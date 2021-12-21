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История о том, как я пытался создать нечто рабочее из двух ноутбуков MSI

Однажды вспомнил я про свои старые ноутбуки, один был инвалид, второй слепой, казалось что это будет хорошая идея соединить их воедино, но по классике жанра что-то пошло не так...
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Предисловие и обзор

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Однажды вспомнил я про свои старые ноутбуки, один был инвалид, второй слепой, казалось что это будет хорошая идея соединить их воедино, но по классике жанра что-то пошло не так, и в итоге было решено написать статью про свои приключения с ноутбуками от MSI.

Один ноутбук я сам когда-то давно использовал, потом он начал разваливаться по частям, сначала клавиатура накрылась тазиком из цветного металла, потом модуль Wi-Fi отвалился, камеру я уже сам достал на эксперименты, а к гнезду камеры подпаял дополнительный USB порт.

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Это был MSI CX500 с процессором T4400 и HD4330 на 512 MB DDR2 (samsung k4n1g164qe-hc20), я из него даже моноблок делал, но потом вернул в исходное состояние ноутбука, так он и валялся в сумке многие годы.

В общем несмотря на вид оно работает, и работает без проблем на чем я особо акцентирую внимание.

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Потом мне отдали MSI CX700 с раздавленной матрицей, T4200 и HD4330 на 512 MB DDR2 (hynix h5ps1g63efr), и он тоже пролежал на полке некоторое количество времени пока я не решил собрать из двух бесполезных ноутбуков один рабочий.

Использовать ноутбук через карту захвата сомнительное удовольствие, а внутри забыли про охлаждение северного моста, что в младшей модели ноутбука CX500 присутствовало.

По сути я имею два ноутбука разной степени работоспособности, из этого я и буду собирать возможно полезного мутанта.

Замена матрицы

Восстанавливать я решил MSI CX700, у него все исправно кроме матрицы.

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Для начала я решил проверить коннекторы, они оказались унифицированы с одинаковыми ключами, но подсветка не включилась при первой проверке, тут у меня были подозрения на шлейф так как он уже изрядно потрепан был и порой подсветка отваливалась даже в своем родном ноутбуке.

Разобрав экран я обнаружил следы коррозии, учитывая следы кошачьих лапок на корпусе ноутбука то боюсь представить как эти следы коррозии могли появиться...

Шлейфы ожидаемо взаимозаменяемые, и это радует.

С заведомо исправным шлейфом матрица без проблем работает, значит можно продолжать дальше.

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От раздавленной матрицы я позаимствовал один пористый демпфер, а в корпус я приклеил матрицу на двухстороннюю ленту (не путать с двухсторонним скотчем из строительного магазина).

Выглядит необычно, но это всяко лучше, чем ничего, тем более собрано из того что под рукой было.

Апгрейд и проблемы

Далее я решил сделать апгрейд и проверить в работе ноутбук, но меня ожидал безумный винт крепления системы охлаждения...

Я старался как мог, состояние винта не даст соврать, дорожка на плате если что в порядке, там просто маска немного поцарапана.

Понимая что у меня ничего не выйдет силовыми методами, я взялся за шуруповёрт с китайскими сверлами, но в итоге не сверла сверлили винт, а винт сверлил мои сверла...
Мне пришлось идти в сарай за качественным сверлом и только тогда ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Наконец я снял систему охлаждения, это был невероятно злостный винтик, боюсь представить если бы этот ноутбук попал к "мастерам" что способны заведомо исправное поломать...

Хотя учитывая прокладку на чипе видеокарты и малярную ленту следы от которой стали окаменелостями, я не уверен в должной технической оснастке человека, что разбирал этот ноутбук до меня.

Валенки в системе охлаждения это уже классика.

Чип HD4330 без сколов, было бы удивительно учитывая прокладку вместо термопасты, причем на подложке чипа видны следы термопасты, а значит прокладку устанавливали вместо пасты...

А вот кристалл процессора с одним небольшим сколом, и этот скол точно не по моей вине произошел, он направлен в сторону винта под номером 3, а заклинило винт под номером 2, скол указывает сторону на которую прикладывались большие усилия.

Обращаю внимание, нумерация винтов не просто так отштампована на системе охлаждения, если закручивать винты игнорируя порядковый номер, то есть вероятность создать такие вот сколы на кристаллах.

По теме сколов и жадности производителей я уже писал:
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов

В любом случае у меня есть T4400 который я установлю вместо T4200, это абсолютно одинаковые процессоры только одному Intel разрешили работать на частоте 2.0 ГГц, а другому при 2.2 ГГц.

Я более чем уверен что оба процессора легко возьмут частоту 3+ ГГц если каким то образом их разблокировать...

Но мне не давал покоя безумный винт, и я разобрал ноутбук полностью.

Крепление является частью корпуса, и мне не удалось извлечь винт за кадром, я его и смазывать и сверлил, оно в итоге просто вырвалось из корпуса целиком.

В любом случае для проверки сойдет, а там уже что-нибудь можно придумать.

Тесты и правка СО

Все прижилось и работает, напоминаю, процессор T4400 заведомо исправен и никаких проблем в его работе никогда не было в ноутбуке CX500.

Первым делом я попытался загрузить Windows 7 с SSD от LGA1200 / AM4 платформ, но меня ждал синий экран говорящий о проблемах с подсистемой хранения данных.

Правка параметра AHCI в реестре ничего не изменила, система в тот же синий экран падала, Windows 10 вообще никак не грузилась и ничего не показывала на старом ноутбуке.

Ну ладно, значит нужно просто переустановить систему чтобы она прижилась к старому оборудованию, Windows 7 и Windows 10 установленные на LGA1200 / AM4 как показала практика не переносят переход на старье, впрочем, ничего удивительного если вспомнить что все эти системы построены на одном и том же ядре висты, разница лишь в "обложке" и "костылях" всевозможных.

И тут я столкнулся с зависанием ноутбука ровно при появлении окна с выбором языка, загрузчик от Windows 10 вообще отказывается работать.

Любые танцы с заменой ОЗУ на заведомо рабочую и использованием разных загрузчиков приводили всегда к одному и тому же зависанию.

Проблема с зависанием ноутбука решилась только при возвращении старого процессора T4200, напоминаю, физически он абсолютно одинаков с T4400 кроме идентификаторов и заложенной базовой частоты, а это говорит о том, что есть проблема с прошивкой BIOS.

Иначе я не могу никак объяснить ситуацию когда один процессор работает без проблем, а второй намертво зависает в одном и том же моменте при попытке установить ОС, причем сами процессоры физически абсолютно одинаковы, а T4400 точно полностью исправен.

Ради интереса я установил обратно T4400 после T4200 и Windows 7 без проблем загрузилась, я даже проверил работу охлаждения прижимая пальцем к процессору, очевидно что система охлаждения работает плохо.

Однако я не стал сразу винить отсутствующий винтик, ведь даже прижимая руками температура переходила за 90 градусов, и я немного согнул тепловую трубку чтобы пятка охлаждения стала в один уровень с кристаллом процессора, как результат даже без винтика температуры в рабочих пределах.

Но не долго длилась "радость", в один прекрасный момент ноутбук снова начал намертво зависать с процессором T4400 в одном и том же моменте загрузки ОС, и мне пришлось вернуть обратно T4200, казалось бы, одни и те же кристаллы физически, но один работает, а другому видимо не разрешили.

Результаты

После небольшого изгиба тепловой трубки чтобы пятка охлаждения равномерно прилегала к ЦП с учетом отсутствующего одного винта, я начал делать тесты с процессором T4200 и термо прокладкой в качестве охлаждения ГП HD4330.

Но прежде всего покажу небольшой фокус по освобождению места на системном разделе (отключение гибернации), в случае ноутбука с 4 ГБ ОЗУ освободилось довольно мало места, но когда у системы 32 ГБ ОЗУ думаю нет смысла объяснять что 30 ГБ места на системном разделе лишними не бывают, да и файл подкачки в обязательном порядке следует отключать если объем памяти более 24 ГБ (в будущем минимальный порог может стать выше).

И да, я слышал что на Windows 11 начинают запрещать командную строку, уважаемые пользователи Windows 11, боюсь данный метод вам не подойдет, могу только предложить самим поискать обходные решения данной задачи при необходимости.

А я тем временем собрал некоторые результаты:

HD4330 по тесту GPGPU проиграла процессору в производительности, но в реальной работе с использованием OpenCL HD4330 показала многократно более высокую производительность чем у процессора, и только в одном случае процессор оказался немного производительнее ГП.

Меховой кубик работает без проблем, а значит прокладка справляется с задачей отвода тепла от чипа.

Это точно особая прокладка с микроскопическими черными дырами, что поглощают тепло и охлаждают чип до стабильных -163 градусов.

А если серьезно то не знаю где и кто накосячил с этим ноутбуком, но вероятнее всего дело в прошивке биоса кривой, а зная какие кривые биосы делает MSI то не удивлюсь если с завода была такая температура, они даже умудрились поломать работу виртуализации в прошивке другого ноутбука, а кривой прошивкой MSI B450A-PRO MAX спалили мне R3 1200...

HD4330 определенно слабее "коронавируса", но при желании думаю можно найти то, что этот чип сможет потянуть, правда я не понимаю чем думали в MSI подбрасывая матрицу разрешением 1600x900 к этому чипу.

Заключение

Собрать мутанта из нескольких ноутбуков вполне реальная задача даже на коленках как в моем случае, однако не стоит рассчитывать что будет легко и просто.

За кадром осталась очень нудная и кропотливая работа по разборке и сборке ноутбуков, причем неоднократно это делать приходилось, и при этом важно следить за своими действиями и не вкрутить длинный винтик в короткую посадку.

Неопытные люди очень часто вкручивают неправильные винтики, часто ноутбуки это прощают, парочка прыщиков вылезет и все на этом.

Но если вы пытаетесь ремонтировать ноутбуки и тем более называете себя мастером, ради всего святого научитесь следить за своими действиями, если что-то не лезет, это не значит что нужно пихать с силой, а винты прокручивать насквозь...

Я хоть и применял силу в попытке открутить винтик, но делал я это понимая возможные последствия, и применял силу строго дозировано, но даже применяя силу максимально аккуратно я не избежал царапины на системной плате.

Ни в коем случае не повторяйте подобное если вам хоть немного дорога вещь, особенно если чужая вещь...

В любом случае ноутбук мне удалось привести в работоспособное состояние, теперь бы придумать ради чего его использовать.

Виртуализация невозможна ибо процессор от Intel, даже Athlon64 одноядерный 2006 года выпуска работает многократно быстрее с виртуальными машинами чем T4400 выпущенный в 2009 году, это уже проверено на практике пока CX500 был еще в адекватном состоянии.

Игры на перегруженных современных игровых движках смысла нет даже запускать.

Хотя можно использовать как тестовую машинку и проверять в какие игры выйдет поиграть на старом железе, вполне актуально учитывая надутые цены на видеокарты...

На этом все, благодарю за внимание.

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