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Вступление

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В давние времена практически все чипы накрывались специальной крышкой, она прекрасно защищала от сколов, однако со временем производители начали экономить и навязывать искусственные ограничения фактически развязав войну против покупателей.

Говоря про экономию можно вспомнить как все процессоры, чипсеты и видеокарты поставлялись с закрытым кристаллом, сколоть закрытый крышкой/компаундом чип практически невозможно было.

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Но время шло, производители начали волну тотальной экономии, и начали с процессоров оголяя кристаллы, но к счастью эта глупость быстро выветрилась из головы производителей процессоров, однако производители видеокарт и чипсетов подхватили "моду".

Сейчас встретить южный мост в компаунде или с крышкой распределяющей тепло просто невозможно, как и видеокарту, выглядело это подобным образом:

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help.vgamuseum.info/index.php/cards/item/818-ati-firegl-8800

А если говорить про искусственные ограничения со стороны производителей то стоит вспомнить как боролись с патчами что разблокировали расширения OGL в старых видеокартах nVidia, или перемычки на процессорах старых, если раньше еще можно было что-то сделать с принудительными ограничениями созданными из жадности производителей, то сейчас все настолько закрыто в самом кристалле что вмешательство просто невозможно.

Производители GPU просто начали войну против людей которые покупают их же продукцию, и эта война идет до сих пор, сейчас даже прошить видеокарту не разрешают и принудительно запрещают работать "шитым" карточкам...

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Я уже молчу про рынок процессоров где одно и то же продают под видом десятка разных моделей разной степени искусственных ограничений, как правило, этим активно промышляет только Intel.

А я тем временем разбирая коробку старых системных плат которые были запакованы на хранение в заведомо рабочем состоянии, наткнулся на один примечательный экземпляр.

Если посмотреть ближе, можно заметить два конденсатора практически взорвавшихся, и эта плата находилась в коробке рабочих системных плат, я её упаковывал заведомо рабочей без дефектов с конденсаторами.

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Я не представляю как производители экономят на конденсаторах, но у меня есть пачка абсолютно новых конденсаторов которые даже не видели электричества за всю свою жизнь, и эти конденсаторы точно так же надулись...

Подобные случаи я уже не в первый раз наблюдаю, в случае замены конденсаторов я стараюсь брать старые экземпляры, что уже отлежались хотя бы годик при комнатной температуре и не потеряли заявленные характеристики.

Вполне возможно что именно этот случай с системной платой мог стать следствием несоблюдения температурного режима при хранении, однако пачка других системных плат из этой же коробки пережила хранение без проблем.

Конденсаторы конечно хорошо, но у многих наверняка появились вопросы по поводу сколов на кристалле процессора, хотя это даже сколами назвать сложно, огрызок...

Тем не менее он рабочий, и даже держит разгон насколько я помню, когда ремонтники на YouTube каналах говорят про фатальные сколы высматривая их под микроскопом, у меня на лице появляется улыбка вспоминая данный процессор с двумя выгрызенными сторонами.

P.S. Процессор был "погрызен" до того как попал в мои руки, я его видел только в таком состоянии.

Маркировка процессора SDA2200UT3D с датой 1999 года, хотя реальная дата производства в районе 2004 года, это бюджетный процессор под старый сокет 462, в его время уже ходил 754/939 сокет от AMD и процессоры со встроенным контроллером памяти и поддержкой x86_64, тем временем Intel еще долгое время не могли осилить даже встроенный в ЦП контроллер памяти.

И вот смотря на такой огрызенный кристалл я задумался над способами защиты чтобы подобное было как минимум тяжело повторить.

И самое банальное это совместить силиконовый герметик с подложкой кристалла, но если просто намазать герметиком и закрыть радиатором оно конечно работать будет, но такая конструкция уже будет неразборной, хотя весьма надежной при этом.

Но меня не устраивает конструкция которую нельзя разобрать, вдруг я захочу другой радиатор прикрепить? Или процессор заменить? А еще SMD элементы на подложке чипа, я конечно не видел коррозии по вине силиконовых герметиков, даже сантехнических, но следует учитывать сам факт наличия таких компонентов.

Для экспериментов я нашел еще одного подопытного "нудиста", это чипсет системной платы nVidia NF4-N-A3, он тоже со сколами и даже рабочий, но иногда может не стартовать.

Очевидно что этот чип покололи меняя термопасту, заводская паста к слову та еще гадость была, а к гадкой заводской массе еще добавился клей от ленты которой делали подушечки для защиты от сколов уже колотого чипа, в общем работы мне хватит по очистке всей этой гадости.

Немного усердия и все отмыто, примечательно что производитель замазал компаундом некоторые пятаки, вероятно они имеют отношение к разблокировке искусственно отключенного функционала.

Я не уверен будет ли работать данный чип еще, потому первые эксперименты буду проводить с ним.

Первая попытка

Туба силикона у меня уже давно открыта, главное хранить с плотно закрытым колпачком, и не провернуть его во время закрытия.

Шприц с запаянным колпачком, именно из шприца я буду наносить силикон на подложку чипа.

В качестве разделителя я попробую обычный скотч канцелярский, ничего сверхъестественного.

Силикон нанесен немного выше уровня кристалла.

Сверху прижал радиатором, первый косяк был в том, что мне потребовалось сдвинуть радиатор чтобы центр тяжести оказался над кристаллом и ничего не перекашивалось.

Второй косяк это габариты, следует выбрать что-то более тяжелое и компактное.

Так как силикон затвердевает относительно долго, я оставил "заготовку" на ночь, и уже утром разобрал.

Скотч не отклеился от радиатора, но силикон не приклеился к скотчу и это радует.

На первый взгляд это успех, хотя силикон еще не полностью застыл, но выглядит хорошо.

Но если приложить лезвие от канцелярского ножа плоскостью, можно заметить что силикон выступает над уровнем кристалла, хотя справедливости ради я не прижимал лезвие, и зазор может быть не столь существенным как выглядит, но прижать и сфотографировать у меня уже нет возможности.

Силиконовый герметик имеет шикарную адгезию к подложке чипа от nVidia, и это у меня герметик еще не полностью застыл, а удалить его настоящая проблема теперь.

Вторая попытка

Исходя из опыта первой попытки, мне пришлось внести некоторые изменения в процесс формирования желаемой защитной прокладки.

Мне нужно было что-то, что можно будет в последствии убрать и отчистить от подложки чипа, и тут на помощь приходит двухсторонняя прозрачная клейкая лента.

Подложку мне удалось отчистить пластиковым шпателем для разборки экранов и жесткой зубной щеткой, и вот двухсторонняя лента наклеена, но защитную бумагу пока не снимал.

На этот раз я взял радиатор поскромнее, а вместо скотча использовал дешевую двухстороннюю липкую ленту, но не снимал защитную бумагу, она в качестве прокладки должна сработать в теории.

Далее снял защитную бумагу с прозрачной двухсторонней клейкой ленты и принялся выдавливать вчерашний силиконовый герметик из шприца, упс...

Я хоть и оставил в одном углу отверстие для сброса давления во время прижима, но в процессе конечной установки все равно радиатор елозил из стороны в сторону и я не уверен, что данный зазор вообще имел смысл.

Еще я решил сделать прижим радиатора чтобы герметик был в уровень с кристаллом, именно на данном этапе радиатор благополучно шатался во все стороны, стоит ли говорить что при подобной установке есть огромный шанс сделать новые сколы?

В любом случае теперь осталось только ждать, чтобы посмотреть на результат, жизнеспособен ли в принципе такой способ.

Дополнительно я решил еще процессор "обработать", на его подложку не липнет никакая клейкая лента, даже после обезжиривания, потому было решено налить силикона "как есть".

Еще можно заметить группы контактов редактируя которые можно разблокировать процессор, сейчас к сожалению производители слишком жадные, чтобы позволить подобным методом разблокировать то что было заблокировано на заводе, даже если заблокированное будет полностью исправно...

В этот раз я обошелся без извращений с пружинами, и просто прижал куском гранита радиатор, иначе никак в случае данного процессора, правда меня смутил небольшой хруст когда прижимал, интересно посмотреть что же там хрустело...

Прошло некоторое время, бумага созданная для сохранения клеевого слоя двухсторонних лент показала прекрасную адгезию к силиконовому герметику, а значит чипсет тоже следует в срочном порядке разбирать пока окончательно не застыл.

А что по поводу хруста, то вероятнее всего этот хруст происходил между радиатором и куском гранита, на чипе новых сколов я не обнаружил, а подложка процессора действительно ничего не клеит на себя, даже силиконовый герметик не приклеился к ней...

С чипсетом ситуация такая же, бумага от двухстороннего скотча определенно не подходит для силиконового герметика, так что не следует ожидать от нее результатов даже если кажется что она подойдет.

Третья попытка

А вот настал черед третьей попытки, учитывая опыт первых двух попыток я продолжил эксперименты.

Вариант переноса двухстороннего скотча на подложку полностью провалился, слишком сложно и неэффективно такое делать.

Учитывая сложности с двухсторонними скотчами и лентами я решил пойти от простого, взял малярную ленту, но не самую дешевую, ибо дешевая малярная лента как бумага, а та что я взял сморщенная и позволяет огибать SMD компоненты на подложке.

Теперь можно даже радиатор спокойно отцентрировать и дополнительный груз установить без перекосов, а если снять то можно заметить что герметик сплющило в уровень с кристаллом, однако груз следует вернуть на место до полного высыхания.

Учитывая что подложка процессора AMD Sempron неуязвима даже для силиконового герметика, я не стал наклеивать на нее малярную ленту и просто намазал силикон.

Однако в качестве верхнего разделителя применил обычную бумагу, естественно это все дело необходимо аккуратно прижать куском гранита, хотя можно чем угодно лишь бы была плоскость и центр тяжести максимально близок к центру чипа.

Спустя 3-4 часа я решил проверить процессор, пережил ли он все извращения, естественно я проверил герметик на сопротивление, чтобы не повлияло на работу процессора никак.

Естественно надутые конденсаторы были заменены перед запуском системы, несколько раз ткнул паяльником и готово.

Впрочем, результат на фото, только система без накопителей, а в биосе не отображается название процессора, думаю потом я еще подкину диск с операционной системой и сделаю несколько тестов.

Батарейку CMOS определенно следует заменить, а еще где-то я уже видел этот Q-Flash...

По итогам текущая попытка оказалась успешной, городить колхоз с двухсторонними липкими лентами не стоит, как и полностью заклеивать радиатор в надежде что силикон будет добрый и не схватит намертво.

Как показала практика, можно не ждать полного затвердевания силикона и использовать процессор, однако в таком случае никакой защиты от сколов не будет пока герметик мягкий, так что следует выждать пока герметик полностью не высохнет.

Системную плату с чипсетом от nVidia проверять буду когда полноценно высохнет герметик под давлением, для меня это утро следующего дня, а для вас это следующая строчка текста.

Вот и настал следующий день, герметик застыл, поверхность меня устраивает.

Теперь сделать новые сколы практически невозможно.

Малярную ленту можно снять чтобы уровень чипа оказался выше уровня защиты, однако верхний слой следует делать из самой дешевой малярной ленты, ибо более дорогая лента морщинистая, толстая и неоднородная.

Проверка на контакт с родным радиатором прошла успешно.

Далее я начал устанавливать заводской радиатор, и тут случился "упс", заводские крепления не держат адекватно радиатор на плате, теперь я понимаю почему эта плата досталась мне с колотым чипсетом...

Причем один нейлоновый штырь крепления был испорчен и я заменил его на целый перед установкой радиатора, нашел я точно такое же крепление в радиаторе от какой-то видеокарты старой, хотя на практике старое искореженное крепление держало своими огрызками лучше, чем заводское без повреждений...

Чип естественно был изрядно измазан в пасте, но ничего страшного, самодельная прокладка отработала на отлично, заводские крепления отлетают резко и с перекосом, не будь самодельной прокладки чипу были бы гарантированы новые сколы.

Прочие забавы

Метод создания защитных прокладок я успешно освоил, морщинистую малярную ленту на подложку чипа, потом силикон, и снова малярную ленту сверху, но плоскую дешевую с вырезом под размер чипа, а сверху прижать радиатором и ждать пока затвердеет это все дело.

Ничего сложного в целом, при желании верхний слой малярной ленты можно легко снять, тогда уровень кристалла будет немного выше уровня защиты.

Со способом защиты кристалла разобрались, и что дальше? А дальше я решил немного "поиграть" с этим железом, тряхнуть пока еще не седой бородой так сказать.

Начал я с системы на колотом чипсете, сначала все работало, но операционную систему у меня не вышло загрузить ни Windows 7, ни Windows 10, что находились на разных SSD.

Windows 7 показала синий экран который я не сфотографировал, Windows 10 вообще ничего не смогла показать.

И я решил проверить IDE жесткий диск на котором точно была операционная систем, ибо на SSD я устанавливал системы в режиме AHCI.

Но и система на IDE HDD отказалась работать, а после того как вернул обратно SSD, чтобы сделать переустановку операционной системы плата больше не запустилась.

Значит время перейти к "огрызку" 462 сокета.

И меня снова ждал облом, на жестком диске установлена x64 Windows 7, а процессор не поддерживает x86_64 расширения, похоже не судьба в полной мере позабавиться с этим железом в пределах данной статьи.

Я не стал переустанавливать систему так как нужно добавлять PCI-USB хаб ибо двух USB портов недостаточно чтобы флешку еще добавить кроме клавиатуры и мышки.

Заключение

Первые эксперименты с защитой кристалла от сколов у меня провалились, но в третий раз я таки пришел к хорошему результату.

Не нужно выдумывать и пытаться использовать двухсторонние ленты или скотч, эти методы имеют массу проблем.

Лучше всего зарекомендовал себя "бутерброд" из малярной ленты и силикона между слоями, дешевле, проще и доступнее с возможностью снятия защитной прокладки уже вряд ли возможно придумать в домашних условиях.

Жаль только не задалось в полной мере с забавами над старым железом, системная плата с колотым чипсетом некоторое время поработала и сказала "хватит", а система с "огрызком" вместо ЦП потребовала 32 разрядную операционную систему, а я ведь планировал еще разгон устроить...

Пожалуй оставлю это занятие на другой раз, тем более объем статьи уже приличный.

На этом все, благодарю за внимание.