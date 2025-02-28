Предисловие

Изначально предполагалось, что соберу разные дистрибутивы и протестирую на ноутбуке с AMD Radeon RX 5600M и Ryzen 7 4800H, после чего станет ясно, пригодны ли выбранные линуксы для нормального использования, или нет:

реклама





Но бракованное AMD меня подвело в очередной раз, чип Radeon RX 5600M ушёл в короткое замыкание, прямо как когда то-ушла и Radeon R9 390X топовая, в общем ноутбук больше не работает, спасибо "красной" конторе за "качественные" чипы видеокарт.

реклама





Сильно ли по мне это ударило? Конечно нет, ведь у меня есть компактный ПК с надёжной GeForce GTX 1070, и самое главное в том, что она гораздо функциональнее любой поделки AMD Radeon 5000 серии, просто потому что "зелёные" умеют выпускать качественные и функциональные драйверы, а "красные" нет.

Правда есть проблема, хоть у меня ПК и компактный, но им не очень удобно пользоваться через здоровенный телевизор, так что есть вероятность, что его просто продам в ближайшее время заменив другим ноутбуком...

Ну а пока ради интереса пользуюсь ноутбуком на Intel Celeron N4020 с 4 ГБ ОЗУ, даже виртуальную машину позволяет запустить нормально, ведь процессор поддерживает инструкции виртуализации, мал да удал, и в отличие от ноутбука с i7-13620H + RTX 4070, тут было неизвестно, как будет работать дистрибутив Chimbalix в столь ограниченных условиях, но работает весьма неплохо несмотря на скудную начинку, прямо сейчас я пишу статью именно с этого пассивного 14 дюймового ноутбука.

И да, помимо компактного ПК возможно проведу тесты на данном пассивном ноутбуке со скудными характеристиками, по крайней мере Chimbalix работает хорошо, но будут ли так же хорошо работать другие линуксы? Это уже интересный вопрос, но буду ли проверять уже зависит от обстоятельств.

Chimbalix 24.7 Core68

реклама





Состоит тестируемый ПК из Ryzen 7 2700X, 64 GB ОЗУ и GeForce GTX 1070, вполне актуальный ПК позволяющий как работать, так и играть в игры, и тут как раз есть много SSD для установки операционных систем, это сильно облегчает задачу.

Устанавливать буду дистрибутив Chimbalix 24.7 с ядром Linux 6.8 Liquorix, важно заметить, на протяжении всех тестов не будет доступа к интернету, это очень важное условие, которое будет соблюдаться на протяжении всех тестов.

Зависимость от интернета это страшнейшая зависимость, ведь стоит любому зависимому репозиторию в интернете умереть, или превратиться во вредоносный, как операционная система превращается в тыкву, потому я не буду давать доступ к сети ни при каких условиях, если без интернета дистрибутив непригоден для использования, значит и с сетью он рано или поздно будет таким же непригодным для использования.

Загружаем флешку в UEFI режиме, запускаем Chimbalix и начинаем установку, добавляю дополнительную раскладку клавиатуры, как обычно, и сталкиваюсь с разметкой дисков, программа установки предлагает вручную всё сделать увидев уже установленную операционную систему на компьютере, но я выбираю автоматический режим и выбираю конкретный SSD PNY CS900 для установки новой ОС, завершаю настройку учетной записи и жду.

реклама





После перезагрузки появилось меню, в нём присутствует ранее установленная на NVMe SSD операционная система, это хорошо, загружаю новую систему установленную на PNY CS900 и сразу же появляется терминал завершающий настройку после установки, подготавливает Wine, и прочую для удобства пользователя.

Собственно всё, система установлена и почти готова к использованию, осталось только разобраться с драйвером видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1070, ведь по умолчанию используется линуксоидный Nouveau в качестве базового драйвера, а он весьма нефункционален, и непригоден для полноценного использования.

Но тут всё предусмотрено, в папке 247 на рабочем столе есть каталог DRIVERS-FOR-NVIDIA, там лежит инструкция и ярлык, позволяющие без проблем установить официальный, полноценный драйвер NVIDIA, любой человек хоть немного заинтересованный в использовании операционной системы заметит и проверит этот каталог.

Сначала нужно скачать CUDA драйвер, так как у меня он уже давно загружен, я просто копирую файл драйвера с внешнего SSD в домашний каталог, и делаю исполняемым, это первый и второй шаг, далее блокируем драйвер Nouveau с помощью ярлыка "Disable Nouveau.desktop" и перезагружаем систему, это был третий шаг.

Четвёртый шаг это войти в tty консоль (ctrl+alt+f1), далее останавливаем сервис lightdm (sudo service lightdm stop), и запускаем через sudo установочный файл драйвера NVIDIA CUDA, в данном случая я использую тихую установку с флагом --silent, всё, жду пока завершит установку и перезагружаю систему, после чего система готова к полноценному использованию, а драйвер NVIDIA можно в любой момент обновить, или откатить на более старую версию используя официальные установочные пакеты, пригодные для распространения без интернета.

Выглядит сложно, и это действительно сложнее, чем в среде Windows, но таков Linux, и с этим придётся считаться любому пользователю "пингвина", именно потому я и создал инструкцию с инструментами, чтобы упростить задачу.

Далее устанавливаю Blender с помощью автономного Installer-SH пакета, всё отлично работает, проверяю 32 и 64 битные версии ChimbaBench, всё тоже без проблем, так же проверяю OpenCL, кажется я немного перестарался при разработке последней версии Chimbalix 24.7, в итоге имею три платформы, одна из которых нерабочая от Mesa3D, видимо нужна для вечно кривых видеокарт AMD до поколения gfx900, но зато платформы драйвера NVIDIA CUDA и CPU работают полноценно.

GeForce GTX 1070 и Ryzen 7 2700X без проблем прошли тест clpeak, результаты прилагаются.

Далее проверяю запуск Windows приложений, GPU Caps Viewer запустился без проблем, OpenCL тесты работают, OpenGL и Vulkan тоже отлично прошли, игра Control прекрасно запустилась с трассировкой лучей на GTX 1070, ну и часы по умолчанию настроены в международном формате ISO8601, можно поменять формат просто выбрав в настройках желаемое, в общем все тесты дистрибутив прошел.

Ах, да, остался официальный установочный пакет GIMP в формате Flatpak, но я отказался от пакетного менеджера Flatpak начиная с Chimbalix 24.7, потому такие файлы открываются как текст в блокноте, но даже если бы я не удалил несостоятельный Flatpak из дистрибутива, приложения всё равно невозможно устанавливать в этом формате без доступа к репозиториям в интернете, ведь вместо полноценного установочного пакета они распространяют ссылки на репозитории, фактически обманывая пользователя иллюзией полноценного установочного пакета...

Кому надо - вперёд и с песней, подключайте интернет и устанавливайте Flatpak из репозиториев Debian, если так сильно нужен этот мусор, ничего не имею против, но я не собираюсь этот несостоятельный хлам поддерживать и точка.

На этом всё с дистрибутивом Chimbalix, в целом это пригодный для использования линукс, да, есть некоторые косяки, но базовую проверку он проходит с лихвой, и именно им пользуюсь на постоянной основе, устраняя проблемы и внося новый функционал со временем.

Запись загрузочного USB накопителя с другим линуксом оставлю "за кадром", в первой части уже делал, с этим никаких проблем, так что не буду повторять.

Ubuntu 24.04.1 LTS

Далее проверим хвалёную Ubuntu, так называемый "эталон" из мира линуксов, якобы лучший из лучших, но так ли это на самом деле? Вот сейчас и проверим.

Загрузочное меню гораздо проще, чем у Chimbalix, это буквально голый GRUB, даже теста оперативной памяти нет, ну да ладно.

При первом запуске предлагают выбрать язык, какие-то специальные функции "для инвалидов", мне они не нужны, а вот дальше выбор раскладки клавиатуры, и тут невозможно настроить две раскладки, только одну единственную, это однозначно минус в копилку, причём серьёзный.

Обязательно тыкают носом в отсутствующее подключение к интернету, это неприятно, ну а дальше предлагают установить Ubuntu, выбираю интерактивную расширенную установку, со всеми драйверами для NVIDIA, как там было сказано.

А вот дальше начинаются проблемы...

Ubuntu предлагает установить себя рядом с Chimbalix 24.7, это конечно прекрасно, но у меня два Chimbalix 24.7 установлено на двух разных SSD, и в какой именно Ubuntu влезет совершенно непонятно, ибо не сказано ничего, вариант стирания диска тоже выглядит крайне опасно, ибо не позволяют выбрать конкретный диск.

В итоге мне пришлось вручную заниматься разметкой дисков, чтобы переустановить конкретную ОС на конкретном PNY CS900 SSD, чтобы точно ничего не напортачило, ведь установленную на NVMe SSD операционную систему ни в коем случае нельзя трогать, это важнейшее условие при установке любых других систем... И только в ручном режиме я гарантированно могу соблюсти это важнейшее условие, это минус дистрибутиву, причём серьёзный минус.

Так и установил Ubuntu, это была весьма проблематичная и сложная установка, и ладно функционально ущербная настройка раскладки, но вот разметка дисков это просто ужас какой-то, впрочем, при загрузке есть меню, и Ubuntu добавила уже существующую операционную систему в список, это радует.

Дальше рабочий стол с приветствием, которое вылезло за пределы экрана, забавно, а ведь у телевизора разрешение 1920x1080, боюсь представить какой ужас будет на 1366x768 дисплеях...

В общем настраиваю и выпадаю в ужасный рабочий стол GNOME, всегда ненавидел это рабочее окружение за функционально ущербное меню приложений, что выглядит как кривая поделка на коленке, в особенности за часы на верхней панели, и да, формат времени тут невозможно настроить как надо, просто нет настроек позволяющих настроить формат часов, и это ещё одна причина моей ненависти к рабочему окружению GNOME.

А ещё эти несостоятельные окна, если у главного окна есть всплывающее окошко, то это просто сущий кошмар и ещё одна причина ненависти к рабочему окружению GNOME, ведь дополнительные окошки прилипают к родительскому, и родительское окно тащится вместе с дочерним, например окно свойств файла в проводнике, его просто невозможно перетащить в сторону, чтобы показать что там в главном окне выделено было...

Короче дистрибутив заслуженно отхватывает сразу три жирных минуса в копилку, скажу честно, это уже непригодно для нормального использования, GNOME просто раздражает своей общей несостоятельностью, Ubuntu уже провалила проверку основательно, ей невозможно нормально пользоваться, только издеваться над собой пытаясь её использовать.

Но идём дальше.

Подключаю внешний SSD и получаю автозапуск, один раздел зашифрован, и система потребовала пароль для расшифровки, а второй раздел не монтировался, даже вручную, Ubuntu ругается на ошибки с файловой системой, и не предлагает никаких вариантов исправления, так что загружаю Chimbalix, и этот же раздел прекрасно монтируется без ошибок, так что выписываю два минуса дистрибутиву Ubuntu, и на всякий случай делаю исправление ошибок файловой системы через стандартную утилиту работы с разделами в дистрибутиве Chimbalix.

Снова загружаю Ubuntu, и на этот раз второй раздел нормально подключился, боюсь представить, если постоянно придётся ковыряться через менеджер дисков для исправления файловой системы при каждом "небезопасном" извлечении, так что минус не буду снимать.

Далее устанавливаю и проверяю Blender, тут все нормально работает, это радует, конечно, если закрыть глаза на функциональную несостоятельность меню приложений в дистрибутиве.

А вот дальше возникли проблемы, 32 битная версия ChimbaBench не запустилась, так же невозможен запуск Windows приложений, ибо нет Wine, базовые информационные команды clinfo, glxinfo, vulkaninfo не работают из коробки, причём невозможно воспользоваться сторонней утилитой clinfo, ведь нет базовых OpenCL зависимостей, итого накидываем сразу 6 минусов в копилку, один за отсутствующие базовые зависимости связанные с OpenCL.

Так же не работают AppImage приложения в Ubuntu, что совсем дикость и жирнейший минус в копилку.

Flatpak тут кстати вообще отсутствует, нет такой команды, и пусть только заикнуться линуксоиды про то, что я удалил эту несостоятельную чушь в своём Chimbalix, это уже откровенное лицемерие, хотя учитывая как линуксоиды любят гнобить новичков, ничего удивительного, что опускаются до лицемерия...

Кстати, как и предполагалось, в Ubuntu встроены давно устаревшие драйверы NVIDIA версии 535, хоть они и выглядят полноценными, но на самом деле кастрированы, ведь OpenCL, как показала практика, не работает, а это очень важное API для ряда приложений.

Ну и Vulkan, разумеется, давно устаревшей версии 1.3.275, схитрил с запуском vulkaninfo используя исполняемый файл от Chimbalix 24.7, ведь Ubuntu слишком отсталая, чтобы такие инструменты держать при себе.

Можно ли установить полноценный, официальный драйвер NVIDIA CUDA в Ubuntu? Увы, но разработчики не позаботились об инструкциях, но это не главная проблема, установить полноценный драйвер буквально невозможно, ведь Ubuntu оказалась настолько недоразвитой из коробки, что даже GCC компилятора нет в наличии, а он необходим для компиляции модулей ядра Linux, а значит будут проблемы и с VirtualBox, и прочими драйверами, которые компилируют модули ядра, просто жирнейший минус в копилку.

Короче, что прибили гвоздями в плане драйвера видеокарты, то и жрите, вот таково отношение к пользователям Ubuntu, фу, именно поэтому я и не прибиваю гвоздями к своему Chimbalix никакие драйверы NVIDIA, а даю инструкцию "как установить", чтобы пользователь не остался с устаревшим на три поколения хламом кастрированным вместо драйвера, который потом никак не обновить по-человечески...

Ну что, пора записать флешку со следующим линуксом на проверку, и вот тут Ubuntu ведёт себя отвратительно, она не позволяет записать образы Fedora и Manjaro, только образ Debian позволила записать на флешку, короче, стандартная утилита записи загрузочных накопителей работает максимально предвзято, и фактически ограничивает пользователя в выборе записываемых образов.

И вот скажите мне, за что любить этот несостоятельный, и даже наглый дистрибутив Ubuntu, который весит почти 6 ГиБ в виде загрузочного образа, но при этом ничего не работает по-человечески из коробки, а что работает - то через зад.

Даже не знаю, Ubuntu совершенно непригодна для нормального использования, просто хаотичное, кривое, функционально ущербное подобие какое-то на операционную систему, таково моё мнение относительно этого линукса...

Ну а остальные линуксы в следующих частях оценю.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



