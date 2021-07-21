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Так о чем собственно речь, исходя из краткого описания можно понять что у монитора начались заметные проблемы спустя некоторое время работы.

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Я не скажу что проблемы серьёзные в данный момент, но я замечаю тенденцию к усугублению ситуации со временем, пол года назад я начал замечать просто едва различимые разводы на матрице при включении, сфотографировать их было невозможно, сейчас эти разводы можно сфотографировать, и достаточно на час-полтора оставить монитор с одной статичной картинкой, и от этой картинки будет устойчивый след.

Конечно у меня не всегда стоял монотонный фон на рабочем столе чтобы хорошо заметить подобные следы, но ~2 года назад никаких следов я не замечал при аналогичном монотонном фоне после статичного изображения, либо такие следы были настолько незначительны, что я их просто не мог увидеть.

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В любом случае это привлекло моё внимание.

Проблема и попытки решения

Выглядит проблема следующим образом:

Вероятно не лучшая демонстрация учитывая что сама фотокамера передает немного хуже, чем видит глаз, потому я немного обработаю уровни.

Так-то лучше видно несмотря на потери всевозможные при сжатии изображения.

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Лечить это я попытался "специальным" видео, сначала попробовал небольшую зону со следами "обработать", 5 минут покрутил, но появилось еще больше следов от интерфейса ютуба, а старые следы остались без видимых изменений...

Единственное утешение было в том, что новые следы пропали так же быстро, как и появились, а вот старые следы часа ~3 рассеивались после двух часов почти статической "картинки", время от времени все же сменялось изображение на экране, но на "результат" это не особо повлияло судя по всему.

Так выглядят "разводы" при включении монитора спустя некоторое время в отключенном состоянии:

Выводы

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Я конечно многое уже повидал, но чтобы ЖК монитор 2015 года выпуска прожил всего 5 лет в работе и начал постепенно "залипать", для меня стало неприятным открытием, особенно учитывая что данный монитор брался в основном для работы над графикой, где много статики.

Причем монитор был далеко не из самых дешевых на момент покупки...

Эксплуатировался обычно при 30-40% яркости, что создает комфортные рабочие условия с минимальным нагревом, выше яркость ставить уже слишком ярко для глаз.

Не знаю насколько сильно это "залипание" будет прогрессировать со временем, но судя по всему следует готовиться к смене монитора в ближайшем будущем, хотя если серьезных ухудшений не будет то в целом еще поживет, проблема не является критичной.

Самое неприятное в том, что подобного сюрприза я не замечал на старых TN мониторах которым более 10 лет, в тех же "квадратах" по сей день прекрасно работают матрицы, только подсветки менять иногда нужно.

Даже в отвратительной по текущим меркам матрице ноутбука 2000х годов выпуска нет такого длительного залипания изображения...

В общем время покажет что из "залипающего" AOC Q2577PWQ выйдет, процесс явно не быстрый если будет прогрессировать дальше, в любом случае я не вижу никаких реализуемых адекватными усилиями способов "починки" монитора.

На этом все, благодарю за внимание.