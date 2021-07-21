Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ

Монитор в работе уже ~5 лет, и вот с недавнего времени он начал мне "нашептывать" нехорошее...
[ ] для раздела Блоги
2
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Меню навигации нет т.к. нет смысла.

Начало

Так о чем собственно речь, исходя из краткого описания можно понять что у монитора начались заметные проблемы спустя некоторое время работы.

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Я не скажу что проблемы серьёзные в данный момент, но я замечаю тенденцию к усугублению ситуации со временем, пол года назад я начал замечать просто едва различимые разводы на матрице при включении, сфотографировать их было невозможно, сейчас эти разводы можно сфотографировать, и достаточно на час-полтора оставить монитор с одной статичной картинкой, и от этой картинки будет устойчивый след.

Конечно у меня не всегда стоял монотонный фон на рабочем столе чтобы хорошо заметить подобные следы, но ~2 года назад никаких следов я не замечал при аналогичном монотонном фоне после статичного изображения, либо такие следы были настолько незначительны, что я их просто не мог увидеть.

реклама

В любом случае это привлекло моё внимание.

Проблема и попытки решения

Выглядит проблема следующим образом:

Вероятно не лучшая демонстрация учитывая что сама фотокамера передает немного хуже, чем видит глаз, потому я немного обработаю уровни.

Так-то лучше видно несмотря на потери всевозможные при сжатии изображения.

реклама

Лечить это я попытался "специальным" видео, сначала попробовал небольшую зону со следами "обработать", 5 минут покрутил, но появилось еще больше следов от интерфейса ютуба, а старые следы остались без видимых изменений...

Единственное утешение было в том, что новые следы пропали так же быстро, как и появились, а вот старые следы часа ~3 рассеивались после двух часов почти статической "картинки", время от времени все же сменялось изображение на экране, но на "результат" это не особо повлияло судя по всему.

Так выглядят "разводы" при включении монитора спустя некоторое время в отключенном состоянии:

Выводы

реклама

Я конечно многое уже повидал, но чтобы ЖК монитор 2015 года выпуска прожил всего 5 лет в работе и начал постепенно "залипать", для меня стало неприятным открытием, особенно учитывая что данный монитор брался в основном для работы над графикой, где много статики.

Причем монитор был далеко не из самых дешевых на момент покупки...

Эксплуатировался обычно при 30-40% яркости, что создает комфортные рабочие условия с минимальным нагревом, выше яркость ставить уже слишком ярко для глаз.

Не знаю насколько сильно это "залипание" будет прогрессировать со временем, но судя по всему следует готовиться к смене монитора в ближайшем будущем, хотя если серьезных ухудшений не будет то в целом еще поживет, проблема не является критичной.

Самое неприятное в том, что подобного сюрприза я не замечал на старых TN мониторах которым более 10 лет, в тех же "квадратах" по сей день прекрасно работают матрицы, только подсветки менять иногда нужно.

Даже в отвратительной по текущим меркам матрице ноутбука 2000х годов выпуска нет такого длительного залипания изображения...

В общем время покажет что из "залипающего" AOC Q2577PWQ выйдет, процесс явно не быстрый если будет прогрессировать дальше, в любом случае я не вижу никаких реализуемых адекватными усилиями способов "починки" монитора.

На этом все, благодарю за внимание.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

монитор ips aoc lcd залипание
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
52
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор телефона Philips Xenium E111
33
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
15
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 33
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 52
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты GeForce RTX 3060 продолжают дешеветь на фоне падения цены Ethereum
45
Согласно опросу СМИ, больше половины игроков ни разу даже не запускали Cyberpunk 2077
37
Последняя распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS завтра в 8:00
41
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
112
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070 Ti приближаются к уровню GeForce RTX 3060 Ti в России
22
Российские майнеры пригласили в страну китайских фермеров со своим оборудованием для добычи Биткоина
31
Геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула половину цены
14
Падение цен на видеокарты замедлилось после остановки поставок NVIDIA графических чипов
21
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
24
Первые инженерные процессоры Core i9-12900K появились на чёрном рынке в Китае за 1150 долларов
14
World Of Tanks скоро получит обновление 1.14: рассказываем, что нового
15
Илон Маск сменил аватарку в Твиттере в поддержку криптовалюты Dogecoin
8
Намек на дату выпуска Windows 11 обнаружили в примечаниях к драйверу Intel
5
Графические ускорители AMD начали дорожать в Европе
15
Ускорение загрузки игр с DirectStorage будет доступно в Windows 10
14
Культовые Dust 2 и Inferno из CS:GO перенесли на Unreal Engine 5
+
На Тайване видеокарты уже продают по рекомендованной цене
69
Некоторые видеокарты на распродаже DNS оказались на 40 000 рублей дороже, чем в других магазинах
22
Во вторник выходит браузер Chrome 92
11
Илон Маск написал в Twitter, что запланированный Tesla Cybertruck может не оправдать ожидания
5

Популярные статьи

Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
119
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
81
10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
27
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
52
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
2

Сейчас обсуждают

Appengamer
07:50
3080 на старте стоила 67000 рублей 3080!
Геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула половину цены
krestover
07:48
Lenovo Y27g....4 года.....остаточное изображение от полоски панели задач
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
Evgeniy Belkin
07:47
Alder Lake выходит в Q4'21 (если не перенесут), а Zen4 в Q4'22. Zen4 уже с Raptor Lake должен конкурировать.
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
nonses84
07:45
Интел и уранить цены? Не несите чушь!
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Андрюха Чебоксарский
07:42
Alder'ы выходят в 2022. Зен4 тоже в 2022...
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Inqizitor
07:38
"На максимальных частотах, как отмечает автор, процессор может запросто потреблять более 200 Вт" и частота 5300 на воде - это новое дно. Никто в здравом уме такое себе не поставит. Могли бы на аззоте ...
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Archilles
07:37
Подешевеет прошлое поколение, которое плюс минус в играх паритет. А с учетом того что Интел сами делают процессоры, они могут уронить цены на 5950 и это хорошо всем кроме амд.
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Archilles
07:34
В ноутбуках малые ядра покажут себя хорошо. Интел это в вовремя поняла с переходом эпл на свои процессоры
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Archilles
07:32
Тут ддр5 и лично мне придётся покупать комп с нуля. Нет у меня старой матери, чтобы туда воткнуть проц.
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Дмитрий Hfvfpfyjd
07:32
интел высирает новые процы тока когда амд их догоняет обгоняет. сразу летят А У НАС НОВЫЙ ПРОЦ не бери амд бери НАШ НОВЫЙ)) я представляю на сколько лет у них вперед эти архитектуры расписаны. л...
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем