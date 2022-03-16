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Обычно мерой производительности смартфона выступают всякие бенчмарки, у кого больше "попугаев" тот и круче, но я не любитель слепо верить результатам специализированных тестов, особенно когда они закрытые и скрывают все что делают...

Потому я решил проверить как на деле поведут себя разные устройства с разными SOC, сделать так сказать свои тесты и посмотреть насколько реальность отличается от результатов бенчмарков.

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В качестве тестовых экземпляров будет Sony Xperia ZR LTE (C5503), Sony Xperia Z2 Black и Lenovo P70-A.

Sony Xperia ZR LTE (C5503) однажды упала в лужу на улице и вода попала внутрь несмотря на заявленную влагозащищённость данного смартфона, технически аппарат рабочий, но есть проблемы с датчиками и микрофоном.

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Sony Xperia Z2 Black был разбит основательно, частично восстановлен и вполне пригоден для тестов, разве что нужно менять главный шлейф ибо оторван микрофон, нужно менять системную плату и кабель антенны, так или иначе на производительность это все не влияет.

Lenovo P70-A обычный повседневный аппарат который уже пережил три замены модуля экрана, очень уж хрупкое стекло сенсора, в остальном это мой любимый смартфон среди всех что я использовал ибо крайне стабилен и руки не обжигает под нагрузкой, а без сервисов Google вполне может протянуть несколько суток если нет розетки доступной.

Общая информация - Sony Xperia ZR

(C5503) Sony Xperia Z2 Black Lenovo P70-A Год выхода 2 квартал 2013 1-2 квартал 2014 1 квартал 2015 ОС Android 5.1 (32-бит) Android 6.0.1 (32-бит) Android 5.1.1 (32-бит) OTG Есть (подключение USB устройств к смартфону) SOC Qualcomm Snapdragon

S4 Pro (APQ8064)

Adreno 320 Qualcomm Snapdragon

801 (MSM8974AB)

Adreno 330 (128 SP) MediaTek

MT6752

Mali-T760 MP2 Архитектура ядер Krait Krait 400 ARM Cortex-A53 Количество ядер 4 4 8 Частота ядер

Планировщик 384-1512 МГц

Interactive 300-2265 МГц

Ondemand 468-1690 МГц

Interactive ОЗУ 2 ГБ LPDDR2 3 ГБ LPDDR3 2 ГБ LPDDR3 Хранилище 8 ГБ

(~4.5 ГБ доступно) 16 ГБ

(~11.6 ГБ доступно) 16 ГБ

(~11.9 ГБ доступно) Экран TFT - 4.5"

1280x720 - 60 Гц IPS - 5.2"

1920x1080 - 60 Гц IPS - 5"

1280x720 - 55 Гц Камера 20.7 мп. 13 мп. 13 мп. Аккумулятор 2300 мАч 3200 мАч 4000 мАч

С характеристиками в общем плане разобрались, теперь перейдем к подробным характеристикам процессоров установленных в смартфоны.

Конечно не без запретов обошлось во время сбора информации о процессорах, хотя Qualcomm и так особо не предоставляет никакой информации про свои SOC.

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Тестирование

У меня нет никакого плана проведения тестов, что попадает под руку то и тестирую если это возможно сделать без проблем, например GFXBench я обошел стороной из-за неадекватности разработчиков:

1) Исходный код бенчмарка закрыт и разработчики всячески запрещают как-либо смотреть и анализировать что делает их софт.

2) Разработчики держат бенчмарк на своих серверах и работает только при наличии подключения к сети интернет и только с разрешения разработчиков.

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Фактически нет гарантии что на разных смартфонах будет использован один и тот же тест что ставит под сомнение данный софт в принципе как эталон для сравнения производительности, особенно учитывая закрытость и всяческие запреты от разработчиков на реверс инжиниринг и т.п.

3) На Lenovo P70-A бенчмарк заставляет пройти регистрацию и авторизацию ругаясь что запущен в виртуальной машине или нестандартной системе.

Фактически GFXBench абсолютно бесполезное и при этом сомнительное приложение с абсурдными условиями использования, подобный софт в тестирование однозначно не войдет.

Тестовые пакеты которые требуют x64 систему тоже не будут использованы ибо Snapdragon 600-800 умеют только в x32, MT6752 умеет в x64, но тут нужно стоковую x32 прошивку заменить на x64.

Учитывая небольшой доступный объем накопителя в Sony Xperia ZR мне приходилось удалять старое перед установкой нового софта для тестирования, да и в целом я не буду соблюдать максимальную чистоту условий тестирования, как минимум потому что Lenovo P70-A я не могу просто так взять и почистить полностью ради тестов.

Geekbench 2 (2.4.3)

И первым делом пойдет Geekbench 2 (2.4.3) потому что он показывает подробные результаты тестов и не доставляет проблем при установке из автономного APK файла:

P.S. Линейное чтение памяти Sony C5503 на уровне 440-460 МБ/с, повторные тестирования показали идентичный результат, выглядит странно, но я с этим не могу ничего сделать.

PPSSPP 1.12.3 (эмулятор Sony PSP)

Далее я установил эмулятор PPSSPP (1.12.3) которому скормил образ игры Soul Calibur Broken Destiny, примечательно что Android 5 версии показывает требуемые разрешения для приложения, а Android 6 версии ничего не говорит что там приложение использует, и так практически с любыми приложениями.

Сначала я запустил игру при разрешении 8x (3840×2176) от оригинального для PSP (480×272), сделал сохранение чтобы постоянно не тратить время на раздражающие заставки при запуске игры которые невозможно быстро пропустить.

Разработчиков, что делают заставки которые невозможно пропустить я всегда поминаю всевозможными матерными словами...

Далее я попытался запустить игру при 10x разрешении (4800×2720) но оба Snapdragon послали меня подальше с такими запросами и эмулятор зависал постоянно, тем временем SOC от MediaTek без проблем осилил такое разрешение.

В итоге я вернулся к разрешению 8x (3840×2176) и вошел в саму игру, чтобы сравнить производительность.

Ожидаемо FPS значительно снизился по сравнению с главным меню, причем я не заметил падения производительности со временем ни у одного из смартфонов.

После я установил разрешение 2x чтобы дать шанс S4 Pro, но стабильные 60FPS все равно не были достигнуты, тем временем Snapdragon 801 и MediaTek MT6752 уверенно вытянули такое разрешение.

Правда следует понимать что из-за 55 Гц матрицы в Lenovo P70-A эмулятор не может достичь 60 FPS, на такой случай в эмуляторе предусмотрена функция пропуска кадров, фактически же на глаз 55 Гц матрица в Lenovo ничем не хуже выглядит чем 60 Гц Sony, плавность изображения в движении никак не страдает по восприятию, это довольно забавно.

Прежде чем продолжать тесты с другими играми я решил разобрать и проверить намазал ли термопасту в Sony Z2, вдруг он не вытягивает на свою реальную производительность.

И действительно я забыл термопасту намазать, правда тут заводская прокладка есть и термопаста по идее тут не должна быть, но все же...

Но реальная производительность так и не выросла, заводская прокладка справлялась с отводом тепла и дополнительная термопаста особо ничего не изменила, экран все такой же раскаленный при нагрузке, как и всегда, если честно я ни за что не поверю в ~3 Вт энергопотребления для Snapdragon 801, если MT6752 заявлено 4-5 Вт, то 801 наверное жарит более чем на 6 Вт...

SuperTuxKart 1.3

Дальше я решил проверить SuperTuxKart версии 1.3 ( supertuxkart.net ).

Сначала я взялся проверять пресеты настроек от 1 до 6 (низкие - высокие), и начиная с 3 уровня качества ни один из смартфонов не вытянул адекватный уровень FPS при разрешении ~720p.

Так как у Lenovo P70-A и Sony C5503 разрешение экрана 1280x720 я установил 100% разрешение (921 600 пикселей), а для Sony Z2 установил 65% (1248x702 - 876 096 пикселей) ибо разрешение экрана 1920x1080, при этом я следил чтобы визуально детализация оказалась на одинаковом уровне и графические процессоры выполняли примерно одинаковый объем работы над графикой в игре.

Однако при настройках графики 1 и 2 множитель разрешения недоступен и игра работает в полное разрешение всегда, а еще мне пришлось заново собирать результаты на минимальных настройках ибо забыл одну карту запустить.

Кардинальных отличий в графике я не нашел между 1 и 2 настройками.

CPU Throttling Test 1.3.4

Теперь CPU Throttling Test 1.3.4, все смартфоны холодные на момент начала теста, Sony Z2 и Lenovo P70-A в чехле, Sony C5503 без чехла, но между двумя старшими смартфонами.

Snapdragon 801 в Sony Z2 продержался чуть больше минуты, и это удручающий результат на фоне Lenovo P70-A, Sony C5503 тоже сдался, но уже на второй минуте нагрузки.

Примечание! Большой график отображает производительность вычислений, и падения на большом графике не всегда означают что частота у процессора понизилась, кривой рекламный баннер как оказалось тоже может посадить пику в относительно ровном графике...

На 4 минуте наконец начал проявлять нестабильность и MT6752, но общая производительность сильно не пострадала.

Ощутимое падение производительности MT6752 произошло лишь на 7 минуту теста, восьмое ядро было отключено ради поддержки высокой частоты остальных ядер.

Antutu Benchmark v9 3D

С Antutu 3D мне не удалось собрать результаты, Sony C5503 вообще завис.

GLBenchmark (1.1.3 Android Community)

Я не сразу обратил внимание, но этот бенчмарк судя по всему от одних и тех же разработчиков, что создали бесполезный и сомнительный GFXBench.

Сначала выглядит все нормально, даже тестирует что-то там себе, но потратив некоторое количество времени пользователя разработчики принуждают к авторизации и выгрузке информации на сервера, и только после этого они разрешат посмотреть результаты.

Лично у меня нет никакого доверия к результатам которые разработчики принудительно забирают к себе на сервера прежде чем показать пользователю.

Очередной сомнительный бенчмарк в мусорку.

Единственное чем оказался полезен бенчмарк это тем что показывает информацию об OpenGL, но и тут не без сюрпризов, на Sony C5503 падает с ошибкой...

Вот и ответ почему эмулятор Sony PSP зависал при попытке использовать 10x разрешение отрисовки на смартфонах со Snapdragon, у Adreno 330 гораздо более скудные возможности по сравнению с Mali T760.

Gacha Studio Anime Dress Up v2.0.8

В SuperTuxKart есть счетчики FPS, да и в принципе 3D графика есть, но многие игры для смартфонов идут в виде 2D игр так как аудитория на такие игры гораздо шире чем на 3D игры, но я не знаю как такое тестировать потому просто взял одну из игр и проверил как оно работает...

Первой загрузилась Sony Z2 (Snapdragon 801, 2.26 ГГц), потом с небольшим отрывом загрузилась Lenovo P70-A (MT6752, 1.7 ГГц), и с ощутимой разницей подтянулась Sony C5503 (Snapdragon S4 Pro, 1.5 ГГц).

Если MT6752 и Snapdragon 801 примерно равны в данной игре по уровню производительности, то APQ8064 уже тратит гораздо больше времени при переходе между разделами игры.

GameBench 7.0c и A Girl Adrift v1.364io (mod)

Я выбрал эту игру так как тут уже 3D графика реализована, если SuperTuxKart имеет встроенные адекватные счетчики FPS то большинство игр практически ничего не имеют и Android при этом сам ничего не умеет.

Но мне хотелось проверить какой же реальный FPS в игре которая сама этого не показывает, в качестве решения нашелся GameBench 7.0c, более новые версии этой программы стали платными, хотя и так это приложение не особо то и адекватно реализовано...

Получить адекватные данные оказалось невозможно, FPS прыгает от нуля до 51-54 в случае Sony C5503 хотя на глаз проблем не видно.

Lenovo P70-A ситуация аналогичная, но FPS достигает свои максимальные 55 (матрица 55 Гц) и задерживается порой на этом значении.

В случае Sony Z2 я так и не дождался пока GameBench покажет 60 FPS, максимум набирало 58 FPS на 60 Гц матрице, это конечно больше чем у Sony C5503, но предел не достигнут как это могла сделать Lenovo P70-A.

GameBench вроде работает, но фактически отправляется в мусорку, мало того изначально софт не довели до ума, так еще и в разряд платного перевели.

Результаты

Начнем с разбора Geekbench 2, очевидно что в целом MT6752 набрал больше "попугаев" чем SNP-801 (Snapdragon 801), однако в более подробных результатах при работе с ОЗУ MT6752 отстал от SNP-801, но S4 Pro (APQ8064) позади всех оказался по всем позициям.

Однако сразу следует сказать что MTK MT6752 работает в x32 режиме и это не оптимальный режим работы, в x64 режиме результаты будут выше примерно на 10-15%, но это нужно менять прошивку смартфона чем я не имею желания заниматься.

Так или иначе если заглянуть глубже в результаты теста, можно заметить что общий результат MT6752 набрал за счет количества ядер.

ALU (целочисленные вычисления - один поток)

SNP-801 почти по всем результатам ALU ощутимо превзошел предшественника APQ8064, и это я говорю о производительности на МГц, ибо если посмотреть на рабочие частоты то даже без архитектурных улучшений SNP-801 при 2.26 ГГц однозначно превзойдет APQ8064 при 1.5 ГГц...

Но MT6752 оказался не так-то и прост, SNP-801 оказался примерно наравне с MT6752 по уровню производительности на МГц, бывают отклонения за счет архитектуры, но в целом паритет при условии одинаковой частоты, а преимущество частоты все же за SNP-801.

ALU (целочисленные вычисления - полная нагрузка)

Безусловное лидерство осталось за MT6752, особенно если учесть что процессор от MediaTek протянул 7 минут в стрессовой нагрузке прежде чем незначительно сбавить уровень производительности отключив одно ядро из восьми...

Напомню, SNP-801 смог на все ядра выдержать лишь одну минуту при 2.26 ГГц до падения частоты на уровень 1.7 ГГц которые MT6752 у меня способен удержать 4 минуты на все 8 ядер.

Еще можно заметить разный множитель результата по отношению к результату одного потока, тут уже играет фактор перегрева и эффективности работы архитектуры с конкретным алгоритмом, SNP-801 показал худший рост производительности на все потоки по отношению к одному потоку.

Старый APQ8064 показал разрыв между работой в один поток и работой во все потоки гораздо больше чем SNP-801, так же и MT6752 обычно гораздо лучше работает при многопоточной нагрузке чем SNP-801.

Фактически SNP-801 лучше всего способен работать с нагрузкой на 1-2 потока, MT6752 с нагрузкой на все потоки, а APQ8064 в сторонке стоит со своими 1.5 ГГц и менее производительной архитектурой.

FPU (дробные вычисления - один поток)

Если в плане ALU был примерно паритет между SNP-801 и MT6752, то FPU более производительный в целом у ядер Snapdragon, хотя и не везде.

Но даже слабые места в плане FPU нивелируются высокой частотой у SNP-801, тем временем APQ8064 хоть и более производительный в плане FPU чем MT6752, но ему нехватает все той же частоты.

Именно в плане FPU можно наблюдать значительную разницу производительности на МГц между Krait и Krait 400 ядрами.

FPU (дробные вычисления - полная нагрузка)

И снова SNP-801 имеет плохой прирост производительности в режиме нагрузки на все ядра по сравнению с APQ8064 и MT6752, и благодаря этому MT6752 способен серьезно обойти SNP-801 когда задействованы все ядра несмотря на изначально слабый FPU сопроцессор.

Memory и Stream (работа с ОЗУ)

И пусть никого не смущают 0.46 ГБ/с линейного чтения у APQ8064, я провел несколько раз тесты и значения обычно даже ниже получались чем те что взяты в таблицу...

В общем с памятью все закономерно, чем больше каналов и частота ОЗУ тем больше скорость, но MT6752 показал достойные результаты учитывая самую низкую пропускную способность ОЗУ (6.4 ГБ/с) по сравнению с APQ8064 (8.5 ГБ/с) и SNP-801 (14.9 ГБ/с), порой MT6752 даже быстрее работал с ОЗУ чем SNP-801.

PPSSPP 1.12.3 (эмулятор Sony PSP)

Далее эмулятор, с разрешением отрисовки 8x (3840x2176) провалились все процессоры, разрешение 10x (4800x2720) смог осилить только MTK MT6752 ибо у Mali T760 гораздо более широкие аппаратные возможности чем у Adreno 330.

Тем временем APQ8064 не осилил даже 2x (960x544) разрешение в полную скорость, но нативное для Sony PSP разрешение данный SOC точно вытянет.

Примечательно что MT6752 хоть и отстал от SNP-801, но незначительно если вспомнить разницу скорости на поток (в том числе за счет частоты), FPU, RAM и теоретическую производительность Adreno 330 в 150 GFlops против 48 у Mali T760 MP2.

SuperTuxKart 1.3

Одна из редчайших игр на Android которая не скрывает фактический FPS и имеет адекватное меню настроек.

Однако в HD разрешении ни один из смартфонов не вытянул игру на 3 уровне настроек и выше (в тесты взят 4 уровень), а при уровне настроек 1 и 2 хороший FPS показала только Lenovo P70-A (MT6752).

Примечательно что в HD разрешении при настройках 3 уровня и выше MT6752 показал очень плохие результаты производительности.

Впрочем, 30% разрешение отрисовки выручит даже безнадежный случай...

CPU Throttling Test 1.3.4

Этот тест как никакой другой расставляет все на свои места в плане тепловыделения, ведь условия у обоих смартфонов одинаковы, оба в чехле, оба на столе, один и тот же тест...

Если у MT6752 заявлено 4-5 Вт потребление, то у SNP-801 явно больше 6 Вт выходит учитывая нагрев экрана и как быстро частота упала до 1.72 ГГц, причем не стоит забывать что Sony Z2 имеет термо трубку для отвода тепла от процессора, когда Lenovo P70-A с MT6752 ничего подобного не имеет в принципе.

Если судить объективно, MT6752 хоть и слабее в плане FPU и скорости ОЗУ, но на практике Snapdragon не способен свою пиковую производительность удерживать длительное время, для прохождения тестов на высокой частоте конечно запаса хватает, но достаточно длительное время сохранять высокий уровень производительности смог только MT6752.

Причем MT6752 отключил 1 из 8 ядер для удержания высокой рабочей частоты длительное время, и это оправданное поведение учитывая количество ядер.

Заключение

Начав это сравнительное тестирование уже к середине процесса я неоднократно поминал некрасивыми словами некоторых разработчиков, вроде и делают софт для тестирования производительности, но работает он либо через одно нехорошее место, либо вымогают деньги любыми способами.

А особо извращенные разработчики принуждают постоянно держать доступ к сети интернет и скачивать какие-то там данные прямо перед началом тестирования, а результаты покажут только после того как загонят их к себе на сервера и непонятно что с ними сделают, может еще данные своих карточек показать разработчикам для полного комплекта...

При этом сам Android насколько я знаю только в последних версиях научился выводить FPS в играх без необходимости root права ковырять и прочие извращения городить, и это печально что операционная система настолько застойная по своей природе, вроде и в каждом смартфоне стоит не одно десятилетие, а возможностей почти никаких.

Даже информацию о начинке смартфона Android не предоставляет без помощи стороннего софта...

А производители смартфонов извращаются чтобы пользователь не переустановил ОС на какую-либо другую, вроде и покупаешь смартфон, но производители запрещают что-либо делать с ним всеми возможными способами.

Это к слову довольно массовый пример запланированного устаревания когда устройство вроде и есть, но сделать с ним что-либо порой невозможно ибо производители умышленно заблокировали и запретили как могли.

В общем мне пришлось извращаться, чтобы сделать хоть сколько-нибудь информативным сравнительное тестирование смартфонов.

Теперь экосистема смартфонов для меня выглядит как бездонное болото мусора в котором обитают полчища разработчиков разного "сорта", обычно низкого...

Оно того не стоит, делать адекватные сравнительные тесты просто невозможно в закрытой и заблокированной экосистеме, мало того что информацию о характеристиках устройства нужно клещами выковыривать из системы так еще и разработчики свой вклад извращений вносят и удавятся ради лишней копейки с продаж ничего не стоящих скомпилированных копий софта коих можно наделать бесконечное количество что и обесценивает фактически их...

На этом все, благодарю за внимание.