Внимание! Данная статья является продолжением предыдущей статьи, в первой части вынесены эксперименты и работа над термопастой, там же можно найти краткую предысторию, ну а сейчас поговорим про отвал аудио контроллера и полностью разберём ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3.

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Ноутбук MONSTER Tulpar T7 на основе i7-10875H + RTX 3060 далеко не новый, при этом находился он в явно новом корпусе, а позже и вовсе были обнаружены следы ремонта на системной плате, впрочем, всё работало отлично, так что меня не особо смутило такое положение дел, тем более ремонтированные вещи порой работают гораздо дольше новых, по личному опыту знаю.

Но недавно появилась одна незначительная проблема с ноутбуком, да, это исчезнувший аудио контроллер Realtek ALC 274, как следствие у ноутбука не работают аудио выходы и встроенные динамики.

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Одним прекрасным утром включаю ноутбук, а звука нет, после выяснилось что и контроллера тоже не видно, причём прошлым днём звук отлично работал до самого выключения, да и не разбирал ноутбук перед тем, как пропал звук, так что тут точно нет моей вины, аудио схема расположена на обратной стороне системной платы, а я ни разу не снимал её, так что никак не мог поломать даже теоретически.

И это на самом деле проблема, одно дело если бы я сломал что-то, было бы понятно что и где искать, но так как оно само сломалось, значит есть вероятность проблем по линиям питания, а такое может унести весь ноутбук за собой.

При этом всё прекрасно работает, видеокарта RTX 3060 вообще без проблем, процессор i7-10875H хоть и греется, но в остальном тоже без проблем, да и нагрев по сути не является проблемой, это обычное рабочее состояние процессора как выяснилось...

Оставалось разобраться с аудио контроллером, куда же он пропал, и не создаёт ли проблемы на цепях питания, хотя учитывая что ноутбук уже отработал наверное неделю с отвалом аудио до момента разборки и полноценного осмотра, то маловероятно прогрессирование во что-то более серьёзное.

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Отмечу лишь один интересный нюанс связанный со звуком, с самого начала, когда ноутбук ещё никто не разбирал на момент покупки, при воспроизведении и активации аудио в наушниках были слышны небольшие щелчки, я не придал этому особого значения, а зря, ведь судя по всему, это были признаки отвала аудио контроллера...

И если так подумать, то ситуация ровно такая же, как была при коротком замыкании чипа AMD Radeon R9 390X, так и при коротком замыкании чипа AMD Radeon RX 5600M (RX 5700), просто у видеокарт признаки проявляются чёрными/синими экранами и выбитыми предохранителями при попытке использовать бракованные части кристалла, а у аудио контроллера, судя по всему, это проявлялось незначительными щелчками при активации, ну и обошлось без короткого замыкания к счастью.

Что же, остаётся только добавить в копилку очередной опыт, мне определённо следует больше внимания уделять таким незначительным на первый взгляд нюансам, но по сути указывающим на серьёзные аппаратные проблемы.

Радует, что RTX 3060 и i7-10875H не подают никаких даже малейших признаков на проблемы, вот это действительно радует, да и было бы удивительно, если бы они подавали такие признаки, это же не вечно бракованное и проблемное AMD.

Первая полная разборка

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Первую полную разборку я провёл при первой появившейся возможности, но никаких измерений не проводил, чисто посмотрел на состояние системной платы.

Меня позабавили следы флюса на разъёме Wi-Fi модуля, похоже микросхему BIOS паял не очень аккуратный "мастер", да и к поверхности HM470 чипа у меня есть некоторые вопросы, но об этом позже.

Системная плата снята и сразу отмечаю оплавленную плёнку в районе SPI Flash BIOS, эх, кто же такой "мастер" так небрежно ковырялся, если тот самый мастер сейчас читает это, пусть знает, даже я аккуратнее паяю, и ни в коем случае не оставляю устройства в гнёздах при пайке элементов поблизости...

Наверное было лень снимать системную плату и плёнку с задней стороны, кто-то очень торопился сделать работу, как некрасиво...

Впрочем, на задней стороне платы я не заметил ничего выдающегося с первого взгляда, разве что небольшое потемнение удалось сфотографировать по удачному стечению параметров камеры и освещения в момент снимка, на глаз видно хуже, оно находится в районе фаз питания процессора, там же и гнездо подключения зарядного устройства с силовыми ключами, не очень удачное соседство конечно, но ведь работает же.

Особое внимание обратил на аудио контроллер ALC 274 и усилитель ALC 1306, хоть это и не совсем очевидно, но они явно паянные, это точно не заводская пайка, хотя и очень качественная, тут уже работал настоящий мастер если действительно меняли микросхемы.

Только один конденсатор по питанию ALC1306 PVDD выглядел повреждённым, но заметил это только когда собрал ноутбук и изучил сделанные фотографии, и сразу скажу, это не повреждение, просто алгоритмы интерполяции камеры смартфона так себе представили и нарисовали, но я всё же потом ещё раз разобрал и перепроверил уже с микроскопом не страдающим от алгоритмов интерполяции, которыми так сильно любят злоупотреблять производители фотокамер и смартфонов...

На этом остановился и начал собирать обратно всё, заодно снял плёнку с процессора, под ней обнаружился прозрачный компаунд, точно такой же, как у RTX 3060, нанесение заводское, это не ручная работа, а значит процессор никто не менял на данной плате, хотя ранее предполагалась замена ЦП, но видимо меняли всё же чипсет, или даже не знаю, зачем-то ведь снимали флешку BIOS, не просто так ведь, или просто так...

Настало время сборки, тут ничего особо интересного, просто собираю всё обратно.

Упс, перепутал положение шлейфа одного, бывает, потому важно всё перепроверять перед закручиванием, к слову, вероятно некоторые уже заметили, но я закрутил все винты на системной плате, а ведь изначально не хватало четырёх, пришлось немного повозиться, но подходящие винты удалось найти в одной из мастерских, обычно в таких местах всегда есть целая коробка подобных мелочей, ведь ноутбуки часто ломаются ввиду своей изначально сомнительной надёжности с завода.

Ну а дальше просто пользовался и тестировал.

Переходник

Из интересного попутно собрал переходник для питания ESR тестера и прочих устройств зависимых от 9V кроны, конечно, максимальное напряжение такого регулируемого переходника всего 11 вольт, зато работает даже от старого смартфона Lenovo P70-A.

Просто не всегда есть возможность купить качественную новую батарейку для питания тестеров, а смартфон всегда под рукой, и я так подумал, а почему бы не сделать переходник, и вот сделал, удивительно, но получилось весьма полезное и практичное устройство.

Ну да ладно, вернёмся к ноутбуку.

Вторая полная разборка

Начинаем с подготовки вспомогательного оборудования, это пассивный 14 дюймовый ноутбук Asus VivoBook E410MA, китайский цифровой микроскоп и дешёвый тестер за кадром, собственно всё, осмотреть и проверить цепи питания этого более чем достаточно.

Разбираем.

Без глубокой разборки можно заметить только странный на вид кристалл чипсета и явно паянную микросхему BIOS, остальное находится на обратной стороне системной платы.

Чтобы снять системную плату в обязательном порядке придётся извлечь Wi-Fi адаптер и все NVMe SSD, а так же надо отключить 5 шлейфов (один под системой охлаждения) и батарейку CMOS, она кстати отвечает только за часы, настройки записываются прямо в SPI Flash, как и на многих системных платах делается после выхода UEFI.

Да, если кто-то не знал, то уже в 2012-2014 годах производители злоупотребляли записью всех, или части настроек BIOS прямо в SPI Flash микросхемы, предназначенные исключительно для хранения ввиду крайне маленького ресурса на запись (около 100 тысяч в хорошем случае). Хотя у современных SSD ресурс многократно меньше, но там это нивелируется большими объёмами и десятью этажами костылей, когда у SPI микросхем нет ничего такого...

Чисто технически плату можно снять не разбирая систему охлаждения, но я хочу провести минимальные измерения и осмотреть всё, так что нужно разобрать полностью.

Модуль кнопки включения, по совместительству датчик холла отвечающий за отключение дисплея при закрытии крышки, пожалуй снимать не буду, как и батарейку, слишком уж элементарные эти компоненты.

Под одним динамиком нашлась дата производства верхней части корпуса (2021-03-24, 2021-03-18), тачпад имеет микросхему PXI (PixArt) PCT1836QN, считывает до 10 точек нажатия, питание от 3.3в.

Ну что же, приступаем к осмотру USB модулей, а после и основной платы, на данном этапе я буду делать коллажи для удобства.

Модуль с коннекторами аудио и USB 2.0 ничем не примечателен, разве только пустыми местами под трансформаторную развязку и гнездо RJ45.

А вот второй модуль (DBPGM7MG01-RN10) уже содержит USB 2.0 контроллер SD карт памяти Realtek RTS5170 и два USB 3.0 повторителя AsMedia ASM1464.

Переходим к основной плате, вроде бы и маленькая, но замечу, плата от видеокарты RTX 5090 гораздо меньше в размерах...

Для полного комплекта извлекаю модули памяти, под одним модулем указан номер комплектующего MBPGM7MG7C-PN10, а вот ближний слот памяти плохо отмыли после пайки, вероятно на заводе производителя.

Ибо не представляю какой смысл паять этот слот кому-либо ещё, да и пайка явно заводская.

Далее процессор, под чёрной наклейкой прячется прозрачный компаунд явно заводского нанесения, точно такой же, как и вокруг подложки RTX 3060, находится на поверхности, внутрь не затекал судя по всему, а значит ремонтопригоден без лишних извращений в отличие от Lenovo...

Из интересного отмечу подключение видеокарты, тут разведена полноценная шина PCI-Express x16.

Почему это примечательно? Просто в ноутбуке MSI Alpha 15 на основе R7 4800H и RX 5600M шина была кастрированной, в отличие от MONSTER Tulpar T7 v20.3 на основе i7-10875H и RTX 3060, напомню, эти два ноутбука были куплены в одно время (2021 год 5 месяц) за одинаковую стоимость.

Только вот у OEM производителя хватило ума и ресурсов посадить RTX 3060 на полноценную шину PCI-E x16, хоть и версии 3.0 ибо это максимум что поддерживает i7-10875H, а вот MSI не смогли, ибо AMD Ryzen огрызок неполноценный, половина доступных линий PCI-E видимо разведена на NVMe SSD слоты, а остатки пустили на RX 5600M, хоть видеокарта и поддерживает PCI-E 4.0 x16, но фактически работала в режиме PCI-E 3.0 x8, просто потому что AMD, у этой конторы вечно всё через одно место, Ryzen 7 4800H хоть и Zen 2, но не поддерживает PCI-E 4.0 для внешних устройств, только встроенная RX Vega 7 сидит на шине PCI-E 4.0 x16, и та работала в режиме x16 3.0, как бы глупо это не было...

Собственно это одна из множества причин, почему AMD у меня вызывает отвращение, и почему следующий ноутбук для использования выбирал исключительно Intel+NVIDIA.

Далее смотрим на основную SPI микросхему BIOS размером 128 Mbit от GigaDevice (25LR128DSIG).

Даже обычной камерой смартфона были видны следы пайки, а под микроскопом микросхема выглядит совсем побитой, впрочем, работает и ладно.

Рядом есть ещё одна SPI Flash размером 8 Mbit от GigaDevice с маркировкой 25080CTIG, но она осталась в заводском состоянии.

Дальше чипсет HM470 (SRJAU), с самого начала он всем своим видом давал понять, что ноутбук далеко не новый несмотря на внешний вид, на поверхности кристалла есть множество следов, они не стираются.

Ещё под большинством микросхем были обнаружены какие-то неопознанные вещества, то ли флюс для пайки не вымылся на заводе, то ли клей фиксатор, а может и то, и другое.

Кстати, что там с конденсаторами под лаком на подложке RTX 3060? А там можно заметить термопасту, но это не страшно, GTX 1070 я точно так же покрывал лаком, там тоже наверняка были остатки пасты под лаком, и никаких проблем на протяжении многих лет, так что и тут не будет проблем с этим.

Переходим к задней стороне платы, и похоже это действительно фиксатор клеевой, непонятно только зачем, неужели современный припой недостаточно хорошо держит микросхемы?

Далее смотрим в зону аудио контроллера, под микроскопом отлично видно, что ALC274 и ALC1306 паялись, а значит уже были какие-то проблемы с ними раньше, иначе какой смысл паять?

Ну а подозрительный конденсатор оказался вполне нормальным при детальном рассмотрении.

Пришлось немного повозиться без специальных инструментов, но замеры показали, что все сопротивления в норме как у контроллера ALC 274, так и у ALC 1306 усилителя, а значит проблема не в цепях питания, скорее всего сам контроллер накрылся медным тазом, хорошо хоть не потянул за собой ничего.

Ради интереса измерил сопротивление графического процессора RTX 3060, и тут всё как положено, стабильные 0.2 Ом на фазах после дросселя с учётом отклонения (0.3 Ом), именно такое сопротивление и должно быть в данном случае, в районе 0.2 - 0.3 Ом, значение на уровне 0.1 Ом как было у RX 5600M (RX 5700) уже говорило бы о проблеме.

Дальше проверяю цепь питания процессора, по порядку с учетом отклонения (0.4 Ом), 30.6 Ом, 13.5 Ом, 3x 1.9 Ом, 2x 1.8 Ом, 4.7 Ом и ~420 Ом, вполне нормальные рабочие сопротивления.

Ну и напоследок был обнаружен изгиб системной платы, вероятно так сказалась нехватка винтов крепления после последних "мастеров", которые когда-то ремонтировали данный ноутбук и потеряли винтики, но это хорошо, значит устройство долго работало после ремонта, особенно если учесть уже окаменелую пасту при самой первой разборке, и на самом деле испарившийся аудио контроллер в диспетчере устройств далеко не самая плохая проблема, это вообще сложно назвать проблемой, да, неприятно, но ничего фатального.

Буду ли я копать дальше плату пытаясь починить звук? Однозначно нет, тем более сейчас у меня нет под рукой паяльной станции и более серьёзных тестеров для такой работы, так что собираю всё назад.

Намазываю выпаренную Maxtor CTG8, собираю систему охлаждения, возвращаю аккумулятор на место, но не подключаю, рано для этого.

Перепроверяю все шлейфы и коннекторы, всё забытое возвращаю на свои места.

И только после того как всё проверил - подключаю аккумулятор к плате.

Собственно всё, накидываю поддон и гоняю тесты, чисто для проверки, ведь использовал выпаренную пасту вместо обычной, и это первый мой эксперимент с такой пастой, но всё работает как положено, ну кроме пропавшего аудио контроллера, он так и не появился после очередной разборки, но это было ожидаемо.

Обзор компонентов

На этом можно было закончить, однако я не показал в деталях системную плату, потому постараюсь сделать небольшой обзор, начнём с фотографий в инфракрасном диапазоне, может качество снимков и не лучшее, но сделаны они подручными средствами, так что жаловаться не приходиться.

Можно конечно обратиться к нейронным сетям для улучшения изображений с помощью RTX 3060, ведь она может это легко и просто делать в отличие от поделок AMD, но данный метод может вносить искажения, так что обойдёмся.

Вот и готов коллаж с компонентами системной платы.

Так же оставлю немного фотографий обратной стороны платы "как есть".

Пожалуй пора заканчивать.

Заключение

Почему я считаю ноутбуки крайне ненадёжными по сравнению с обычными ПК? Всё элементарно, если в обычном компьютере что-то ломается, я просто беру и меняю проблемный компонент, и всё прекрасно работает, и отремонтировать потенциально проблемные комплектующие тоже возможно, отличный пример мой уникальный компактный ПК из ATX комплектующих размером всего 10х30х40 сантиметров, где вышел из строя бракованный блок питания, а потом установил другой так же бракованный блок питания, который уже вовремя починил...

Да и MSI Alpha 15 с бракованной AMD Radeon RX 5600M (RX 5700 чип) доставил немало проблем за три с лишним года использования, пока не помер окончательно, брр...

Когда у меня в компьютере померла бракованная AMD Radeon R9 390X Nitro от Sapphire, я просто достал её и заменил другой видеокартой, когда новая Radeon RX Vega 56 начала сыпать артефактами сама собой я так же достал этот "красный" хлам из компьютера и заменил другой видеокартой, в ноутбуке же так нельзя, если умерло то всё, ноутбук целиком становится непригоден для использования, и починить такое без специальных инструментов невозможно.

Текущий ноутбук получил отвал аудио контроллера, да, всё остальное работает идеально без намёка на проблемы, но опять же, если бы в компьютере сломался звук встроенный, там можно просто заменить системную плату на другую и всё снова будет работать, или просто добавить звуковую карту в слот PCI-E, в ноутбуке системная плата это и процессор, и видеокарта и вообще всё, а слотов расширения практически нет, единственный вариант это USB звуковая карта внешняя...

Так что ноутбуки хоть и лучше обычных компьютеров настольных в плане портативности, но в плане надёжности это просто ужас какой-то, увы.

Наверное не следовало менять свой уникальный компактный ПК на ноутбук... Впрочем, будь что будет, всё равно опыт всегда со мной, и в любой момент могу собрать ещё один компактный ПК при желании, только надо будет уже собирать вместе с дисплеем, ну и корпус изготавливать из более лёгких материалов, а то многослойное железо слишком тяжёлое было...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



