Предисловие

В прошлый раз был сделан обзор и сравнение ноутбуков MONSTER Tulpar T7 v20.3 и MSI Alpha 15 A4DEK-011RU, и в целом ноутбук от MONSTER оказался на порядок лучше, чем от MSI, но в прошлый раз мне не удалось показать все детали, в частности не была проведена полноценная разборка.

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Так что более полноценную разборку и разжёвывание нюансов ноутбука проведём здесь, ну и конечно по возможности сравним с MSI Alpha 15, что помер из-за чипа AMD RX 5600M ушедшего в короткое замыкание, прямо как когда-то случилось с топовой AMD R9 390X Nitro...

Разборка MONSTER Tulpar T7 v20.3

Ну что же, без лишних слов приступаем, отключаю аккумулятор прежде чем что-либо делать, и всем советую именно с аккумулятора начинать. Дальше снимаю турбины системы охлаждения, заодно возвращаю белый винтик в слот крепления SSD, уже говорил об этом в прошлой части, но у этого ноутбука вероятно был заменён корпус, и "мастер" оказался не самым компетентным, мало того потеряли 4 винта крепления системной платы, так еще перепутали винт крепления SSD с винтом от вентилятора.

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Чистка и обслуживание системы охлаждения в ноутбуке MONSTER абсолютно не проблема, 6 винтов и всё прекрасно обслуживается, не нужно снимать всё целиком, моё почтение за конструкцию.

Как можно заметить, было установлено два одинаковых вентилятора, один выглядит мокрым, но это потому что барахлил, и я его смазывал как мог, с помощью шприца загонял смазку, ведь сами по себе турбины неразборные, не хотелось рисковать пытаясь снять крыльчатку, да и расклепать для этого пришлось бы ещё, в общем пока работают хорошо, а потом уже буду думать если снова начнёт барахлить.

Может потом вообще поменяю местами вентиляторы, они ведь одинаковые, менее изношенный поставлю на место изношенного и поработает ещё, или вообще заменю на новые.

Что же было у MSI Alpha 15 для сравнения? А было вот такое мракобесие, для доступа к радиатору нужно было полностью снять и разобрать систему охлаждения, то есть ноутбук по факту необслуживаемый у MSI, а обслуживать надо, турбины к слову тоже были необслуживаемыми, одна барахлила, но смазать было невозможно, в итоге поломалась и пришлось заказывать новую позже, брр...

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А теперь по поводу новых турбин, у MSI Alpha 15 используются два разных вентилятора, и обходились они мне по 16-18$ за штуку, не сказать что дорого, но это два разных вентилятора уникальных.

Тем временем MONSTER Tulpar T7 v20.3 использует два Sunon EG75070S1-C460-S99, и нет никакой головной боли с подбором "правильных" версий, просто два вентилятора одной модели достаточно заказать и всё, никаких проблем, моё почтение производителю за использование одной модели турбины для двух радиаторов.

В итоге можно сказать, что система охлаждения MONSTER Tulpar сделана для людей, а вот у MSI Alpha 15 сделана для издевательства над людьми.

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Идём дальше, пора уже снять радиатор и посмотреть что под ним.

Это уже не первая разборка, и на этот раз отмечу плохой прижим к системной плате, вот эти пружины прикручиваемые к системной плате, они должны возвышаться над поверхностью, но они практически прижаты в открученном состоянии, так быть не должно... Вероятно из-за этого плохого прижима и не помогла замена исходной каменной пасты на более свежую, что у меня была под рукой.

Давайте вернёмся к моменту первой разборки, старая паста уже была практически каменной, при этом намазано с большим излишком, но процессор всё равно нагревается, так что менять в любом случае надо было, даже если выглядит хорошо.

Качество обработки пяток не идеальное, но отличное, чему я был немного удивлён, так же используются обычные прокладки для контакта с чипами памяти и цепями питания, они в хорошем состоянии, хотя и порвались местами.

Для сравнения посмотрим на систему охлаждения MSI Alpha 15, там использовались жидкие прокладки, они мало того были нанесены с огромными кавернами на чипах памяти, так ещё и окаменели местами, а пятки радиатора были отвратительно обработаны, мало того следы от фрезеровки, так ещё и глубокие рытвины на поверхности в зоне контакта с чипом, даже после шлифовки остались ямки.

В общем взял я проверенную хорошую пасту из своих запасов, но обнаружил проблему, видимо в последний раз закрыл тюбик не герметично, и паста подсохла до очень густого состояния, так что пришлось взять наполнителя от китайской пасты и разбавить, совсем немного, прямо на кончике зубочистки взял немного наполнителя, и постарался перемешать, в любом случае китайскую пасту мазать тут не стоило, а других вариантов выйти из ситуации просто не было...

В общем, пасту хоть и заменил, но это не снизило температуры по сравнению с каменной изначальной пастой в режиме "турбо", так что пользовался в основном офисным и игровыми режимами.

Ну а теперь вернёмся к текущей, второй разборке, сразу можно отметить недостатки использования хоть и хорошей, но уже подсохшей и слегка, совсем незначительно разбавленной пасты, да, консистенция оказалась неравномерной, а на процессоре собрался наполнитель жидкий, хотя его и было меньше половины капли с кончика зубочистки, но оказался он именно на процессоре, что лишь подтверждает недостаточный прижим и ослабление креплений радиатора, ведь на ГП всё относительно нормально, наполнитель выдавился и не всасывался в зазор между чипом и радиатором, хотя паста одна и та же.

Так как другой пасты у меня нет - использую старую, промокнув салфеткой лишний наполнитель для разжижения.

Тщательно перемешиваю, дабы избавиться от любых неоднородностей, и пытаюсь намазать шпателем, выходит непросто, очень густая консистенция, но всё же получается неплохо.

Далее осмотр радиатора, выглядит нормально, не заметил особых проблем.

Ради интересно провёл тестовое накрытие без прижима, и знаете, всосался радиатор очень даже хорошо, значит есть контакт с пастой.

И действительно, контакт есть, а значит нет явных проблем с установкой, в общем, немного подгибаю пружины крепления процессора и собираю, сильно подгибать не стоит, ибо может создать лишние напряжения на кристалле, вообще в ноутбуках очень тонко всё должно быть настроено, это в обычном ПК можно набросать всего подряд и оно висит кое-как.

Ладно, ладно, я пошутил, нужно ведь посмотреть на компоненты, начнём с видеокарты, чип RTX 3060 имеет маркировку GN20-E3-A1, уголки залиты прозрачным компаундом, память Samsung K4Z80325BC-HC14, всего 8 чипов, а значит физически распаяно 8 гигабайт памяти, но используется только 6 GiB, это интересно, но вряд ли выйдет разблокировать дополнительные 2 гигабайта, для этого нужно достать лишние 2 контроллера памяти.

Конечно, есть RTX 3060 на 8 гигабайт в природе, но там и шина памяти 128 Бит, хотя у NVIDIA CMP 70HX такая же конфигурация чипа и 256 бит шина на 8 GiB, но это полноценная видеокарта, а у меня ноутбук, так что очень маловероятна разблокировка распаянных 8 гигабайт прошивкой от другой карты, скорее вообще перестанет работать, или будут артефакты как с GTX 550 Ti, что когда-то пробовал разблокировать...

У RTX 3060 в наличии 9 фаз питания на основе DRMOS, набор ёмкостей конечно не впечатляет, но оно ведь работает, и работает хорошо, так что не вижу проблем.

У процессора тоже 9 фаз питания на основе DRMOS, значительно больше, чем было у R7 4800H, чипсет HM470 (SRJAU) распаян отдельно и не имеет радиатора охлаждения, ибо не нужен, компаунда по углам не видно, но и следов пайки тоже не видно.

Для сравнения MSI Alpha 15, там на гораздо менее производительную и функционально недоразвитую RX 5600M приходилось 10 фаз питания на классических сборках из транзисторов, при этом распаяно 6 чипов памяти из 8, известный бренд явно старался положить только самое необходимое для работы, это забавно.

Ну а процессор R7 4800H довольствовался 4 фазами на основе DRMOS, при этом нет отдельной микросхемы чипсета, ведь сам процессор и есть чипсет, хотя и весьма посредственный как показала практика.

Ноутбук MONSTER однозначно выглядит лучше в плане начинки, по крайней мере нет солянки в цепях питания как у MSI.

Ладно, пройдёмся по маркировкам доступных для обзора микросхем, сразу вижу флеш память GigaDevice 25LR128DSIG на 128 Мбит, в цепях питания процессора нашлась микросхема AVTM 037, силовые сборки MPNA 8690 3047, контроллер управляющий фазами питания MPS2041 MP 979A.

Рядом с коннектором питания есть несколько ключей B107 NO3R 0J04G, возле RJ45 есть развязка AGST5009B в виде отдельной микросхемы, неплохо.

К сожалению, я недосмотрел некоторые маркировки микросхем, нужно было почистить тщательнее, ну да ладно, потом ещё раз буду разбирать, так что постараюсь сделать получше фотографии, а пока что так.

В зоне фаз питания ГП довольно много посторонних элементов, прямо глаза разбегаются, но в целом используются похожие силовые сборки MPM3 8694 1952, управление фазами на MPS2034 MP2886A, так же есть малыш 45495 GGNV явно чем-то управляющий.

Остались модули портов, на правой стороне распаяно несколько микросхем, AMS1464 и Realtek RTS5170, первая это контроллер USB, а вторая судя по всему отвечает за чтение карт памяти.

На левом модуле только USB 2.0 и 3.5 мм аудио гнёзда, но есть пустое место для RJ45 с трансформаторной развязкой, видимо используется в других моделях ноутбука.

Ну что же, на этом с разборкой пока закончим, нужно проверить помогли ли подогнутые пружины крепления системы охлаждения процессора.

Сразу включаю Turbo режим, запускаю Linx 0.6.5, и получаю частоты в районе 2.8 - 3.5 ГГц по всем ядрам.

Температура при нагрузке на все ядра достигала 75 градусов, до подгибания пружин было около 81 градуса в этом же тесте с этой же пастой, результат стабильные 149 GFlops, к слову, производительность R7 4800H была на уровне всего 76 GFlops, хотя любители хлама от AMD наверняка начнут оправдываться, мол, Linx не оптимизирован под "красных", тесты не тесты и т.п., плевать вообще на эти вопли, мне главное результат.

Теперь нужно проверить при комплексной нагрузке на ГП и ЦП, ведь как известно, у системы охлаждения две основные общие трубки на оба чипа, они друг друга подогревают, и в Turbo режиме процессор всё равно нагревается около 90 градусов, изредка можно увидеть ~96 градусов, частоты почти по всем ядрам 4.2 ГГц, похоже тут уже нужна более качественная паста...

Впрочем, до подгиба креплений температура могла доходить до 100 градусов, после чего начинается тротлинг, теперь такого нет, хотя паста одна и та же.

В игровом режиме температура не выходит за пределы 90 градусов, частоты стремятся к 4 ГГц, и если честно, я не сильно потерял производительности отключив Turbo режим, видеокарта в любом случае ограничена до 80 Вт под линуксом, только процессор регулируется.

В офисном режиме уже не выше 80 градусов на процессоре, но и FPS снизился на 10% примерно, частоты около 3.5 ГГц, именно в этом режиме я обычно использую ноутбук, ибо хватает с головой для большинства задач и игр.

Греется конечно процессор, текущая используемая паста однозначно не справляется, подогнутые пружины конечно сильно помогли, но пасту надо менять на более качественную и теплопроводную, без вариантов.

Хотя стоит заметить, до поджима пружин процессор не набирал 4.8 ГГц при нагрузке на одно ядро (Cinebench R20, так же на фоне запущен браузер с 20+ вкладками), максимум было 4.6 - 4.7 ГГц, это конечно не максимальные 5.1 ГГц, ибо там условия очень жёсткие для достижения таких частот.

Может я и попадаю в замкнутый круг, когда улучшая охлаждение процессор начинает ещё сильнее частоты задирать технологией Boost, снова набирая высокие температуры от которых пытаюсь уйти, но я уже прикупил термопасту Maxtor CTG8 (CTG8D), заявленная теплопроводность 12.8 W/m-K, целых 4 грамма, думаю хватит обмазаться раза 3-4, если не больше.

Сама паста выглядит неплохо, расслоений не видно, запечатано хорошо, но использовать её пока не буду.

Пожалуй оставлю замену пасты на другую статью, тем более и так всё нормально работает, а статья не резиновая. Причём что заметил, таблицы LibreOffice даже намёка не дают на тормоза какие-либо с процессором i7-10875H, даже в режиме до 10 Вт, Ryzen 7 4800H с этим делом справлялся заметно хуже.

Заключение

Ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 на основе Intel Core i7-10875H + NVIDIA GeForce RTX 3060 оказался весьма интересным, могу однозначно сказать, что в целом он гораздо лучше, чем MSI Alpha 15 на основе AMD Ryzen 7 4800H + Radeon RX 5600M.

Особенно порадовала система охлаждения в ноутбуке MONSTER, она буквально сделана для людей, хоть и не идеально справляется с i7-10875H, но её можно легко обслуживать, а вентиляторы даже поменять местами, ведь они одинаковые.

Это вам не MSI Alpha 15, у которого система охлаждения была создана для издевательства над людьми и скорейшего выхода из строя...

Конечно, процессор греется, но с другой стороны ЦП должен ведь нагреваться во время работы, особенно имея столь агрессивный Boost достигающий 4.8 ГГц при нагрузке на 1-2 ядра, и 4.2 ГГц по всем ядрам в играх, Ryzen 7 4800H был холоднее, всего 75 градусов при 30 Вт потреблении после обслуживания, но у "ряженки" и производительность заметно ниже была, как часто говорят про AMD, кукурузные ядра, это очень точно описывает R7 4800H по сравнению с i7-10875H.

Но сравнительные тесты пожалуй оставим для других статей, хоть я и не смогу больше тестировать умерший MSI Alpha 15 по вине низкокачественного чипа AMD Radeon RX 5600M, но остались результаты тестов некоторые, так что есть с чем сравнивать.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Радует, когда игры и софт работают как положено, полноценно и без проблем.