным разводом"

Первым делом я начал искать где можно бесплатно попробовать облачный гейминг, но сразу же наткнулся на мошенников которые якобы позволяют "попробовать бесплатно" но при этом вынуждают привязывать банковскую карточку оправдываясь проверками чтобы я не оказался ботом:

Типичная социальная инженерия, под видом "благих намерений" принуждают пользователя делать "что нужно", даже если это раскрытие конфиденциальной информации с целью завязать этого пользователя на себе под красивые (кому как) геймерские картинки, ведь соглашение мало кто читает.

Естественно я вспомнил про более известный сервис GeForce NOW от nVidia, и ушел туда проверять ведь критикую облачный гейминг так и не попробовав его в деле...

Бесконечные регистрации, авторизации и привязки...

В отличие от первого "облачного развода" GeForce NOW потребовал браузер Google Chrome для работы и мне пришлось покинуть Mozilla Firefox, может оно и к лучшему...

Я обнаружил что Mozilla скрывает от пользователя очень много информации, скрывается не только реальное потребление ОЗУ, но и ID процессов тем самым лишая пользователя возможности определить сторонними инструментами что сожрало ~9 ГБ ОЗУ:

Так или иначе я перешел в Chrome и продолжил возню с авторизациями.

Я уже не помню весь ворох регистраций и авторизаций которые пришлось пройти ибо замучился бы делать скриншоты, но я помню как поминал матерными словами облачные сервисы...

Кое-как я добрался до списка игр в GeForce NOW, и обнаружил что мои приключения с авторизациями были лишь началом ибо сами игры требуют авторизацию в DRM-площадках вроде Steam и т.п., то есть нельзя просто так взять и запустить игру как нормальный человек, и так практически все игры которые я смотрел.

При этом некоторые игры еще и "Офлайн", вроде и есть игра, а поиграть не разрешают:

После я продолжил танцы над авторизацией и наконец добрался до самого GeForce NOW:

В итоге я нашел игру в которую смогу войти и мне снова компостируют мозги авторизациями:

Наконец появилась "загрузка" где навязывают платную подписку:

Спустя 15 минут ожидания я достиг 36 места в очереди, за эти 15 минут я успел подумать над тем, что ни один здравомыслящий человек не будет ждать столько времени ради игры, и в большинстве своем это либо искусственная очередь, либо боты которые накручивают активность для nVidia, якобы их сервисы крайне популярные аж целые очереди стоят...

Спустя еще 3 минуты я наконец добрался до игры, при этом мне тактично отключили правую кнопку мыши чтобы я не мог вызвать контекстное меню и принуждали использовать полноэкранный режим работы, что крайне неудобно когда система используется не только для игр:

Естественно у меня отобрали возможность нормально делать скриншоты, с этого момента я в системе которая диктует что мне можно делать, тут же отлично видно шлейф залипших пикселей ЖК матрицы:

Так как мне не жалко аккаунт Gaijin я изрядно покрывая nVidia матерными словами и все подобные сервисы кое-как ввел пароль, ведь "копировать/вставить" запрещают в сервисе...

Пробиваясь через капчи у меня потребовали код двухфакторной аутентификации, но сам код мне так и не выслали, а повторно отправить нельзя, выход только один, закрыть сеанс осознавая что для повторного запуска нужно будет снова ждать очередь.

Я хоть и не поиграл, но по курсору в главном меню игры ощутил задержки на уровне китайской дешевой карты захвата, а ведь у меня было тогда оптоволокно с 200 Мбит пропускной способностью и задержкой около 4-6мс на расстоянии более 100 км, т.е. качество сети хорошее в моем случае...

Пожалуй я оставлю за кадром свою оценку "облачному разводу" от nVidia...

World of Tanks:

Чтобы не тратить зря свое время следующей игрой я выбрал WoT, как раз у меня есть "левый" аккаунт который создавался чисто ради забавы и не имеет двухфакторных привязок.

И конечно же снова очередь, я более чем уверен в том, что это не реальные люди, а типичные боты для искусственного увеличения популярности сервиса, или в крайнем случае искусственная очередь, ведь когда все закрыто и недоступно общественности самому себе накрутить популярность не составит никакого труда...

Иронично что с рейтингом игры PEGI 7 есть надпись "Насилие", а ведь то что делает облачный сервис только "насилием" по отношению к пользователю и можно назвать.

На этот раз ожидание заняло всего 10 минут, что лишь подкрепляло мои догадки про "искусственную очередь" чтобы издеваясь таким образом вынудить пользователя купить платную подписку...

Пройдя очередные мучения с вводом пароля (запреты на копирование) я изрядно покрывал матерными словами как nVidia, так и всех кто этот "облачный развод" вообще поддерживает...

Я генерирую разные пароли на каждый аккаунт и сложно передать словами насколько сильно я хейтил nVidia и облачный гейминг в целом пока вводил вручную каждый пароль, а потом еще с капчей приходилось извращаться, настолько диких капч я еще не видел, уровень НЕ доверия к облачному геймингу заоблачный...

В конце концов WG сжалились надо мной и выдали адекватную капчу которую реально было ввести человеку без ошибок, к сожалению я не догадался сделать фото предыдущих 5-6 капч которые постоянно содержали в себе неоднозначные символы:

Я потратил больше часа на бесконечные авторизации, регистрации и ожидания чтобы наконец... Наконец сказать "на каком ***** корыте они хостуют свои сервера"...

У меня на SATA HDD игра загружалась быстрее...

Пинг 1 мс., очевидно что WG плотно работают с "облачным разводом" иначе не объяснить такую плотную интеграцию между игровыми серверами и облачным сервисом.

Бесконечные раздражающие огоньки провоцирующие внимание пользователя буквально везде разбросаны, я еще не начал играть, а игра меня уже раздражает...

Курсор на вид реагирует гораздо бодрее чем в случае игры от Gajin в которую я так и не смог войти, но это лишь "на вид", курсор конечно бодро летал, но что-то не так.

Я понял что облачный сервис использует трюк когда отображают курсор главной операционной системы, а курсор "виртуальной" системы скрывают чтобы он не ползал с задержкой за основным курсором, а разрывы курсора при движении я могу списать на попытку совместить это дело с алгоритмами предугадывания движений...

В общем я просто вошел в очередь на запланированный бой как это обычно происходит у WG, нужно же как то сам игровой процесс оценить даже если результат боя уже определен балансировщиком...

Довольно сложно культурно выразить происходящий треш во время игры...

В плане задержек с одной стороны я был приятно удивлен ощутив что игра имеет скорость отклика даже быстрее чем реальный ПК способен (отрицательная задержка), но за это есть несоразмерная расплата с другой стороны...

Облачный гейминг активно эксплуатирует алгоритмы предсказания движений, и это приводит к фризам и неправильным движениям каждый раз когда алгоритм неправильно определил и сделал движение которого я не делал, еще добавлю что качество звука оставляет желать лучшего, и кроме низкого качества аудио/видео постоянно были проблемы с синхронизацией звука.

Стоит ли говорить что постоянные фризы уже доставляют массу неудобств, а ведь помимо фризов алгоритмы предсказания постоянно уводили слишком далеко прицел и мне приходилось извращаться в попытках довести прицел в нужное место чтобы хоть как то навести на танк противника, но прицел постоянно улетал дальше чем нужно...

Хотя стоит признать что благодаря подкруткам со стороны сервера WarGaming мои выстрелы все равно летели в танк противника и пробивали даже если фактически курсор улетал мимо танка противника.

Однако алгоритмы предсказания движений действуют не только на курсор, реальность штука суровая, я сижу за конкретным физическим устройством которое само по себе имеет задержки, интернет тоже не идеален и случаются потери пакетов, а это еще дополнительные задержки к уже существующим, в конце концов сами облачные серверы имеют свои задержки, и это все нужно дважды прогнать между игроком и сервером...

И случается такая ситуация, что я нажимаю кнопку "W" или "D" а танк стоит на месте ибо сервер еще не знает что я нажал кнопку, но когда сервер получает команду в дело вступают алгоритмы предсказания и вносят хаос в управление.

Одно дело играть с задержкой когда мозг адаптируется и формирует действия с учетом задержек, другое дело когда задержки есть и любую попытку сформировать действия с учетом существующих задержек ломаются алгоритмами предсказаний которые призваны замаскировать высокие задержки...

Таким образом можно легко затопить свой танк в реке потому что алгоритм не способен без ошибок рассчитать возможные будущие движения и спокойно может сделать несколько движений которые пользователь не делал, а там уже или с моста можно поехать или с утёса слететь...

Заключение

Я уже писал про "Цифровое порабощение и почему DRM это плохо", облачный гейминг по сути новый виток цифрового порабощения, причем мертворожденный виток который без поддержки корпораций и условий монополии не способен существовать.

Если честно я был гораздо лучшего мнения про облачные игровые сервисы пока не попробовал их лично, моё и так не лучшее отношение к облачному геймингу стало гораздо хуже, и ни один маркетолог уже не сможет исправить в лучшую сторону моё плохое отношение к облачному геймингу после всего что я прошел пытаясь поиграть:

nVidia вообще обещает следующее: "GeForce NOW мгновенно превращает практически любое устройство в игровой ПК — запускайте любимые ПК-игры даже на слабом компьютере или смартфоне!".

Это маркетинговое заявление nVidia выглядит забавно после всего что я прошел пытаясь хоть во что-нибудь поиграть в GeForce NOW...

Даже пройдя 9 кругов авторизаций я не смог нормально поиграть, сервис меня постоянно принуждал купить платную подписку издеваясь всевозможными способами.

Почему я решил что очереди могут быть фейковыми или вообще ботами? Все очень просто, ни один адекватный человек не будет ждать пол часа чтобы 30 минут поиграть и снова ждать очередь, тем более сам игровой процесс иначе как безумием не назвать.

При этом не стоит забывать что сервисы облачного гейминга предоставляют ограниченный список игр, чтобы иметь возможность пользователю разрешать или запрещать играть в конкретные игры, т.е. прямой контроль во что можно поиграть, а во что нельзя, стоит ли говорить что таким образом сервис может свободно ущемлять не только пользователей, но и разработчиков игр...

Я более чем уверен, что основная масса "игроков" это просто боты которым без разницы какое безумие происходит в игре с управлением и синхронизацией, у них одна задача, "зарабатывать" игровую валюту любыми способами пока владелец аккаунта занят своими делами.

И я очень сомневаюсь что после ботов владельцы этих аккаунтов играют через тот же GeForce NOW и прочие "облачные разводы", если это конечно не мазохисты, особенно если представить игру через мобильные устройства, где задержка от сенсора может быть в разы больше чем задержка вывода у локального ПК...

Но пришло время затронуть тему криптовалюты и майнинга, если посмотреть на развитие облачных игровых сервисов то можно отчетливо проследить связь с майнингом, ведь до 2017 года облачные игровые сервисы если пытались взрастать то быстро погибали даже с поддержкой корпораций, либо находились в состоянии стагнации.

Можно конечно списать это явление на отсутствие инфраструктуры и быстрого доступа к сети интернет у людей, однако не стоит забывать что потребительские видеокарты в то время стоили адекватных денег, даже когда майнинг "пучило" неадекватно увеличивая стоимость видеокарт на рынке.

Таким образом раскачивая майнинг пользователей лишали доступа к новым видеокартам, а "устаревшие" видеокарты часто искусственно душили, чего стоит случай когда AMD необоснованно и внезапно прекратила выпуск драйверов для множества актуальных видеокарт официально лишив Windows 11 поддержки серий HD7000-R9-Fury.

Да и про поломки забывать не стоит, рано или поздно все ломается даже если каким-то чудом в нынешнее время вещь произведена без закладок запланированного устаревания.

Со временем это все приводит к тому что на рынке физически не будет видеокарт пригодных чтобы нормально поиграть, с одной стороны поломки, с другой стороны искусственные ограничения которыми корпорации часто злоупотребляют.

А в последнее время корпорации собираются еще и процессоры "подмять под себя" внедряя всевозможные Intel ME и Microsoft Pluton на аппаратном уровне, Intel ME уже давно несет множество проблем (невозможность загрузить систему если ME регион DRM-костылю не понравился, всегда открытые уязвимости) и искусственных ограничений (запрет на разгон банальный), и последние версии вполне могут даже загружать прошивки по указке Intel, но Microsoft Pluton обещает быть гораздо злостнее чем Intel ME...

Так или иначе корпорации продвигающие облачные игровые сервисы понимают что "облачный развод" невозможно навязать людям пока у людей есть ПК, таким образом они планомерно лишают людей видеокарт используя майнеров чтобы легально изымать видеокарты до того как попадут в руки геймеров.

Кто-то скажет что майнеры после майнинга продадут видеокарты как Б/У, но это не факт, собрав огромное количество видеокарт в одном ангаре можно как бы невзначай устроить пожар сославшись на сбой вентиляции помещения и все видеокарты сгорят так и не попав в руки геймеров, это очень просто сделать когда видеокарты сотнями тысяч сконцентрированы в одной точке.

В этом и есть суть монополии к которой идут корпорации всеми силами, ведь отобрать видеокарты физически у каждого разрозненного человека крайне сложная задача, как и отобрать возможность играть внезапно прекращая выпуск драйверов или пытаясь применять DRM-костыли.

Другое дело принудительно загнать людей в облачные игровые (и не только) сервисы и спокойно диктовать все что угодно абсолютно не спрашивая хочет этого пользователь или нет, соглашение ведь принял даже если не уведомляли когда устройство покупалось в магазине.

Ведь человек у которого вообще нет никакой возможности поиграть не сможет заметить всех проблем облачных игровых сервисов и будет считать нормальным все что для меня как обладателя ПК выглядит издевательством и ущемлением.

Стоит понимать если человек всю жизнь видит ржавый едва рабочий велосипед то он будет это считать нормой ибо он не видел никогда новый покрашенный велосипед в идеальном состоянии, на этом корпорации активно играют в последнее десятилетие.

Чего стоит только Microsoft со своей огромной DRM-системой Windows, где в принудительном порядке навязывают "центр обновлений" и "защитник" постепенно сгоняя людей в "сервисы"...

Особое упоминание заслуживает запрет на отключение композиции рабочего стола начиная с Windows 8, композиция рабочего стола это та самая штука которую намеренно (или не очень) путают с Aero и прочими эффектами, хотя на самом деле композитор работает независимо от Aero и прочих эффектов и существенно увеличивает уровень задержек когда под "композитор" попадает окно с приложением использующим видеокарту.

Таким образом Microsoft заранее начала готовить пользователей к повышенному уровню задержек лишая возможности увидеть что система может работать и быстрее без композитора...

Принуждая пользователей к облачному геймингу через лишения корпорации возлагают большие надежды на 5G инфраструктуру, однако физику не выйдет обмануть, ни один облачный сервис никогда не встанет на один уровень с равноценным локальным ПК.

Корпорациям придется содержать в подвале каждого дома специальный неприкосновенный "облачный сервер", но даже так полноценный ПК все равно будет быстрее и качественнее, если конечно корпорации вообще не уничтожат ПК (Персональный Компьютер)...

На этом все, благодарю за внимание.