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Предисловие

В конце прошлого года я перешел с R9 290 на GTX 1070, именно тогда еще я заметил неприятные последствия такого перехода в лице увеличившихся задержек.

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Сейчас я не обладаю R9 290, но у меня есть в наличии RX 560, она не настолько производительная как R9 290, и далека от GTX 1070 в плане производительности, тесты могут не отражать ситуацию между R9 290 и GTX 1070, но почему бы и нет.

В данной статье я проведу сравнение таких настроек в драйвере как "режим низкой задержки" от nVidia и "Anti-Lag" от AMD.

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Для начала я решил найти версию драйвера в которой появился тот самый режим низкой задержки, судя по информации из интернета это была версия 436.02, однако, официальный сайт nVidia не позволяет скачивать старые версии драйверов.

Даже пытался найти перебором видеокарт разных серий, но нужный диапазон версий драйверов недоступен.

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В итоге я нашел ближайший драйвер версии 431.60 на сторонних ресурсах, в этой версии драйвера еще не должно быть "режима низкой задержки".

По информации на сайте AMD технология Anti-Lag совместима с DirectX 9, DirectX 11 и DirectX 12, для "режима низкой задержки" от nVidia я не нашел информации на официальном сайте (недостаточно хорошо гуглил?), но сторонние ресурсы говорят о поддержке DirectX 9 и DirectX 11.

Условия

Видеокарты будут работать в стоке, как есть с завода.

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Ввиду разного класса производительности видеокарт, игры будут иметь одинаковые настройки графики, но при необходимости разное разрешение для достижения примерно одинакового уровня FPS.

Условия и параметры системы Операционная система Windows 7 SP1 - x64

Композиция рабочего стола отключена Версии драйверов AMD: 21.3.1

nVidia: 431.60 и 461.92 Модели видеокарт AMD:

Sapphire Radeon RX 560 Pulse 4 GB 6-Pin

~1.3 GHz в играх

nVidia:

MSI GeForce GTX 1070 AERO OC 8 GB 8-Pin

~1.8 GHz в играх Игры, участвующие в сравнении*** (Steam) 1) 7 Days to die (Alpha 19.3) (Unity, DX11)

2) CS:GO (Source, DX9)

3) Destiny 2 (Tiger Engine, DX11) Процессор Ryzen 5 1600 AF ~3.7 GHz Разгон через P-State, частота зафиксирована на максимальной планом электропитания Windows. ОЗУ 16 GB (8+8GB) Samsung M378A1G43TB1-CTD

3400 MHz Dual-Channel Dual-Ranks CL18

Дополнительное охлаждение турбиной. *** Destiny 2 имеет аномальную зависимость от процессора в паре с видеокартами AMD, однако несмотря на "кривую" работу игры она войдет в сравнение.

Запись видео:

Чтобы правильно определять задержки, было решено перепроверить фотокамеру, на всякий случай т.к. она пишет файл с частотой 29.970 (30000/1001) FPS.

Я сделал запись таймера в формате 320 FPS и разложил одну секунду таймера в виде jpg файлов, и у меня вышло 324 файла (4 файла погрешность из-за ручного выделения фрагмента видео), в итоге производитель камеры не обманул, один кадр имеет длительность 3.125ms.

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Дополнительно смастерил насадку на объектив камеры для увеличения угла обзора, таким образом лучше видно, что происходит в целом.

Подробности ОЗУ-ЦП:

Драйвера:

У меня уже установлены старые драйвера как для AMD так и для nVidia, потому я переустановлю их используя стандартные средства, что предлагает установщик.

AMD:

Устанавливаю галочку восстановления заводских настроек, одна перезагрузка и готово.

Первое что меня встречает:

И собственно интересующая меня настройка, по умолчанию настройка отключена, её можно переключать горячей клавишей не закрывая игру, лишние сочетания клавиш я отключил:

nVidia:

Я забыл сделать скриншот окна установщика драйвера с галочкой чистой установки, и хотел запустить чисто ради скриншота, но я обнаружил что папки драйвера версии 461.92 нет в "C:\NVIDIA\DisplayDriver\", похоже nVidia теперь подчищает за собой папку распакованного драйвера.

Но это не проблема, распространяемый файл можно снова распаковать и сделать заветный скриншот:

После закрытия установщика драйвера папка сама исчезла снова, все же это дело в установочном пакете драйвера, правда непонятно зачем это нужно было делать, что если мне нужно будет менять версию драйвера или откатывать назад? Каждый раз делать распаковку с нуля?

Интересующая настройка присутствует в классической контрольной панели драйвера, по умолчанию настройка отключена, быстрое изменение настройки невозможно:

В драйвере версии 431.60 я не обнаружил "режим низкой задержки", однако обнаружил настройку "максимальное количество заранее подготовленных кадров", судя по описанию эту настройку переименовали в "режим низкой задержки" и выдали за уникальную функцию.

Можно выбрать значения от 1 до 4, но по умолчанию установлено "использовать настройку 3D-приложения", влияние этой настройки я тоже проверю.

Результаты nVidia (431.60)

7 Days to die (Alpha 19.3) (Unity engine actual)

CS:GO (Source)

Destiny 2 (Tiger Engine)





Результаты nVidia (461.92)

7 Days to die (Alpha 19.3) (Unity engine actual)

CS:GO (Source)

Destiny 2 (Tiger Engine)

Результаты AMD (21.3.1)

7 Days to die (Alpha 19.3) (Unity engine actual)

CS:GO (Source)

Destiny 2 (Tiger Engine)

Сравнение



7 Days to die

(Unity) CS:GO

(Source) Destiny 2

(Tiger Engine) nVidia (431.60)

Очередь кадров: Default 112.5 50 109.375 nVidia (431.60)

Очередь кадров: 1 106.25 37.5 109.375 nVidia (461.92)

Режим низкой задержки: Off 109.375 37.5 75 nVidia (461.92)

Режим низкой задержки: Ultra 84.375 37.5 75 AMD (21.3.1)

Radeon Anti-Lag: Off 100 50 100 AMD (21.3.1)

Radeon Anti-Lag: On 84.375 43.75 93.75

Результаты в другом виде:

Итоги

Можно результаты упрекнуть в возможной погрешности, однако, я хоть и старался получить точные результаты, но все же получение результатов происходило в самых обычных бытовых условиях, с обычным монитором, мышкой и т.п.

Игры я выбирал по принципу "что под рукой было", но старался на разных игровых движках выбрать, конечно, мою бывшую R9 290 было бы намного объективнее использовать, она незначительно слабее чем GTX 1070 в отличие от RX 560, но что есть, то есть.

=

7 Days to die (Unity): Можно сказать моя основная игра, именно в ней я почувствовал увеличившиеся задержки после перехода с R9 290 на GTX 1070, однако даже слабая RX 560 показала разницу в пользу AMD.

Игра определенно использует очереди кадров.

CS:GO (Source): Разница мала, можно сказать на грани погрешности, но она в пользу nVidia, возможно с R9 290 вместо RX 560 были бы изменения в пользу AMD, но об этом уже сказано выше, игра вероятно использует очереди кадров.

Destiny 2 (Tiger Engine): Игра очевидно ограничивает очередь кадров, однако я заметил невероятную любовь к nVidia у данной игры, и необъяснимую зависимость от процессора если установлена видеокарта от AMD, по слухам, на форуме Bungie игнорируют и даже банят темы касающиеся этого нюанса (есть что скрывать?).

В любом случае игра выглядит крайне подозрительно, причем она не позволяет использовать оверлеи MSI Afterburner и прочие для вывода информации.

=

nVidia (431.60): Настройка "Максимальное количество подготовленных кадров" действительно работает, и предоставляет приложениям выбор длинны очереди кадров по умолчанию, я не стал перебирать все 4 варианта настройки, это сильно усложнит всё.

-

nVidia (461.92): Очевидно что nVidia переименовала настройку "Максимальное количество подготовленных кадров" в более презентабельную "Режим низкой задержки" и выдала это как инновацию что ли, но при этом урезали контроль над этой настройкой, нельзя выбрать конкретно от 1 до 4 кадров.

Еще было обнаружено, что для CS:GO очередь кадров была ограничена до 1, никаких изменений от разных значений режима низкой задержки, как это было в старом драйвере, т.е. настройка есть, но она стала бесполезной в данной игре.

Судя по 7 Days to die и Destiny 2 очевидно nVidia поработали над общим снижением задержек относительно старого драйвера, как с ограничениями очереди кадров так и без, но это не касается CS:GO, минимальный порог остался одинаков.

Еще отмечу что с драйвером 461.60 счетчик FPS (Steam оверлей стандартный) показывал уверенно меньше чем с драйвером 431.60, хотя разница незначительна (всего 2-3фпс), но FPS практически не изменялся при изменении настроек очереди кадров (режим низкой задержки) и Anti-Lag.

-

AMD (21.3.1): В случае 7 Days to die Radeon Anti-Lag показал хорошие результаты, хотя и без него задержки оказались ниже чем у nVidia несмотря на слабую RX 560.

Но в случае CS:GO разница уже не так значительна, с отключенным Anti-Lag ситуация схожа со старым драйвером nVidia.

Другое дело Destiny 2, которая неадекватно работает на системах с видеокартами от AMD, однако здесь есть разница от работы Anti-Lag, поведение похоже на старый драйвер nVidia, но задержки в целом оказались между старым и новым драйвером nVidia.

Хотя AMD и не везде показала хорошие результаты в плане снижения задержек, но возможность изменять Anti-Lag (и другие параметры) прямо во время игры это весьма полезно, nVidia на такое не способна, и это факт.

А ведь я даже не включал Radeon Boost аналога которому у nVidia нет , он отлично подошел бы для получения минимальных задержек за счет роста FPS при резких движениях, прямо читерство для таких тестов.

Но Radeon Boost и прочие настройки пожалуй оставлю в покое на данный момент, статья не про них, хотя они и относятся к теме.

На этом всё, благодарю за внимание.