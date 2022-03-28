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Полагаю каждый человек использующий ноутбук или ПК сталкивался с ситуацией когда одно из USB устройств занимает слишком много места и мешает всем остальным.

Вот и я сталкиваюсь с этой проблемой...

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И наконец я решил исправить эту ошибку производителя, конечно, можно было взять USB удлинитель, но это плохой вариант потому что качество контакта оставляло желать лучшего.

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Так как у меня есть китайская карта захвата на "хвостике" я подумал что выйдет просто переместить нормальную карту захвата в корпус от подделки размазывающей изображение, но мне пришлось бы резать текстолит хорошей карты захвата или корпус, и я отказался от этой идеи.

В коробке барахла было найдено несколько USB гнезд и штекеров.

Карта подключения составлена не без проблем, зеленый "провод" было проблематично прозвонить, был плохой контакт хотя я использовал несколько разных исправных гнезд...

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Старый штекер снял при помощи паяльного фена, новый проводок припаял.

Оно конечно работало, но была проблема, USB штекер оказался плохого качества и терялся контакт, что приводило к отключению карты захвата от ПК, но я нашел более качественный штекер.

Возникли небольшие сложности с разборкой штекера из-за нетипичной конструкции, но вроде все готово...

Однако при включении карты захвата по характерному запаху сгоревшего корпуса какой-то SMD детали сразу стало понятно что я накосячил с подключением.

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Сгорела всего одна деталь по линии питания, но меня уже не интересовало что это за деталь, ведь у меня есть целых два донора с которых можно снять такую же деталь.

Я конечно понимал что одной донорской деталью дело может не обойтись, но почему бы не проверить? В крайнем случае просто перекину оригинальный MacroSilicon MS2109 от сгоревшей карты захвата в рабочую карту захвата вместо поддельного MS2109.

Заменив сгоревшую деталь и исправив полярность карта захвата без проблем заработала, и связь с ПК больше не теряла так как с новым USB штекером контакт был хороший.

В итоге ошибка производителя устранена, теперь я могу использовать карту захвата не перекрывая доступ к соседним USB гнездам.

Можно было конечно обойтись и USB удлинителем для решения проблемы с перекрытием USB портов, но я уже говорил что это не лучшая идея, изначально плохой контакт только усугублялся и любое движение могло отключить карту захвата от ПК.

Несмотря на инцидент карта захвата теперь надежно подключена к ПК и USB слоты не перекрыты, хотя неправильное подключение можно было избежать, достаточно было перепроверить новый штекер прежде чем припаивать, визуально хоть и выглядит все аналогично как в старом штекере, но порядок подключения оказался обратный.

На этом все, благодарю за внимание.